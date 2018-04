“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Senadores mandan por un tubo la “Ley Meade”

Rechazaron priistas la eliminación del fuero

Hay que perfeccionarla, dicen, para congelarla

En desecuerdo con Meade; se va por la borda

Candidatos creen que con sonreír ganan votos

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Hoy van de honestos, de traje y gobiernan municipios, estados y países…”

Anónimo

Siempre nos pareció mucho para ser verdad, eso de la eliminación del fuero, pues anoche el Senado de la República frenó cualquier avance de la “Ley Meade” hasta que no sea mejorada, ampliada o rectificada, y para lo que queda del período, parece que ya se nos cebó….LÓGICA.- Son tantos los rateros que necesitan del fuero que de ninguna manera se iban a quedar con los brazos cruzados. Aquí se los marcamos el día que se inventó esa posibilidad, que harían de tripas corazón para impedirlo, pos ¿cómo que pagarles así todo lo que se esforzaron para saquear lo que pudieron…?…..ALTO.- La cuestión es que anoche la cámara alta frenó de sopetón lo que parecía una chulada de ley, ya aprobada por la cámara baja, que dejaría en la orfandad a miles y miles de ladrones que han pasado por las distintas instancias de gobierno…..PRETEXTOS.- La eliminación del fuero en la administración publica desprotegería a muchos funcionarios, empezando por el presidente, que pudiesen ser depuestos por una mentira muchas veces contada, dicen los priistas, y actúan: Es menester integrar un “grupo técnico revisor” que en la apariencia perfeccionaría el documento, aunque senadores opositores piensan que es el pretexto para congelarlo, toda vez que el período de sesiones está, se sospecha,pia, a 50 rounds,y ya no queda nadan…rtas ganas de volver a acostarmenos en el mundo…esaron. Asjo para el caso por terminar y, una vez concluido, no se podrá volver a tocar el tema hasta no se sabe cuándo…..RECHAZO.- El fondo, aseguran opositores como Patricio Martínez, es que los senadores priistas no están de acuerdo con el candidato del PRI José Antonio Meade, por más que los quisieran convencer, y aunque ya la hayan aprobado los diputados, no pasará en el Senado, aunque en el cuarto de guerra priista estarían planeando echar las campanas a vuelo para festinar la aprobación de la controversial iniciativa, por la que…sus propios compañeros dejan colgado de la brocha a Meade, y de triunfar en la elección el primero de julio, aunque no quiera, será presidente con fuero. O sea: Los senadores priistas ya le pusieron mocos al atole. El fuero seguirá siendo la tablita de salvación de miles y miles de rateros que van como honestos dilapidando los dineros del pueblo…..ASEGUNES.- Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento al “único” astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, y aunque tiene razón en el fondo, hay otros como José Hernández, con sangre mexicana, que también han puesto en alto el nombre de México, lo que quizá quiso decir el Peje es que el único que vive aquí, en el país, es Rodolfo. Se metió en honduras el candidato de Morena, pues con que hubiera dicho que fue el primero, con eso hubiese salido bien librado, pero con esa pequeña falla ya hay varios que quisieran lincharlo, para que no vuelva a cometar semejante equivocación, y por la que -dicen sus detractores- demuestra su ignorancia y deja aclarado que no tiene capacidad para llegar a la Presidencia de México…..APROBADO.- Mal haría el alcalde Alfredo Herrera en engancharse de la vacilada que se cargan Fabián Gutiérrez y Rómulo Campuzano. Es cierto, “ya están grandecitos” y es mejor que se arreglen entre ellos sin enlodar a nadie más, y mucho menos llevándose entre las patas a la alcaldía, que ninguna vela tiene en ese entierro. Es que, por una parte, los fans de Campuzano pedían un “castigo ejemplar” para Fabián, mientras los seguidores de Gutiérrez exigen la destitución inmediata y “sin derecho a consignación” (así dicen mis compas de la Maya) de Rómulo, pues es un individuo rijoso que no merece la secretaría general del CDE del PAN. O sea, hay un absoluto empate técnico entre Fabián y Rómulo, no hay ganador ni perdedor, pero lo que sí hay es la posibilidad de programar un encuentro a mano limpia, a 50 rounds, sin límite de tiempoy sin réferi. Ahí veríamos hasta dónde son de aventados uno y otro, aunque…como decíamos el otro día, los dos cargan fama de “cerillo” que con cualquier cosa se encienden y antes de pensarla ya están “abrochados” como gallitos de pelea, aunque…eso fue hace mucho tiempo, y de eso, se sospecha, ya no queda nada…..VOTOS.- La mayoría de los candidatos de los diferentes partidos andan ya en campo buscando gente que los apoye en las urnas. Saludan a los automovilistas muy gustosos y risueños hasta la pared de enfrente, pero…piensan que esos saludos se convertirán en votos en automático el primer domingo de julio. No entienden los aspirantes que hay que saludar a la gente, pero también exponerle su plan de trabajo, convencerla de que voten por su causa el día de la elección, porque mucho nos tememos que la gente no está tonta, ni retrasada mental, como le dijeron antier a un candidato en Sonora. Triunfarán en las urnas los aspirantes que más confianza despierten entre la sociedad. Y, ni con sonrisas, mucho menos con ondear banderas partidistas todo el día la gente terminará apoyándolos. Tienen que entenderlo los candidatos, que aunque sonrían y saluden a los electores (nada más en este tiempo sonríen y saludan) si no conocen sus planes de acción, no votarán por ellos, y más les vale no hacer castillos de naipes, que no se crean esas históricas mentiras, porque llega la primera ventisca y se van todos por donde llegaron. Así, ¿o con más delicadeza…?…..MOTÍN.- El bien recordado Armando del Castillo Franco recitaba mucho una sentencia de su creación: Cuando no se reparte bien el botín, hay motín. Viene el cuento a colación por el belicoso desplegado que le ponen hoy gentes de la industria turística a Víctor Hugo Castañeda, y de paso hasta le subrayan que fue a Madrid a lucir el palmito y se llevó a alguien ajeno al medio. O sea: Hay motín en la industria turística…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

