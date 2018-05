“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El fantasma AMLO distrajo mucho a Meade

El priista no pudo hacer química con los mexicanos

El mejor escaparate mediático se fue por la borda

Banda internacional de asaltantes cayó en Durango

Un hitazo que debe sostenerse por nuestra seguridad

“No importa que robe, ni que se bañe, lo que importa es que salpique…”

Juan Camaney

José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del PRI a la Presidencia de México, desperdició la mejor oportunidad que tuvo en su campaña de “conectar” con los mexicanos y convencerlos de que voten por él el primer domingo de julio…..BRÚJULA.- El exsecretario de Hacienda estuvo como invitado en el segundo programa Tercer Grado de Televisa, donde pudo afianzar su candidatura, y malbarató más de hora promoviendo a Andrés Manuel López Obrador. Hizo exactamente lo que se le ha aconsejado a los priistas no hacer, mencionar a AMLO, porque cada vez que lo atacan terminan fortaleciéndolo…..TEMORES.- Meade Kuribreña es de los cinco candidatos presidenciales que más domina la materia económica. La ha trabjado durante 4 sexenios y es quien puede aportar lo mejor para componer el rumbo del país. Las cifras, las fechas y los detalles se los trae al dedillo, pero…igual que en el debate, José Antonio se distrajo y mucho culpando para todo a Andrés Manuel. No pudo ocultar la fijación que carga el aspirante del PRI por el tabasqueño, cuando AMLO nunca lo mencionó durante el programa de la semana pasada. Error gravísimo de Meade dejar pasar ese escaparate, quizá mejor que los debates, puesto que tuvo todas las cámaras y la audiencia más importante de México a su disposición en el canal de las estrellas, pero se distrajo queriendo convencer a los mexicanos del peligro que significa AMLO para el país, cuando es el puntero de la contienda, sube cada vez que lo atacan. Sin duda, Meade debió hacer química con los mexicanos que no lo pueden ver, solo por ser el candidato del tri, su obligación era tratar de llegar a los que no lo aceptan por el partido que abandera en la contienda. Prefirió distraerse y distraer a la gran audiencia que lo veía y escuchaba con ataques enfermizos al tabasqueño que antes que perjudicarle quizá le sumó entre tres o cinco puntos…..PALEROS.- Y mire que los entrevistadores hicieron una réplica de la charla que sostuvieron el jueves pasado con Andrés Manuel. La mayoría de las preguntas a modo, quizá hasta le dieron tiempo de estudiarlas, y Joaquín López Dóriga, el de los cinco millones de dólares, fiel a su estilo, hasta remarcó: “por qué no hemos visto en la campaña esa enjundia que estás mostrando esta noche…”, aunque René Delgado y Raymundo Riva Palacio, con un poco de ayuda de Carlos Loret de Mola, lo pusieron contra la pared al preguntarle por César Duarte, “La Estafa Maestra, las desapariciones en la SEDESOL, los gasolinazos y las triangulaciones al PRI…”. Temas tan suyos del candidato, que conoció de primera mano, pero terminó diluyéndolos en explicaciones insuficientes que lo dejaron mal parado. No es cierto que permitió a las autoridades policiales y fiscales hacer su trabajo…..RECUERDOS.- Joaquín insistió hasta en tres ocasiones que el lastre, los malos recuerdos del PRI son la carga más pesada que lleva a cuestas, pero con mucha elegancia el candidato tricolor sugirió no trabajar en el pasado, sino en el presente. Pidió construir lo que tenemos al frente sin considerar el pasado, a pesar de que mucho se insiste en que hay que conocer el pasado para no repetir la historia, pero…es el pasado de raterías, de sinvergüenzadas cometidas por priistas que tienen al partido no nada más al fondo de la tabla, sino repudiado por el grueso de los mexicanos que no los quiere más en el gobierno…..HOMERUN.- La captura de tres bandas internacionales de asaltantes que llevaban varios “golpes” millonarios en Durango es un verdadero estacazo de cuatro esquinas de las policías estatales como hace muchos años no se daba uno. La fiscal Ruth Medina detalló ayer en rueda de prensa cómo operaban esos “angelitos”, cuatro de ellos colombianos con residencia en la Ciudad de México, donde en el supuesto planeaban sus “golpes”. Viajaban hacia acá en avión, en el aeropuerto rentaban vehículos para moverse libremente en la ciudad y, cometidos los hurtos, regresaban al aeropuerto, entregaban los carros rentados y volvían a tomar el avión a la capital. Un negocio de altura mundial el que tenían esos atracadores, que nunca pensaron que en Durango encontrarían la horma de sus zapatos. Que faltan varios de sus integrantes, pues sí, pero ya se tiene a la mayoría, y los que faltan pronto estarán a buen recaudo. Es de anotar que en la Ciudad de México existe una banda denominada “Los Colombianos”, que trae o traía en jaque a las zonas residenciales de la capital. Allá, por ahora están “descansando” y dejando descansar, pues hace varios meses que dejaron de “trabajar”, quizá para “exportar” su actividad al interior de la República. No obstante, alguien pensó que los ratones internacionales enfocarían baterías hacia zonas económicas más atractivas que Durango, como Jalisco y Nuevo León, donde tienen ahora récords de más casas habitación atracadas en Guadalajara y como la zona con más alta incidencia de extorsiones en Monterrey. Es decir, la policía de Durango se anotó un hitazo a nivel internacional, lo que no pudieron los investigadores de la Ciudad de México y las capitales de Jalisco y Nuevo León. Seña de que, cuando se quiere, se puede. Ojalá que nuestros policías no se relajen, que no se corra la voz, y que nuestra entidad no vuelva a ser atractivo para ninguna banda, por muy “organizada” que parezca. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias