“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

GEA-ISA dice que AMLO, Anaya y Meade están empatados

Una vacilada de gran tamaño de la casa encuestadora

Los ciudadanos, por desgracia, ya no creen en encuestas

La realidad dice que AMLO puede ganar la elección

El triunfo, sin embargo, se dará hasta el 1 de julio

“Mi animal preferido sigue siendo la mujer…”

Leonardo “La Güera” Rodríguez Alcaine

Trasciende hoy que la última encuesta de GEA-ISA marca virtualmente un “empate” entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, cuando la realidad habla de una distancia del puntero que para muchos es definitiva…..VACILADAS.- Las encuestas, en su mayoría, han recobrado credibilidad en el actual proceso electoral, pero esa de GEA pasa a ser una de las propagandas, material pagado, por las que los mexicanos acabaron vomitando a las encuestadoras…..ANUNCIOS.- Asegura que López Obrador lleva 29% de las tendencias del voto, por 24% de Anaya y 20% de Meade. Son unos cuantos puntos que marca de diferencia entre el puntero y sus seguidores, por lo que decimos que está marcando un absurdo “empate técnico”, como se usó todavía no hace mucho en los pasados procesos electorales…..NÚMEROS.- La realidad, sin embargo, asegura que Andrés Manuel amplió tanto su distancia, sobre todo sobre Ricardo Anaya, la que le lleva a Meade ya ni mencionarla, que para otros es insalvable. Por eso, otros creen que de aquí a las votaciones ya no ocurrirá ninguna sorpresa, y ese tipo de encuestas, como las que hace seguido José Cárdenas en su cuenta de Twitter, donde invariablemente puntea el candidato del PRI, y por mucho por sobre sus perseguidores, cuando…en la terrible realidad el PRI enfila hacia la más grande tragedia electoral de que se tenga memoria. Mucho más grande que la derrota de Francisco Labastida y Roberto Madrazo….ALTO.- Antes, los tácticos creían que las encuestas eran poderosas herramientas para lavarle el cerebro a los ciudadanos y casi obligarlos a votar por el PRI, y…no extrañará que ahora es lo que quisieran hacer para levantar las expectativas de Meade, puesto que, en “encuestas” realizadas en lo oscurito por algunos “paleros” del rumbo, el candidato del PRI casi obtiene el cien por ciento de los votos y apenas les deja a Anaya y AMLO unos cuantos sufragios, pero…ya en la realidad esas fábulas ya no operan. Opera más el hartazgo de los ciudadanos de ver cómo se enriquecieron cientos, miles o millones de priistas notables, que de algo se valieron para pasar por honestos, y que van por el mundo dilapidando los dineros originalmente de los mexicanos, o los duranguenses en su caso. Esas oscuras manchas no las perdonarán los mexicanos a la hora de sufragar. Habrá muchos que también terminen votando por el PRI por lo que ustedes gusten y manden, por las despensas, por las láminas, por el cemento, por los chescos y otras baratijas, pero…los ciudadanos están cansados de votar por ladrones, no quieren más al gobierno en el PRI. Esa es la realidad de la que no podrá reponerse el exsecretario de Hacienda, por más encuestas cuchareadas que se publiquen…..REALIDAD.- La otra verdad indica que, precisamente hoy, la encuestadora Buendía & Laredo, sostiene que AMLO puntea con un 44% de las preferencias, por un 22% de Ricardo Anaya, un 12 por ciento de Meade, un cuatro por ciento de Margarita y un decepcionante dos por ciento de Jaime Rodríguez…..LÓGICA.- Y sí, en la estricta realidad, mientras no se hagan las votaciones, todo lo demás son suposiciones, y no se diga las encuestas, puesto que las encuestas son fotografía del momento, pero susceptibles de cambiar ante cualquier inesperado. Tenemos que reconocer, como La Chimoltrufia, que…un error del puntero y un acierto de quien le sigue o de los que están abajo pueden “maromearlo” todo aunque ahora parezca difícil o imposible. Y también, mientas no se den las votaciones, tampoco nadie puede decirse o sentirse ganador. Sobre todo en política, la sopa suele caerse del plato a la boca….. MUERTE.- Mucho muy lamentable la muerte de un niño de seis años al norte de la ciudad por haber “tragado” un huevo “Kínder” de plástico, que lleva en su interior una parte de chocolate. Lamentable, porque precedió a su muerte un elogioso operativo de los bomberos de Protección Civil del Municipio que recogieron al pequeño allá por la colonia Amalia Solorzano y lo llevaban al hospital cuando cayó en paro hasta en tres ocasiones, en una de las que creyeron que había muerto. Incluso, a su llegada al hospital, mucha gente que estaba enterada del operativo brindó un sonoro aplauso a los rescatistas por haber llegado con el chico aún con vida. Lamentablemente, para preservarle la existencia hubo de lastimarse al pequeño que hoy por la mañana murió ante la impotencia y desesperación de los médicos que creían haber ayudado a preservarle la existencia al menor. La moraleja: Padres, si quieren a sus hijos, cuídenlos, no les permitan jugar con esos “juguetes” fatales como los “Huevos Kínder” y muchos otros de altísimo riesgo para los pequeños. Que no debían fabricarlos y venderlos, pues sí, pero, si hubieran cuidado a ese niño no estarían llorándolo ahora, pero no está por de más que quienes tengan chiquitos los cuiden, que no los descuiden un solo momento, porque muchos han muerto precisamente por errores de los padres en su cuidado. Esos fallecimientos se pueden evitar, es menester evitarlos, porque como decía antes el IMSS: Después ya nada es igual. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

