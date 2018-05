“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No, son los “fósiles” y los “espurios” el lastre en la UJED

Y para como van las cosas, seguirán gobernándola

Morena estaría por amarrar el triunfo en las cámaras

Ni juntos podrían ganar Anaya y José Antonio Meade

Otra vez Durango dando lástimas en el deporte nacional

“Mi eterna gratitud a mis maestros, y a los que no lo fueron también. Su tesón y su esfuerzo valieron la pena. Bien que mal, poco o mucho, salimos de la oscura ignorancia. No nos cansaremos de agradecerlo…”

Jorge Blanco Carvajal

Más que los “fósiles” de la Universidad Juárez su más grave problema son los “espurios”, que nunca eligió la mayoría, sino que fueron impuestos por una persona, y siguen despilfarrando el presupuesto universitario…..RAZONES.- Fabián Arrieta, el presidente de la FEUD, asegura que los “fosiles” son un gran problema para la UJED, que no la dejan avanzar, que donde quiera se atraviesan. Y es cierto, pero…los fósiles son hijos, entenados o primos hermanos de los “espurios”, por tanto, tan dañinos unos como los otros a pesar de la rabia de miles de universitarios bien nacidos…..PORTAZO.- Apenas empezaban a “relanzar” a José Antonio Meade algunos jilgueros, asegurando lo que hasta ahora no existe, que ya está prácticamente empatado con Andrés Manuel López Obrador, cuando aparecen dos encuestas en las que AMLO agranda más su distancia…..NUMERITOS.- Trasciende este día la ultima encuesta de la financiera Bloomberg en la que precisa que Andrés Manuel López Obrador alcanza el 46% de las intenciones del voto, por 26% de su más cercano perseguidor Ricardo Anaya y 20% del tercer lugar José Antonio Meade, lo que asegura que aun sumando las intenciones de Ricardo y Pepe Toño, se las verían negras para ganarle al tabasqueño, pero…legalmente eso ya no es posible, y al final, cualquier “arreglo” por debajo de la mesa entre el “chico maravilla” y el candidato del PRI quedaría sujeto a la decisión de los ciudadanos. No está fácil…..DESFILADERO.- Y como para echarle sal a la herida, este mediodía empezó a correr el temor de la “mafia del poder” en el sentido de que el triunfo de López Obrador ya no lo podrán evitar ni yendo a bailar a Chalma, y no solo eso, sino que visto el rechazo a todo lo que huela a PRI, las estimaciones de los expertos empiezan a visualizar que Morena obtendrá también la mayoría en las cámaras, aun cuando en Durango Gonzalo le ha caído en la puritita punta a los seguidores del partido de AMLO y por lo que aquí pudiese darse el voto diferenciado, contrario a lo que va pidiendo Andrés Manuel por el país, dado que el dueño del PT local sigue creyendo que es la última cerveza en el estadio y que merece tanto que debe ir como candidato hasta en los concursos para sacar al “rey feo”. No existen en el PT los nuevos valores, porque Gonzalo no les permite el crecimiento, y eso…ya permeó entre los que habrán de votar el primer domingo de julio…..CÁNCER.- El suicidio de 4 personas en menos de 10 horas es un récord espantoso para Durango, y los medios seguimos teniendo mucha culpa. Lo hemos subrayado otras veces, pero nadie acaba entendiéndonos, que el suicidio como las reseñas ilustrativas de cualquier delito, terminan haciendo escuela. Esa es la razón por la que Contacto hoy no publica ni festina ninguno de esos episodios, como ayer no divulgamos uno solo de esos suicidios, porque al final terminan haciendo escuela. Acaban convenciendo a aquellos que cruzan por una crisis o por un problema grave a cortar por lo sano. Hoy, podemos verlo en los distintos matutinos, el despliegue de la información, cuando, de acuerdo a los clásicos, no debemos publicarlo. Somos los medios, por tanto, corresponsables de tan grave descomposición social. A ver si algún día lo entienden mis colegas…..VERGÜENZAS.- Asistimos a la Ciudad de México a la final de la Copa Nacional de Tercias “Zucaritas” acompañando a los equipos de Durango, cuyos componentes se trajeron dos primeros lugares y un segundo, y pudieron sobreponerse a muchas desventajas de los organizadores locales. Una regla no escrita de la copa, que no podemos demostrar porque no tenemos los documentos, indicaría que la propia empresa Zucaritas patrocinó el torneo y pagó el viaje en avión a los equipos campeones en los estados, siempre y cuando el viaje por tierra sea mayor a cinco horas. Durango está a 12 horas de la Ciudad de México, y los jugadores de nuestro estado viajaron por tierra. Así quién carajos va a poder competir luego de tan larga travesía, y a ese pesar ganaron dos títulos. Nosotros pudimos viajar por avión echando mano a nuestra tarjeta, y pudimos ver a las delegaciones de Jalisco, Sonora, Nuevo León, Tabasco (está a cuatro o cinco horas de la Ciudad de México) Chihuahua y otras, impecablemente vestidas con ropa nueva y muy vistosa de pants, chamarra y tenis. ¡Qué envidia…!!! Nos hubiera gustado que Durango apareciera entre aquellas, también con garra nueva, pero…eso ni en sueños. Sobra decir que el dinero para el deporte se lo roban, pero en este caso alguien pudo hacerse de una lana extra al quedarse lo del avión de los chiquillos, pero…lo que más encaborona es que muchos de los deportistas de Durango que destacan en otras partes del país sobresalen por sus propios méritos, pero…ni un pinchurriento uniforme nuevo pueden lucir, se presentaron con garras viejas y descoloridas, qué verguenza. Me da rabia, porque a la hora de los informes de gobierno se gastaron millonadas de dinero en el impulso al deporte. Ah, por si no lo saben las autoridades de acá. El torneo incluía una comida el sábado, día de la final, y no les dieron ni un pinchurriento vaso con agua, por un lado, y no los dejaron salir del inmueble hasta las 9 de la noche, por el otro. Es decir, los finalistas, jugaron sin haber probado alimento alguno en todo el día, y no probaron nada, porque tampoco podían salir a buscar una fruta de perdido. ¿Vamos bien, o nos regresamos...? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

