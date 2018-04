“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El Senado privilegió “amarres políticos” en decisión

Desplazó a paisana que aspiraba a comisión del INAI

La falsa acusación contra Anaya es novedad en Europa

Chivas campeón de la CONCACHAFA perdiendo

Libre a Mazatlán ya está llena de baches y peligros

“En todos los hombres está presente la corrupción: solo es cuestión de cantidades…”

Carlo Dossi

María de Lourdes López Salas, la paisana que intentó hacerse de una de las comisiones del INAI, fue eliminada anoche por la Cámara de Senadores, no por falta de capacidad o disposición para el cargo, sino por intereses políticos…..FUERA.- La cámara alta designó anoche a Carlos Alberto Bonini y Blanca Lilia Ibarra como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información luego de una pasarela en la que desfilaron 15 aspirantes, Lulú López entre ellos, pero…la conclusión fue más por los amarres con el PRI y sus satélites que con la sociedad…..APLAUSOS.- María de Lourdes, integrante del Instituto de Transparencia en Durango, en su exposición ante los senadores, aseguran, fue una de las más fluidas, de las que expuso más argumentos para hacerse de la comisión, pues lleva quince años dedicada a esas tareas, solo que…no llevó los respaldos políticos que era menester y pues…no alcanzó las finales como era su intención…..FANFARRIAS.- Si yo le fuera a las Chivas no estaría tan emocionado del campeonato de la CONCACHAFA conseguido anoche ante el Toronto, dado que perdió 2-1 en su casa, además de que el gol chiva fue anotado en clarísimo fuera de lugar que solo los árbitros no apreciaron. No obstante, al conjunto tapatío le alcanza para ir a hacer el ridículo al Mundial de Clubes, donde con seguridad se medirá a los grandes y, pues…si con los chicos no puede en el torneo mexicano, ¿qué podrá hacer el pobrecito equipo rayado en Asia?…..PROPUESTAS.- Valentina Treviño, la candidata independiente por el IV Distrito de Nuevo León, se está haciendo famosa en el mundo por sus ideas y propuestas de avanzada: “No descansaré hasta conseguir que baje el precio de la cerveza, para que la raza pueda tomarse unas “chelas” con un menor desembolso. No tiene ninguna justificante que a pesar de que aquí se produce la Carta Blanca, tengamos que pagarla tan cara. Ese es mi compromiso con los electores…”. O sea que, por fin apareció alguien con ganas de defender a los borrachales y evitarles que sigan dilapidando su dinero en la mexicana alegría. ¿Imaginan las leyes de avanzada que llevará esa mujer a la cámara…?…..FALSO.- Alguien de la “mafia del poder” en México habría propuesto que cesara la persecución de Ricardo Anaya por los infundios inventados para bajarlo del segundo lugar de las tendencias del voto, pero contra ese supuesto, ayer los medios nacionales divulgaron que la Comunidad Europea estaría investigando al “Chico Maravilla” precisamente por la falacia que aquí estaba por olvidar la coalición PRI-PGR, pues por más acusaciones de “lavado de dinero” y compras fraudulentas, entre ellas la de una nave industrial, no lograron posicionar a José Antonio Meade, de ahí que “el alto mando” estaba proponiendo dejar esas acusaciones por la paz, pero…en Europa “es la novedad…”…..REACCIONES.- La cuestión es que, mientras son peras o son manzanas, los medios nacionales también destacan hoy que Anaya fue desairado por la concurrencia a su último mitin celebrado ayer en Puebla, muy a pesar de que los “acarreados” fueron movilizados por el huachicolero mayor Rafael Moreno Valle, y que tenían asegurado el chesco y la torta. Aunque las reseñas precisan que Ricardo se tardó más de cuatro horas en arribar al lugar, muchos no hallaban cómo descuadrar el trasero de tanto tiempo aplastados, pero entre los medios hay los que sugieren que abandonaron el local los seguidores precisamente en función de la investigación que se le sigue en Europa que, desde luego, no es cierto, pero así se las gastan…..REVERSA.- La cosa es que el honestísimo Enrique Ochoa Reza, más conocido entre los priistas como “Clavillazo”, salió ayer a atajar que en el PRI nadie está pensando relevar a José Antonio Meade, que está en franco crecimiento, y según estimaciones en un par de semanas estaría alcanzando a Andrés Manuel López Obrador, como queriendo decirnos lo que le dijo ayer una mujer al candidato priista por el tercer distrito de Sonora, David Homero Palafox: ¿Qué no se han hartado de vernos la cara…? ¿Qué no les cabe en la mente que ya no queremos a su partido, que nomas quieren seguirnos robando, con condiciones pésimas, con salarios deplorables…? ¡¡¡Ya, váyanse a otro lado a seguir robando, porque a nosotros ya nos hartaron….!!!…..BILLETES.- El Siglo publica hoy en su nota principal que la súper carretera Durango-Mazatlán perdió 350 mil usuarios en los meses de enero a marzo. Y en contrasentido, la carretera libre al puerto ha resentido un marcado incremento en el tráfico las 24 horas del día, y la cinta asfáltica ya acusa ese aumento de circulación. El deterioro se ha acentuado en los primeros meses del año en todo el tramo de Durango a Mazatlán, el camino de El Soldado al entronque de Otinapa no nos deja mentir, anda igual o peor en lo que a hoyos se refiere. La circulación y la poca lluvia que ha caído en los últimos días ya han marcado decenas o cientos de baches por de más peligrosos, y el desgaste en la carretera libre, igual, va por las mismas, está muy cerca de la inutilización, y por desgracia, viene el cambio de Gobierno Federal y el consiguiente abandono de muchos de los proyectos como los que subrayan los constructores. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias