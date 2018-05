“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Televisa se sube al carro ganador antes que sea tarde

Llevan a AMLO a Tercer Grado y lo agigantan

Aliado insustituible para la victoria el primero de julio

Tranquiliza el Peje a los mercados locales y foráneos

René Juárez, el gran líder priista, acepta no saber leer

¿Y qué vamos a hacer con los aguacates si no los compra Estados Unidos? ¡Pos guacamole, Carlos…!!!

Andrés Manuel López Obrador

Hace 6 años estuviste aquí para preguntarte si ibas a reconocer tu derrota, hoy estamos aquí para hablar de tu próximo triunfo, le dijo anoche con voz profética el vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, a Andrés Manuel López Obrador…..CAÑONAZO.- Sabido es por millones de mexicanos que el tabasqueño fue el invitado del programa Tercer Grado, que justamente revivió anoche luego de años de ausencia, aunque con un formato distinto: Los siete entrevistadores parecían finísimos tapetes persas para el lucimiento del tabasqueño…..CARGADA.- Televisa prefirió exponerse al reclamo de “la mafia en el poder…” que quedarse abajo del convoy. Abordó el carro ganador antes de su partida, y se convirtió, así de golpe y porrazo, con un solo programa, en el gran aliado de Andrés Manuel…..ARRIBISMO.- Joaquín López Doriga, Carlos Loret de Mola, Denisse Maerker, René Delgado, Leo Zuckerman y Leopoldo Gómez invitaron a López Obrador, más para prestarle el estrado y se luciera ante los mexicanos que para cuestionarlo, o por lo menos no para atiborrarlo con las preguntas de hace seis años: “Vas a reconocer la derrota…”…..NÚMEROS.- Tras el programa de anoche, estiman no pocos que Andrés Manuel estará muy cerca de llegar al 60% de perspectivas en las tendencias del voto, y que nada ni nadie, ni René Juárez, podrán ni meter las manos para impedirlo. Otros creen que tras la exitosa presentación de López Obrador en el poderosísimo Canal de las Estrellas, el candidato de Morena no solo amarra el triunfo, sino que estaría muy cerca de asegurar también la mayoría en las cámaras. El triunfo del Peje será mero trámite, con un altísimo riesgo de ganar por nocaut, por paliza, o por goliza, según el deporte como se quiera ver, y en todos los casos, si es box, ya estamos en el último round de la pelea; nos hallamos en la novena entrada si fuera beisbol, y el árbitro está por pitar el final del juego futbolero, que se halla en tiempo de compensación…..TENDENCIAS.- La entrevista a AMLO, pero sobre todo sus respuestas, pronto se convirtieron en tendencia mundial. Tuvieron repercusión en muchos países del mundo, e incluso hoy los mercados reaccionaron en forma positiva hacia Andrés Manuel, que anoche negó en lo absoluto que vaya a expropiar, que vaya a incautar o que vaya a hacer locuras de ese tipo como Hugo Chávez o Nicolás Maduro. México -dijo- regresará al estado de derecho en el que todo, absolutamente todo, se hará de acuerdo a la ley. Negó cualquier posibilidad de cambiar el sistema económico actual, excepto las corruptelas y raterías de los últimos gobiernos. Advirtió que se revisarán una serie de convenios, reformas y otras locuras hechas durante la presente y anteriores administraciones, pero que han servido más para dar rienda suelta a las raterías que al cumplimiento de la ley. Insistió en que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México será revisado para evitar que se siga haciendo en base a las ladronadas y a la concesión de contratos a los amigos. Se continuará la obra, pero buscando reducir en todo lo posible su costo final, pues de 165 mil millones de pesos que pudo costar inicialmente, ya está cerca de los 300 mil millones de pesos y parece un barril sin fondo que nadie sabe si algún día se llenará. Petróleos Mexicanos, a pesar de ser en otro tiempo una empresa pujante a nivel mundial, hoy está quebrada, y quebrada por el montón de ladrones que ha tenido que soportar. Sobre el aeropuerto, se revisará todo el proyecto para ver la viabilidad y sobre todo las formas de abatir su costo final…..TEMPLETE.- La cuestión es que la poderosa empresa televisiva hizo suyo a Andrés Manuel. Obvio que no será más su adversario en la contienda, sino todo lo contrario, operará todo a su favor hasta hacerlo el próximo Presidente de México…..PASARELA.- No lo dijeron los televisos, pero intuyen no pocos observadores que habrán de invitar al Tercer Grado a los demás aspirantes presidenciales, y será entonces cuando podrá comprobarse la penetración de los candidatos. El reto será superar los 150 mil tweets una hora después de terminado el programa, y cerca de los 500 mil tweets hacia el amanecer de este día. Esos números pronto convirtieron en tendencia mundial al Peje y su visita a Televisa, y quedarán para medir cómo andan tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade, aun cuando a uno le saca casi 20 puntos y al otro más de treinta. Y de los independientes, Margarita la del borrachales y El Brinco, ni hablar, no acaban de pintar a pesar de la manita que les dio el TRIFE por instrucciones de Los Pinos…..APRENDIZ.- René Juárez reconoció durante la toma de posesión del CEN del PRI que no sabe leer, pero “le estoy hacieno la lucha…”. El Negro, dice la revista Proceso, hizo florecer el narcotráfico y el crimen organizado en Guerrero durante su gobierno, que ha convertido a la entidad en la región más violenta no nada más de México, sino del continente y compitiendo muy de cerca con los países más mortíferos en el mundo. O sea que, para las negras sí es muy bueno, aunque no haya aprendido a leer. De todos modos, visto anoche el programa Tercer Grado, este arroz, el electoral, parece ya recocido. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgblancocarvajal

Muchas gracias