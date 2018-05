“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Aeroméxico, otro peligro de asalto en CDMX

Encima de los muchos peligros que existen para los que visitan la Ciudad de México, Aeroméxico está implementando un sencillo método de asalto a sus clientes en los distintos aeropuertos del país, pero sobre todo en el de la capital…..ATRACO.- Es obligación de la aerolínea anunciar con sonido local el abordaje de sus aviones, precisamente para alertar a los pasajeros que no están cerca y se arrimen al área de abordar, pero… de pronto, la empresa dejó de hacer tales anuncios con un claro propósito de dejar fuera a los que no están a tiempo…..RATERÍAS.- Sucedió no a un amigo de mi primo, sino al que escribe ayer en el vuelo de las 12:40 horas de la Ciudad de México a Durango. El personal de tierra nunca anunció la salida del vuelo hacia acá, mientras en el sonido se anunciaban otros vuelos, y por lo que supusimos que eran los que abordaba la gente que, luego supimos, venía a esta capital…..TIEMPO.- Justo cuando aquello se nos hizo raro, nos arrimamos a preguntar sobre la salida a Durango y las señoritas muy atentas aclararon que el vuelo se estaba cerrando en ese momento, aun cuando la mayoría de la gente todavía estaba formada caminando hacia el autobús que los llevaría al avión. Y luego, todavía más amable, el personal de tierra nos aclaró: “No se preocupe, váyase en el siguiente vuelo…”. Preséntese al módulo L-2 e identifíquese. Así lo hicimos, y cuando se nos atendió en el famoso L-2, la encargada, con cara de muy malos amigos, aclaró paradas: “Caballero, su vuelo a Durango le va costar otros 3,890 pesos, quiere el boleto o nos esperamos…”. Un puro y vil agandalle, por no decir asalto, pero se parece mucho al asalto a mano armada, puesto que no había otra opción. Era menester pagar los 3,890 pesos o nos quedábamos abandonados en el puerto aéreo. Asalto por partida doble, puesto que se pagó doble boleto, y por si fuera poco al precio que ellos consideraron, que nada se parece a la tarifa que anuncian. Ni siquiera por suponer que no era viaje sencillo, sino que era continuación del que habíamos hecho el día que viajamos hacia allá. Nos pareció extraño lo de ayer, pero con ese suman ya varios relatos de gente que en Mazatlán, Guadalajara, Monterrey, Cancún y otras plazas, son muchos los pasajeros, que se quedan chiflando en la loma, y para viajar deben pagar otra tarifa completa, aunque sea solo el regreso…..AUXILIO.- Todavía recuerdo que en anteriores ocasiones llegamos a leer en diversos puntos del aeropuerto los mentados “Derechos del Viajero”, en los que uno como cliente tiene derecho a lo mínimo si usted quiere pero, ayer, buscamos un módulo de alguna autoridad para hacer valer nuestros dichosos derechos y, ni esperanzas. No existe ninguna autoridad que pueda, de menos, escuchar a los maltratados clientes, mucho menos defenderlos. La PROFECO, la CNDH y otras instancias estorbosas y gastalonas, brillan por su ausencia. Además, ayer coincidió una pareja de extranjeros a un lado nuestro haciendo los mismos reclamos, y el personal que los atendía, ignorante como el que escribe en cuanto al idioma de Shakespeare, nada más fingía lamentarlo, pero…también atracaron a los visitantes gringos…..MORALEJA.- Si usted ha de viajar en avión a cualquier parte, la que sea, no pierda de vista la hora de salida y ubique lo antes posible la puerta respectiva, porque no le avisarán a qué hora cerrarán el vuelo y cuándo habrá de quedarse en tierra. Así tenga usted un asunto millonario en otra parte, para esa gente no hay la menor consideración. Si quiere viajar, vaya a ventanilla, pague y dispóngase a esperar el siguiente vuelo, pero hágalo, porque si lo ignora, se va a quedar en tierra, y si no trae para pagar otro pasaje en otro vuelo o en autobús, tendrá que regresar caminando…..HIJECES.- La aerolínea está encontrando en ese recurso el remedio al problema de saturación y sobreventa de asientos en los vuelos por los que a diario personal de la empresa anda buscando a pasajeros para ofrecerles dinero y comida si se van en el siguiente vuelo. Así, acomoda a los pasajeros que estaban en “lista de espera” y que pagaron un sobreprecio mucho mayor, y una vez lleno el avión ya no pasa nadie aunque todavía haya tiempo para abordar, pues “el vuelo está cerrado”. Ahí dejamos nuestro testimonio, que no es un caso del amigo de una prima o viceversa, sino que le pasó al que escribe. Nadie me lo contó…..TABLAS.- Y parece epidemia, pero tanto TAR como Volaris hacen lo mismo. También venden los asientos dos y tres veces, con la esperanza de que alguien llegue tarde y no pueda volar aunque esté a tiempo. Volaris, el otro día nos hizo una peor en Tijuana. Unos días antes habíamos volado con una bebé debidamente documentada hacia aquella frontera, y el día que nos disponíamos a regresar el personal de ventanilla también nos metió la mano a la bolsa y nos cobró 5,900 pesos por esa bebé. “La bebé no puede volar, el avión ya está lleno, y a ella la hemos reservado para la semana siguiente…”. Renegamos, manoteamos y hasta les dijimos de lo que van a morir ellos y sus siguientes generaciones, pero les valió. Respondieron con la clásica y estúpida frase: “Disculpe caballero, son políticas de la empresa…”. Lo sospechoso vino cuando, luego de insistir en que la bebé viajó junto con nosotros, y teníamos el boleto correspondiente, por tanto debía regresar en las mismas circunstancias, pero a los de Volaris se les resbaló y negaron cualquier posibilidad. Allá a las cansadas, los muy considerados, espetaron: “Acabo de encontrar una posibilidad de que viaje la niña, pagando un nuevo boleto de 5,900 pesos. Es caro, porque es un asiento especial, y porque para que vuele ella hemos dejado en tierra a otro pasajero que aceptó muy amablemente ceder su lugar…”. Aun cuando 5,900 pesos cuesta el boleto infantil para cualquier parte de Europa, o por lo menos a Nueva York o Canadá. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite esperando que Aeroméxico no vuelva a obsequiarnos otra triquiñuela como la de ayer, que todavía nos trae todos encorajinados, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

