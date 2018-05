“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

René “El Negro” Juárez entra por “Clavi” Ochoa

Se tardó EPN, pues se lo pidieron desde noviembre

Llama Juárez a “construir la victoria” de Meade

Primero deben recuperar la confianza de los electores

México, el segundo más mortífero para periodistas

“Hasta la supervivencia de una banda de ladrones necesita de la lealtad recíproca…”

Antonio Genovesi

Tarde permite el presidente Enrique Peña Nieto que supla René Juárez Cisneros a Enrique “Clavillazo” Ochoa. El cambio en la dirigencia del PRI se lo pidieron desde noviembre pasado. El Negro, como identifican al nuevo líder, cree que todavía es posible construir el triunfo de José Antonio Meade…..TÁCTICAS.- No tenemos la menor idea, porque el mismo Juárez no dijo cómo, o qué harán para “construir la victoria”, si cada vez están más lejos del triunfo y con el mismo riesgo desde que arrancaron las campañas, de ser alcanzados por el cuarto lugar…..TIEMPO.- El PRI que deja “Clavillazo” está hecho trizas. Lo mismo allá que acullá, y no se diga acá, que Luis Enrique Benítez sigue prendiendo lumbres por todos lados, y sigue restando en vez de sumar. Además, mientras no entiendan por qué están tan distantes en las posibilidades de triunfo no podrán emprender la campaña más aconsejable. No se trata de mostrar fortaleza o coincidencias al interior del partido, se trata de recuperar la confianza de los electores, nada más, y para conseguirlo, primero hay que irse de rodillas a Chalma, y Chalma, me dicen que está como a cinco años caminando desde la capital jarocha, o sea, cuando lleguen ya se acabó la elección …..NÚMEROS.- Es que, el puntero de la contienda, Andrés Manuel López Obrador, está prácticamente a 50% de las tendencias del voto, a casi 20 puntos del segundo lugar Ricardo Anaya y a más de 30 del tricolor Meade. No hay otra vía para ganar más que la del “chanchullo”, y parece que el Negro Juárez es bueno para esas cosas…..TRISTEZA.- Nada más hay que aplicar la fórmula de Manuel Bartlet Díaz (1986) Luis Carlos Ugalde (2006) y Lorenzo Córdoba (Edomex y Coahuila 2017): Tumbar el sistema y acomodar los números para hacer ganador al gran perdedor. Son tantos los episodios vergonzantes para el mundo respecto de nuestra democracia, que ya se saben el camino, ya no les apena nada, además de tener a los tribunales más que prestos para consentir lo que sea. El INE, salvo prueba en contrario, es ya considerado un árbitro vendido que aún pudiese recobrar algo de la credibilidad perdida ajustándose al librito y aplicando la norma, pero…quiza eso sea lo último que estén pensando. Hay sospechas fundadas de que en el INE están planeando junto con “la mafia del poder” cómo salir victoriosos el primer domingo de julio, en vez de darse a respetar y exigirle a todos que respeten la norma y que se atengan a lo que dispongan los mexicanos en las urnas. Lamentable, pero cierto, que el INE esté más del lado de los chuecos que de la legalidad. Y al final, esperaríamos una sorpresa, que se diera a respetar y que obligara a todos los jugadores a ceñirse a las reglas del juego…..ARREGLADOS.- Luis Ángel Martínez Díez, un politólogo generalmente acertado, precisa hoy en su entrega a EL SOL que las campañas llevan años y ya terminaron con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que lo demás es mero trámite, y que mientras más le metan miedo al proceso más respaldará la gente al candidato de Morena, que ya no hay reversa…..MUERTE.- México es el segundo país más peligroso para hacer periodismo. Van 44 muertos en la presente administración federal, y seguirán cayendo muchos otros, puesto que por más lamentos del gobierno hace muy poco para preservarles la existencia, y por momentos hasta encabeza la incitación contra los periodistas. Una medalla por de más vergonzante para el país, superado solo por el bárbaro y paupérrimo Afganistán. La degradación total en materia periodística en México, muy a pesar de que, el día que se pierda la libertad de expresión, ese día se lamentará la pérdida de todas las demás libertades…..SABIDURÍA.- Samuel Aguilar, otro de los editorialistas del rotativo capitalino precisa en su artículo de hoy: “Los grandes temas en México son la corrupción y la impunidad, y es el hartazgo y la rabia social lo que va definiendo la dinámica de la campaña, pues como decía Maquiavelo: Es tanta la ambición de los grandes que si no es abatida por varias vías y procedimientos, pronto conducirá al país a las ruinas…”. Y mire usted, no tenemos absolutamente nada cómo rebatirle al priista, sino por el contrario, reconocerle que un tricolor de su trayectoria lo entienda, lo acepte y lo diga, porque muchos otros voltean a ver las tropelías de sus compañeros de partido y fingen demencia o hacen como que la virgen les habla y voltean hacia otro lado, como haciendo los mismos gestos del tío Lolo. Haciéndose pen…santes, pues…..ÉPALE.- Sube la bolsa de lo robado por la banda de los motociclistas, que volvieron a “pegar” a una clienta de Banorte de 20 de Noviembre y Regato. Le arrebataron 120 mil pesos y pusieron tierra de por medio. O sea, qué pasó con las órdenes de aprehensión que ya tenían contra la susodicha banda, aunque…un algo nos hace suponer que ya se trata de otra pandilla, que comprobó que el sistema es bueno, y mientras no haya policía que pueda impedirlo, seguirá haciendo “nuevos ricos”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

