“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Igual que el “Gato” están muchos otros personajes

O sea que, pronto, a comprar su amparo o sus amparos

Y eso que estamos hablando de “piojitos”, no de tiburones

El pueblo está harto de tanta ratería en el gobierno

Veterinarios atienden en la SSA programas médicos

“En Arabia los ladrones son amputados, en mi país, son diputados…”

Anónimo

Asegura Galdino Torrecillas que de menos otros 20 personajes conocidos estarían en condiciones similares a “El Gato” Adame. Y que no debía extrañarnos si pronto caen en las garras implacables de la justicia, que luego tarda, pero llega…..TIBURONES.- Anota que se trata de casos de poca monta, de entre 10, 100 y 150 millones de pesos, pero nada qué ver con los verdaderos peces gordos que suman más de mil amparos, y por los que van a salto de mata…..RAZONES.- Es justamente por esas indecencias por las que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra contra la pared. La gente, los votantes, no los quieren ya en el gobierno. Es el pueblo el que no los apoya, como bien lo reconoció ayer la expresidenta del tri, Dulce María Sauri, quien puntualizó: “Será la voluntad de los ciudadanos la que diga dónde quedará el PRI tras la elección…”…..FALSO.- También ayer René “El Negro” Juárez reconoció la adversidad por la que cruza el PRI hacia la elección del primer domingo de julio, aunque precisó: “No está todo decidido, todavía podemos ganar si nos movilizamos, si hacemos lo que tenemos que hacer…”, aunque incurre en el pequeño problema de ignorar a los votantes. También piensa como muchos tricolores, que si se movilizan van a ganar, cuando los electores son los que no los tragan ni en mole verde. Antes que pensar en la movilización interna, el PRI debe aceptar que primero debe convencer a los electores para que vuelvan a confiar en ellos, dado que por mucha movilización tricolor, los efectos serán los que determine el pueblo, y si no se congratulan con los votantes, seguirán condenados a una nueva tragedia en las urnas…..APROBADO.- El gobernador José Aispuro, como muchos otros gobernadores, como muchos analistas y como no menos columnistas creíbles, coinciden con el que escribe: No hubo ganadores ni perdedores en el segundo debate. No se movieron las clasificaciones y tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade desperdiciaron la que pudo ser la última posibilidad de acortar distancias con el puntero Andrés Manuel López Obrador. El tercer debate, que se realizará en Mérida, Yucatán, será la última aduana previa a las votaciones, AMLO podrá pasarla hasta nadando de “muertito”, como hizo en el primero. Y si los dos primeros debates no significaron nada para Ricardo Anaya “que lo ganó de calle” y José Antonio Meade que lució técnicamente conocedor, puesto que no pudieron sumar absolutamente nada, el tercero será algo parecido al imposible, dado que hasta ahora los debates no han servido gran cosa. Un debate no da ni tres puntos, de modo que…ni el “chico maravilla” ni el candidato externo podrán acortar distancias. Por el contrario, López Obrador podrá superar los 25 puntos (poco más de 12 millones de votos) que les saca de ventaja a sus principales adversarios en este momento…..RECUENTOS.- Y para acabarla de completar, los candidatos locales, tanto a las cámaras federales como a las locales, no consiguen meterse a la pelea. Los aspirantes al senado por el PRI, Rocío Rebollo y Ricardo López, igual que el tri, siguen anclados en el lejano tercer lugar de las tendencias del voto, según los números de Massive Caller, pues sostiene que el primer lugar tiene algo así como 30% de las intenciones del voto, mientras que el segundo, los aspirantes de Morena, tienen 23.67% de esas intenciones, y los priistas están allá hasta el fondo con 18.00% de posibilidades. Los tricolores están a casi 6% de los morenistas y a 12% de los panistas. Números nada imposibles de alcanzar, solo que son los mismos con que arrancó la campaña, que no se han movido en lo absoluto a pesar de las jornadas intensas de trabajo de López y Rebollo, desde luego, pero el reloj sigue avanzando. El tiempo entra en su recta final que habrá de acelerarse el día que arranque el campeonato mundial de futbol de Rusia, dado que…temen los científicos, el día que inicie la justa mundial futbolera la gente se concentrará en el televisor o la pantalla a ver a sus ídolos y las campañas pasarán al olvido, o poquito más allá …..PÉRDIDAS.- Los que saben sugieren que el estado está perdiendo una verdadera millonada con el mal manejo del Seguro Popular, que el o los responsables no terminan de entenderle y que, en los casi dos años que lo han dirigido han dejado de ingresar muchos millones de pesos a las arcas estatales. Ah -replican- es que tanto en el Seguro Popular como en otros programas sanitarios de alta especialidad pusieron a dirigirlos a veterinarios, sicólogos o dentistas. El cuento parece broma de mal gusto, pero ojalá que la Secretaría de Salud aclare si es cierto o falacia…..ASEGUNES.- Mientras los cuatro candidatos presidenciales se manifestaron dispuestos a doblar o triplicar los sueldos en México para convencer a los electores, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dispuso no aumentar de ninguna forma el salario de los trabajadores, pues sería altamente inflacionario -pretexta- a pesar de que el premier canadiense Justine Trudeau exigió en días pasados que los sueldos se tripliquen de inmediato en México, especialmente en el sector automotriz, puesto que eso significa una competencia absolutamente desleal con Canadá y los Estados Unidos, ¿qué tal? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

