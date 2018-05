“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Se les está haciendo bolas el engrudo allá arriba

Ya no es posible declinar, la regla lo prohíbe

Aunque, con el INE y el TRIFE que tenemos, se puede

López Pescador también a remar a contracorriente

“Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice…”

Juan Sin Miedo

Está científicamente comprobado que se les está haciendo bolas el engrudo allá en las alturas para sacar del traumático tercer lugar a José Antonio Meade. Apenas empiezan a querer hacer ajustes en el equipo de campaña. Ya se pasó el tiempo para declinar y AMLO mantiene la ventaja…..RELEVO.- Hasta hoy empiezan a querer relevar a Enrique “Clavillazo” Ochoa del CEN del PRI, cuando los expertos se lo habían sugerido desde noviembre pasado, pero están queriendo poner a otro más tibio que el Clavi: Aurelio Nuño, de modo que no hay seguridad de que mejoren, sino todo lo contrario…..TIEMPOS.- Y luego, si alguien estaba pensando en que Meade decline a favor de Ricardo Anaya, ya se pasaron los tiempos. Ya no puede declinar nadie a favor de nadie, según nos lo precisa el experto Eduardo R. Huchim, quien asegura que si alguien llega a hacerlo a partir de ayer, los votos que pudiera obtener se perderán, según la regla, de modo que…ya no es posible la declinación, como alguien llegó a pensar…..HIJECES.- La única probabilidad, que no está descartada, quedaría en manos del Tribunal Federal Electoral, luego de que el INE fingiera demencia. Si alguien se baja de la pelea para tratar de favorecer a alguien, sería demandado ante el TRIFE y, ahí como quiera se arreglarían las cosas, vistos los trinquetes que ha venido haciendo el alto y desprestigiado cuerpo colegiado, lo que quiere decir que…tampoco está descartada la posibilidad de que se vaya Meade para que dejen solo frente al monstruo al “Chico Gandalla”…..NUMERITOS.- Hoy el Grupo Reforma anuncia la última encuesta realizada el 27 de abril, en la que Andrés Manuel López Obrador mantiene la distancia de más de 18 puntos sobre Anaya y de más de 31 sobre Meade, que bajó un punto, en vez de sumar. Ricardo recuperó 4 de los seis puntos perdidos en los días recientes, en tanto que Margarita bajó de 5 a 3 puntos y El Bronco cayó hasta dos tantos…..RESTAS.- Hoy también trasciende la última encuesta de Massive Caller, del regio Carlos Campos, en la que precisa que AMLO tiene 40 puntos, muy alejados de las 48 unidades que precisa el Grupo Reforma, y en las que ubica a Ricardo Anaya casi casi en un “empate técnico”, dado que al Peje le reconoce 40.0 puntos y a Ricardo Anaya 39.68%. Los iguala quizá haciendo buena su relación que lleva Ricardo con el encuestador, Campos es un panista de cepa de trayectoria blaquiazul de mucho tiempo en Monterrey, y quizá llegó la oportunidad de demostrar esa cercanía, aunque…se pasa de lanza el encuestador, pues poquito faltó para poner a Anaya en primer lugar y alejar a López Obrador. Se mandó Campos, pero quedó bien con su amigo y sus seguidores, aunque en el fondo nadie le crea, porque no es así la realidad…..VERDADES.- Lo creíble, la realidad pues, es que de acuerdo con el editorialista del Grupo Reforma, las posibilidades de declinar se acabaron con la llegada del mes de mayo. La regla prohíbe que alguien decline a favor de alguien, y si por alguna razón alguno de los interfectos llegara a bajarse de la contienda, los votos que obtenga el 1 de julio se perderán, no se abonarán a nadie. Las circunstancias precisan lo que adelantábamos el viernes pasado, que lo más posible es que los cinco prospectos se vayan como han avanzado, cada quien por su lado, porque la oportunidad de declinar acaba de terminar, además de que José Antonio Meade apenas estará empezando, algo tarde, los ajustes en su equipo de campaña. Hoy empezó a decirse temprano que se va Ochoa Reza y lo releva en el CEN del PRI Aurelio Nuño, el coordinador de campaña de Meade, y que así por el estilo, en el transcurso del día se irán conociendo otros movimientos en donde se acomodará a los cercanos del candidato del PRI. Algo que, bien recordado, le fue propuesto a “la mafia del poder” que hiciera desde el pasado fin de año. Estamos a menos de dos meses de las elecciones y, para muchos es demasiado tarde, aun cuando en el PRI siguen “creyendo” que van a ganar la eleccion…..LAMENTABLE.- Otra terrible realidad para el PRI es la disputa de la senaduría en Durango. Ricardo López y Rocío Rebollo también se encuentran en el alejado tercer lugar de perspectivas. Son mucha pieza los candidatos priistas para sus adversarios, sobre todo López Pescador se salva de la quema en la que todos los priistas son señalados de rateros. Richard ha pasado como el ave sobre el pantano, sin manchar el plumaje, pero hasta ese es un handicap en contra por el que tiene que luchar y luchar mucho. Tiene que ir recibiendo reclamos de la gente, como si en realidad él hubiera mandado a los rateros a saquear las arcas estatales y municipales. Ricardo tiene un hueso muy duro de roer para los siguientes 58 días, pero sabe que no es imposible, que es cosa de trabajar hasta 30 horas diarias para remontar la desventaja contra la que lucha ahora. López Pescador es un hombre producto del esfuerzo auténtico, que ha trabajado mucho para llegar a donde ha llegado, que no ha sido de esos iluminados que se presentan con una candidatura ventajosa, pero entiende que tiene que trabajar, y trabajar mucho para poder mejorar las perspectivas del voto, que desde luego, y que aun siendo complicado, de ninguna manera es imposible…..FANFARRIAS.- Este jueves cumple once años el programa noticioso de la radio en Durango “Comentando la Noticia” del hombre del buen decir, por no decirle hablantín, Edgardo Burciaga Serrano. Felicidades tanto a Más Pop FM como al licenciado Burciaga, y sobre todo por la pachanga que está organizando desde hace un año, y que no termina de armar por la gran cantidad de comensales que ya suma en su lista. ¡Felicidades, ya en serio…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

