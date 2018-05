“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Enríquez propone no darle un peso a los partidos

José Ramón Enríquez usa muchas vaciladas en su búsqueda de votos, pero ayer aseguró que propondrá en la cámara alta la eliminación de los dineros a los políticos, que no se dé un peso a ningún partido…..APLAUSOS.- Sería el óptimo para nuestro sistema político, que cada partido y cada candidato se las rasque con sus propias uñas y no que tengan que gastar nuestros impuestos, cuando servirían y mucho para resolver problemas sociales…..MEMORIA.- Nosotros lo hemos propuesto hace muchos años, que no se gaste un peso público en las campañas, y que cada quien le saque a su bolsa o sus ahorros, pero que no bote lo que no es suyo. Es decir, si quieren azul celeste, que les cueste. Y eso es lo que propone Joserra…..ACCIÓN.- Si lo hace, desde luego que se echará a la bolsa a los ciudadanos y los tendrá de su lado una vez que llegue a la cámara, pero si llega, se sienta y se olvida, chica le viene, pues los duranguenses todavía no olvidan que para llegar a la alcaldía prometió hacerle cuentas a sus antecesores. Los agarró prácticamente con las manos en la masa, pero…ya se le olvidó también, aunque la gente se lo recrimine en campaña…..LUJOS.- Gonzalo es el único candidato a la senaduría que no está haciendo campaña, que se queda por las mañanas a rascarse la panza y otras cosas como creyendo que todo vendrá por añadidura. Está el “Tirantes” más echado a la esperanza del “efecto AMLO” que puede traerle muchos, muchísimos votos en cascada, aunque sabe que no es monedita de oro y que no es la cuestión así de fácil, es que muchos votarán por el Peje, pero no lo harán en automático por los demás candidatos. Se dará el voto diferenciado, y en ese ínter podrá quedarse con las manos vacías, toda vez que Ricardo López y Rocío Rebollo están ya pisándole los talones y, por los días que le restan al proceso: Viene lo mejor, y quién sabe cómo le vaya. Yo que Gonzalo mejor me ponía a trabajar y a ensuciarme los zapatos, no vaya a ser el demonio…..LAMENTABLE.- Mucho muy lamentable que el Canal 11 haya cancelado el o los programas que tenía Ricardo Alemán en represalia por el llamado que hizo a matar a Andrés Manuel López Obrador, pero mucho más patético recontratarlo. Un doble y criminal error cometidos en tan poco tiempo, y justo a unos días de las votaciones. Claro que tiene dedicatoria al primer domingo de julio, esperando que siga haciendo su trabajo sucio y pueda ayudarle a alguno de los candidatos, muy a pesar de que se trata del periodista más desprestigiado de este país en este momento. Resta, antes que sumarle, algo a alguien. Por desgracia…..BLINDAJE.- Insiste el Instituto Nacional Electoral que está haciendo todo lo posible por “blindar” los resultados del proceso electoral en marcha, solo que…el día que hizo negocios con Diego Hildebrando Zavala, ese día puso la elección en manos de los ladrones. El cuñado del borrachales ya se robó una elección, la de 2006. Sabe cómo hacerlo, a pesar de que entonces, como ahora, también “se blindó” el sistema computacional del entonces IFE (Instituto del Fraude Electoral, por sus siglas) de modo que, salvo prueba en contrario, seguimos dudando de la pureza que el INE quisiera para la elección. Han de disculpar…..ORO.- Durango sigue cosechando el metal dorado en la Olimpiada Nacional, pero…nuestros deportistas siguen luciendo un azul, blanco y negro que…en lo absoluto se parecen a los colores de nuestro estado, que históricamente han sido verde y blanco, ¿o miento?…ÉPALE.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el primer interesado en que no se incrementen los sueldos de los trabajadores. Ayer, incluso la COPARMEX admitió que hay condiciones para aumentar los sueldos de perdido a 100 pesos diarios, aunque si se precisan en el doble, en 200 pesos, no pasa nada. La producción y el momento económico lo permiten, solo que…precisamente la comisión de marras es la que no acepta y no quiere ningún aumento, dizque sería inflacionario…..HISTORIA.- Acorde con las 40 o 50 décadas en que se fundó el Instituto Politécnico Nacional, según el relato del presidente Enrique Peña Nieto. Es muy posible que Juan Diego haya sido de los primeros alumnos de la importante institución educativa, solo que…dicen los cronistas de la Ciudad de México, los archivos están destruidos y no es posible confirmar la especie, pero…es mucho muy probable. Cosa de ver y corroborar la posibilidad de que algunos conquistadores hallan pasado también por esa escuela…..RATONES.- El otro día contamos la chicana que nos jugó Aeroméxico a la hora de regresar a esta capital. Un puro y descarado agandalle, pues no anunció la salida del vuelo a esta capital, y cuando llegamos a ventanilla, aún en tiempo, se nos negó el paso pretextando que el vuelo había sido cerrado. Tuvimos que pagar por otro vuelo, y a precio muy superior al viaje redondo, y no teníamos de otra. Lo explicamos ese día con lujo de detalles, pero…como lo anotamos en el comentario, ni en el aeropuerto ni en ninguna otra parte existe alguna oficina que defienda a los viajeros. Los viajeros han de caer en las garras de esos servidores sin sentimientos, y paga porque paga, si es que trae para pagar, porque si no trae un quinto, simple y sencillamente se regresa caminando, y eso es lo que menos le preocupa a esa empresa. Total, seguimos esperando que alguien nos haga justicia y que intevenga para que la infeliz Aeroméxico nos regrese los casi once mil pesos que pagamos de más o extra a lo que ya habíamos liquidado. Y claro, no somos inocentes, eso les vale a los personeros de esa aerolínea, pero hay que advertirlo a nuestros lectores para que no se las hagan a ellos, para que no sean víctima del asalto a mano armada de que fuimos objeto aquella mañana. Obvio que si hubiésemos llegado tarde, si la culpa fuese nuestra, no hay qué discutir, a tragar camote, pero…Estamos absolutamente seguros de que fuimos víctima de un vil y descarado asalto a mano armada. 