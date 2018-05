“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Margarita se fue porque no pudo levantar la campaña

Y ahora sale que recorrerá el país para agradecer

Anaya y Meade la quieren, pero AMLO les madruga

INE contrata tarde “blindaje” electoral con Slim

El nefasto Hildebrando ya tiene metidas sus manos

“Sí robé, pero robé poquito. Merezco y por mucho el perdón del pueblo…”

Hilario “Layín” Ramírez Villanueva

Margarita la del borrachento se retiró de la elección cuando entendió que no la seguían más que los “guaruras” de su esposo. Nunca prendió su candidatura, y ahora sale con que va a recorrer todo México para agradecer el apoyo recibido…..APROBADO.- Aceptó en el programa Tercer Grado que su candidatura no levantaba como para pensar en la victoria, que era mejor retirarse con dignidad antes de ver la aplastada que les regalará Andrés Manuel a sus adversarios…..MULTITUDES.- Luego, como para engordarle el caldo, Ricardo Anaya y José Antonio Meade le pidieron que se sumara a sus campañas para que jalara a los muchos millones de seguidores (?). O sea, ¿cómo? Si se fue por falta de seguidores, ahora me salen con que sus seguidores votarán por Anaya o por Meade. Creo que me estoy volviendo loco, ya no le entiendo a este trabalenguas electoral…..ACCIÓN.- Mientras, López Obrador, sin abrir la boca, dio la bienvenida a Susana Thalía Pedroza de la Llave, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una de las más ceranas colaboradoras de la malograda candidata, según revelaciones hechas ayer, respecto a las que añaden que en las próximas horas otros personajes destacados de la campaña de Zavala habrán de incorporarse también al trabajo de AMLO. No entiende uno qué es lo que quieren de Margarita el “chico maravilla” y el exsecretario de Hacienda, si los principales valores que la impulsaban están jalando para otra parte…..SOSPECHAS.- El Instituto Nacional Electoral contrató ayer con una compañía de Carlos Slim el blindaje del sistema computacional para asegurar la protección de los resultados de la elección del primero de julio. Todo está bien, pero lo que no está bien es que Diego Hildebrando Zavala, hermano de Margarita, quien hiciera presidente al borrachales por la vía del truco, tendrá acceso al sistema. Sabiendo cómo se las gasta el muy ilustre señor, yo mejor me abstengo. Está un poco raro que sea al cuarto para las doce, a unos días de las votaciones, que apenas el INE haya contratado a alguien para que le cuide la mano a los ladrones. Sería tanto como creer que hasta ahora la autoridad empezó a sospechar de lo que se puede hacer en las computadoras y quisiera evitarlo, cuando los expertos como Diego Hildebrando ya han de tener en marcha sus planes para repetir lo ocurrido el año pasado en el Estado de México y Coahuila, donde ganaron los que obtuvieron la menor cantidad de votos. Es tanto el blindaje electoral que nos están vendiendo a nivel nacional que empieza uno a creer todo lo contrario…..ALTO.- Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Mezquital, ubicada en Guajolota, tronaron desde el martes pasado por las irregularidades que desde su fundación está cometiendo contra el alumnado personal directivo del plantel. Se quejan de anomalías, y sobre todo, de que ninguna autoridad les escucha. Ojalá y que, aunque se trate de un problema de carácter federal, el gobierno estatal tome el toro por los cuernos y se haga del lado de los muchachos para que a la mayor brevedad les resuelvan sus problemas y el plantel regrese a la actividad…..MENTADAS.- El infeliz pelos de elote, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue ganando y con creces nuestra silbatina. Ahora llama animales a los migrantes, cuando sus orígenes son igualmente de migrante, y por tanto es igual de animal, pero…lo más lamentable, que respecto de los mexicanos no tenemos alguien que nos defienda, que meta las manos por nosotros, ¡no tenemos…!!!…..APUESTAS.- José Antonio Meade apuesta todo a que incluyendo a la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria y al Instituo Nacional Electoral al Sistema Nacional Anticorrupción, terminarán las raterías en México. No sabe, o se brinca el candidato del PRI que la corrupción es toda una industria en el país que ya suma en sus listas a millones de “nuevos ricos” que, desde luego que no estarán dispuestos a que termine el saqueo, cuanto todavía queda mucho por robar. Ojalá y le creyeran los ciudadanos, pero…le falta algo más contundente a Pepe Toño como para convencer al electorado, porque ese tema de las raterías, va para largo. Meade sabe que los mexicanos están hartos de tanta ladronada, que es por eso por lo que no quieren saber más del PRI. Muchos le han sugerido tanto al presidente Enrique Peña Nieto como a los priistas que persigan a los ladrones, que los procesen como es debido, pero…ni les convence el tema y, ni están pensando en aterrizarlo, de modo que…el PRI mantiene su “caída libre” que traerá una nueva y mucho más preocupante tragedia el primer domingo de julio…..CARGADA.- Jaime Rodríguez Calderón, “El Brinco”, está quedando mal a quienes lo contrataron para que saliera a pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Anoche estuvo en Tercer Grado y desperdició el enorme auditorio de esa audición. Acabó como simpatizante de AMLO y hasta pidió el voto por Morena, aunque con la advertencia de que “luego no se lamenten…”. Hoy, los diarios nacionales le dispensan una notita en serio pinchurrienta, que de nada le servirá para subir los dos puntitos con que “avanza” en la elección presidencial. No es por echar a perder la fiesta, pero "El Brinco" se está exponiendo a que le exijan regrese el dinero que le adelantaron para acabar con la candidatura del tabasqueño.

