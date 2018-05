“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mexico no resistiría un nuevo fraude electoral: Anaya

Ni aceptaré una presidencia espuria, dice Ricardo

Ganaré por la vía legal y con el apoyo real del pueblo

Alemán llama a matar a AMLO; lo echan de Televisa

Lo demandarán por hacer apología del delito

“Político que saca de su bolsa para la campaña o para ayudar al jodido, político que se sala…”

México no resistiría un fraude electoral más, y en caso de que se diera, no aceptaría la Presidencia de la República si no llevo el respaldo de la mayoría de los mexicanos, dijo ayer Ricardo Anaya Cortés…..ALTO.- El candidato de la coalición Por México al Frente estuvo ayer en Durango, donde hizo compromisos con los duranguenses. Especialmente el relacionado con la inaplazable necesidad de impulsar el desarrollo económico con mejores vías de comunicación, con mejor respaldo al campo y sobre todo a la agroindustria…..TENDENCIAS.- Las tendencias del voto en México marcan con mucha claridad que la pelea por la Presidencia de México es entre dos, entre la modernidad de Ricardo Anaya y los planes retrógradas de Andrés Manuel López Obrador, pero estoy seguro de que ganaré el primer domingo de julio. El PRI, con José Antonio Meade, está en caída libre que ya nada ni nadie habrá de detener, ni siquiera el nuevo presidente del CEN del PRI René Juárez…..ORDEN.- Reiteró ante más de 10 mil personas que es necesario recuperar la paz y el orden en Durango, pero hay que ser inteligentes para lograrlo. No será posible con la amnistía a los delincuentes, porque eso disparará más la violencia en el país como ya sucedió en otras partes del mundo…..CAMBIO.- Nosotros vamos a cambiar al país por la vía de dos grandes ejes, por un lado la prevención, atendiendo las causas más profundas y, por el otro, enfrentando el problema, pero con una visión distinta, con una nueva estrategia, y no con mentiras como esa de la eliminación del fuero que propuso Meade, pues una cámara hizo como que se la aprobó, y la otra se la atoró en franca demostración de valores entendidos, aparte de que muchos priistas no están de acuerdo en perder esa protección, pues no cabe en ningún supuesto para los muchos ladrones existentes en este país…..HORCA.- El periodista Ricardo Alemán, uno de los más descarados defensores del sistema, o del gobierno en turno, que más ha atacado a Andrés Manuel López Obrador, el sábado pasado pidió, casi hasta exigió, que alguno de los fans del tabasqueño lo mate, así como mataron a John Lenon, a Giani Versace y a Selena. “Les hablan..”, puntualizó a los fans del tabasqueño en su desafortunado mensaje que de entrada le ha costado el trabajo en Televisa y Canal 11, donde atendía distintas audiciones de corte político, pero en las que no perdía la oportunidad de tupirle a López Obrador dentro de una posición enfermiza y vergonzosa. Alemán quizá estaba en su derecho de discernir respecto de la candidatura de Morena, pero no tenía nada, ni la más mínima razón para pedir que lo maten. Festinó de manera anticipada la posibilidad de que alquien le quite la vida a Andrés Manuel, hizo apología del delito pues, y ahora está sentado en el banquillo de los acusados por razones sobradamente ganadas. Quisiéramos defenderlo, anteponer el derecho que tenía de la libre expresión, pero…cayó en un delito perfectamente tipificado. Antes ya se había metido entre las patas de los caballos para defender a los súper ladrones que han saqueado a este país, y se lo respetamos, aunque no estemos de acuerdo. Todo lo nefasto que ecribió se lo perdonamos, pero no el infausto pedido de que mataran a Andrés Manuel, y no por tratarse de AMLO, sino porque se trata de un ser humano que igual que nosotros, también tiene derecho a la vida, pero al final, quién carajos se llegó a sentir como para disponer de su muerte. Ahora, el tal Alemán, a quien no tenemos el disgusto, por lo pronto se ha quedado sin chamba, aunque -dicen- cuajadísimo de billetes sucios, pero por ahí le viene una demanda penal que estarían por entablarle precisamente por hacer apología del delito, en vez de combatirlo…..VACILADAS.- Jaime Rodríguez, “El Brinco”, rebasó ya en seguidores en Face y Twitter al mismísimo Andrés Manuel López Obrador, de modo que Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita la del borrachales no le supieron ni a melón al gobernador tracalero que llegó a la candidatura por la vía de la transa. Sobra decir que “El Brinco” ha de haber comprado millones de seguidores en las redes sociales y por eso apareció ya en primer lugar, aunque al final habrán de votar a su favor unos cuantos de la familia, dado que ni entre los parientes tiene unanimidad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

