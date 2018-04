“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Todos los caminos parecen dirigirse al fraude

Olvidan que en la democracia se gana o se pierde

Y todos se asocian para impedir triunfo de AMLO

La cinta Populismo parece también lo beneficiará

López Pescador se pasó de patán con Paty Flores

“Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta…”

John F. Kennedy

Lo terrrible de nuestra democracia, particularmente del actual proceso electoral, no es que gane Andrés Manuel López Obrador, sino que todos estén preparándose para no permitir el triunfo del tabasqueño, al costo que sea…..PUEBLO.- Todos los adversarios del candidato de Morena parecen caminar en la misma dirección, de seguir luchando no para ganar, sino para impedir el triunfo de Morena, y ya no se esconden para pregonarlo a los cuatro vientos…..REVERSA.- Los opositores a López Obrador se han puesto de acuerdo en que “hay que hacer lo que sea, hasta unir el agua con el aceite, para impedir el triunfo de Andrés Manuel…”, pasando por encima de la voluntad de los electores. La opinión del pueblo, parece ser lo último que están considerando en la elección…..TÁCTICAS.- Lo más triste para México no es el “riesgo” de que gane Morena, sino la disposición, la preparación y sus avisos de que para impedir el paso de la reacción es necesario hacer lo que sea necesario. Ricardo Anaya, el más cercano competidor de AMLO había dicho que metería a la carcel al presidente Enrique Peña Nieto, pero ahora acepta que “hay que construir lo que sea necesario, y con quien sea necesario”, para evitar el triunfo de López Obrador. Mientras José Antonio Meade no se cansa de advertir que Andrés Manuel va a perder por tercera ocasión. El candidato del PRI va en tercer lugar, con riesgo de caer al cuarto, pero se crece al castigo anticipando la derrota del Peje, pasándose de largo la posibilidad de que sea el pueblo quien se equivoque y lo elija su próximo presidente. No saben ni Anaya ni Meade que en la democracia se gana y se pierde. Los candidatos saben que van a ganar, pero también llevan el riesgo de perder, y malo si no lo reconocen. Y lo más peor, que parece que al final de los tiempos todos los caminos parecen dirigirse a un nuevo fraude, fraude que sería el objetivo máximo de todos. Impedir que gane López Obrador no es plural, es arbitrario y retrógrada que no le abona a la paz y la tranquilidad de este país, sino todo lo contrario…..NÚMEROS.- Una vez inscritos ante el Instituto Nacional Electoral, cualquiera de los cinco aspirantes presidenciales estaría en posibilidades de ganar, hasta “El Bronco” Jaime Rodríguez tendría posibilidades de triunfar, atenidos, desde luego, a la voluntad del pueblo. Sería el ganador quien obtuviera más votos, pero…en la tristísima realidad, los opositores a López Obrador lo que menos están pensando es permitirle que gane, por la buena o por la mala, y eso…ya no estuvo bien. No nos gusta, y no porque se trate de AMLO, sino porque al final alguien estaría permitiendo que ocurra todo ello a espaldas de la ciudadanía, y el INE, que no termina de demostrar su respeto a la voluntad popular, acabaría como una verdadera piltrafa, por decirlo de la mejor manera, aunque la crítica del pueblo sería lo último que les preocuparía…..CALAMIDAD.- Vivimos los mexicanos los últimos sesenta días de las campañas en los que los adversarios de López Obrador están tirándose a matar para destruir la candidatura de Andrés Manuel. No terminan de hacerle ni cosquillas, pero ahí están, promoviéndolo. La película “Populismo en América Latina”, que incluye la historia de puros expresidentes populistas tuvo el desatino de considerar a AMLO entre los criticados, aun cuando no ha sido presidente. Fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, pero nunca fue Presidente de México, por tanto otro garrafal error de quienes pretenden acabarlo en su campaña. Le “ganaron” la anterior elección con el cuento de que “Es Un Peligro Para México…”, auque al final resultaron peor peligro para el país los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron igual o peor de ladrones que los otros, en donde no nada más robaron ellos, sino que dejaron a muchos de los suyos que se convirtieran en multimillonarios delante de tanta pobreza en el país. No hemos visto ni un fragmento de esa publicidad priista, pero los que ya la vieron advierten que también pudiese servir para consolidar al tabasqueño en las tendencias del voto, aunque, a manera de resumen, si va el fraude, lo harán con la venia o sin ella del Instituto Nacional Electoral, que en los últimos días ha pasado ante los mexicanos como un árbitro tan vendido que no halla cómo marcar un penalty a favor del más marrullero, y a pesar de que los delanteros ni siquiera se meten al área como para señalar la pena máxima. Sobre la advertencia de Meade de que “viene el tercer out” para Andrés Manuel, los que saben de beisbol opinan que sí, quizá venga el tercer out, pero sería el out 27 con el que se acaba el partido que ya lleva en la bolsa López Obrador, pues cuenta con una delantera tan holgada que difícilmente podrán alcanzarlo…..RECUENTOS.- Los que vieron sugieren que Ricardo López Pescador se pasó de lanza el sábado durante el programa “Pico de Gallo”, que en el saludo a Paty Flores le reconoció regresar a Durango tras muchos años, pues están enterados de que tras el malogrado sexenio de Felipe “Traguitos” Calderón, hubo de instalar su residencia en Texas para pasar desapercibida por las trácalas que dejó en aquel gobierno de infeliz memoria. Y…las paredes oyeron cuando Patricia le reclamó a Ricardo lo poco caballeroso y más que eso, lo patán que se comportó al aire. A propósito, patético el momento cuando el conductor Carlos Garza Limón le preguntó por al menos dos escritores de Durango y Paty, que obviamente es de aquí, pero nunca ha vivido aquí, no identificó a uno solo. No tenemos idea de cómo puede andar pidiendo el voto de los ciudadanos, si no los conoce y ellos no la conocen.

