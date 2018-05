“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Durango gana medalla de oro en basquet femenil

… Y que aparecen los “padres” de la gran victoria

Es que las derrotas siguen siendo huérfanas

El INE cancela el PREP al Poli y se lo da a Hildebrando

Los “millones” de seguidores de Margarita, ¿a Meade..?

“Tras la victoria en Chihuahua aparecieron muchos padres, además de las jugadoras. La historia de siempre en donde las derrotas son huérfanas…”.

Anónimo

Durango ganó 61-58 invicto la medalla de oro femenil en basquetbol de la Olimpiada Nacional que se celebra en Chihuahua de nacidas en 2001-2002. Nuestro reconocimiento total a las muchachas, lo merecen…..MÉRITOS.- Y lo merecen porque para llegar a lo más alto del podium han de haber pasado por una y mil penurias, que luego no les alcanza ni para comer, mucho menos para viajar en avión, etc., etc…..HUÉRFANOS.- Y como por arte de magia aparecieron los muchos padres de esa medalla. Funcionarios, gaviotas, coleros y uno que otro agregado cultural que vergüenza debía de darles porque pareciera que más bien andan haciendo negocio, antes que procurar las mejoras al deporte…..MOCOS.- El Instituto Nacional Electoral ya vino a ponerle mocos al atole. Trasiende hoy que el INE canceló el PREP que había convenido con el Instituto Politécnico Nacional y se lo entregó al tenebroso hermano de Margarita, Diego Hildebrando Zavala, autor intelectual y computacional del fraude que en 2006 despojó de la Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador y se la entregó al espurio Felipe Calderón. Inconcebible, pero esa es la información que está circulando por el país…..MEMORIAS.- Un mes antes de las votaciones de 2006, la revista Proceso descubrió y publicó que Diego Hildebrando había diseñado un algoritmo para que en las elecciones los números que favorecieran a Andrés Manuel se le sumaran de manera automática a Felipillo. El algoritmo, a pesar del “blindaje imposible de violar” de las computadoras del entonces Instituto del Fraude Electoral, logró cargarlo el cuñado del borrachales en los sistemas del IFE, y por los cuales al final terminó “ganando” uno de los perdedores, Felipe Calderón Hinojosa. No preguntamos, ni pregunten ustedes, estimados leectores, pero…si Diego Hildebrando tendrá acceso a las computadoras del INE, de seguro saldrá con otra graciosada como aquella del 2006. Entonces, tanto Proceso como Carmen Aristegui lo denunciaron con todas sus letras dos o tres semanas antes de las votaciones, pero nadie hizo nada para evitar el “triunfo” de FECAL. La lógica nos dice que si Diego Hildebrando es bueno para las transas electorales, volverá a hacer de las suyas, muy por encima del triple blindaje que tiene ahora el sistema, según ha dicho el INE. Y esa es la última esperanza que le queda a José Antonio Meade para “ganar” el primer domingo de julio, de modo que, teniendo el libre acceso al sistema, como lo tiene el hermano de Margarita, ya estuvo malo, de poco o de nada sirven los llamados del INE a los partidos para que se ajusten a la regla, que respeten el librito y que respeten al árbitro. Lo más probable es que nadie respete a nadie, visto que el árbitro, por una parte simpatiza con uno de los jugadores y quiere que gane por encima de la goliza que le están obsequiando los contras, aparte de que no trae tarjetas para expulsar a nadie, a pesar de que cada vez el tigre de Andrés Manuel López Obrador está más hambriento…..POBREZAS.- Margarita Zavala se ha llevado toda suerte de elogios de sus fans que no la bajan de inteligente, congruente y nacionalista para bajarse de esa empresa tan pesada que llevaba a cuestas. Nunca subió, y lo poco con que llegó a la campaña lo fue perdiendo a medida que fue recorriendo el país. Estaba en caída libre que con nada podía detener, lo mismo que le pasa a Jaime Rodríguez “El Brinco”, y por eso prefirió poner tierra de por medio. Ahora, los “positivistas” que abundan en esta contienda, quisieran que los muchos millones (?) de seguidores que llevaba Margarita se pasarán a apoyar a José Antonio Meade, con lo que le alcanzará y sobrado para asegurar el triunfo el primer domingo de julio. Mangos, Margarita no pudo con el lastre que le heredó su borrachento esposo, por eso se bajó de la carrera. No subía, y no había esperanza de subir algo, ¿qué se lleva a la campaña de Meade…?…..APROBADO.- Todos los candidatos y partidos se están topando con un muro de hormigón en su búsqueda de votos: El hartazgo de los ciudadanos hacia los partidos vistas sus correrías, el saqueo a las arcas públicas, la inseguridad, la galopante delincuencia y la incertidumbre por la falta de oportunidades para las nuevas generaciones han copado a la gente de buen vivir. El rechazo a partidos y candidatos está más cargado hacia la coalición PRIAN por todo lo que ya sabemos. Quién sabe qué pueda suceder el primer domingo de julio, pero…nadie podrá decirse sorprendido, y menos si los candidatos han sido receptores de ese encono, de ese rechazo, de ese “fuchi” en la campaña, ¿que no lo hagan a la hora de votar? No quisiera estar en esos zapatos, pero está para pensarse. Por desgracia, los candidatos independientes no han pegado su chicle, por más que quisieran no han podido levantar la mano y meterse a la disputa de los primeros lugares. Los mexicanos todavía no le entendemos a eso de las candidaturas independientes, al menos, no por lo que toca a la presente elección. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

