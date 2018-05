“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El empate hubiese sido lo justo para presidenciales

AMLO subió 2 décimas, Meade casi 2 y Anaya cayó 5

Las mentiras le están pasando factura a Ricardo

Invitan a debate, pero de ser preciso, sin respirar

El Termi quiere cobrar derecho de piso a candidatos

“Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice…”

El empate entre los candidatos a la Presidencia de México hubiese sido lo más justo en el segundo debate del domingo pasado, pero los expertos sostienen que los únicos ganadores fueron Andrés Manuel Lopez Obrador y José Antonio Meade…..NÚMEROS.- El candidato de Morena apenas subió dos décimas, o sea nada, y el aspirante del PRI sumó un punto y ocho décimas, que le sirve de muy poco para alcanzar primero a Ricardo Anaya y luego a AMLO…..REVERSA.- El “chico maravilla”, contra lo que suponían sus seguidores, perdió casi cinco puntos. Inconcebible que, después de haber lucido en el primero y repetir de alguna forma en el segundo, cayó estrepitosamente. Todo, consecuencia a los delitos, reales o inventados, que le obsequió el gobierno…..SUMAS.- Otro que también sumó es Jaime Rodríguez Calderón, que llegó con 2.1% en las tendencias del voto, subió a 4.5, que de la misma forma que Margarita no le alcanzará para nada, más que para seguir haciendo el ridículo…..LOCURAS.- Y sin embargo, El Brinco, o El Bronco, de pronto enloqueció y aseguró que ya rebasó a Meade, que va por Anaya, al que espera alcanzar en unos tres días, cuando mucho, para enfilar sin distracción a la búsqueda de Andrés Manuel. Muchos piensan que por esa sola locura el árbitro debía sacarle la tarjeta roja y mandarlo a su casa o a los vestidores…..APLAUSOS.- Sí, es posible que a Meade le haya ido muy bien en su visita a La Laguna, pero…le sigue faltando para meterse a la pelea. Atenidos a los números que divulgan ejecentral e indicadores SC, AMLO estaría a punto de alcanzar el 50% de las mismas tendencias (tiene 49.0%) por 26.2% de Ricardo Anaya y 20.5% de Meade. El Brinco tiene 4.3%, de modo que por lo que le resta a la contienda ni en sueños alcanzará ya no a López Obrador, sino a Meade. Por eso muchos califican sus ideas como verdadera locura…..RATERÍAS.- Ojalá no le estén “cuchareando” los informes al alcalde sobre el índice delincuencial en la capital, porque sabido es que en Lomas del Parque y sus alrededores sigue pegando una bien organizada banda que nada más la policía no detecta. No es gratuito que todo el día, de día o de noche, pululan jóvenes y no tan jóvenes en diversos vehículos que llegan, van, traen, toman, hacen desbarajuste y medio y no hay autoridad alguna que los meta en cintura. Los vecinos de los jardines del rumbo están hasta la mad…ere, pues ha sido de quejarse todos los días, a todas horas, para que retiren a esos tomadores, puesto que no tienen por qué estar libando en el lugar, pero…los “borrachines” ahí siguen, aunque empieza uno a dudar que se trate realmente de “borrachines”, sino de ladrones que están esperando el momento para cometer sus fechorías. Y no le seguimos porque nuestro amigo Óscar Galván va a pensar que es tirria, pero…nada de eso, lo que pasa es que con la llegada de los miles de patrullas, coincidentemente se aceleró el peligro en el rumbo y nadie hace nada para evitarlo…..ALTO.- Hombre, pero todo mundo quiera callarlo a uno. Unos de una forma, otros de otra, pero todo mundo tiene esa tentación. El INE está invitando para este sábado al debate entre candidatos a senadores en esta capital, pero…subraya en negritas, para que luego no tengamos justificante: No aplaudir, no silbar, no usar celulares, no gritar y no respirar. ¿Ignora el Instituto Nacional Electoral a qué nos dedicamos, cuál es nuestro trabajo o nuestra obligación…? Que debe uno recoger diversas impresiones del evento para tenerlas como constancia, pero…así, sin poder ni respirar, ¿a qué carajos lo invitan a uno…?…..RÉCORD.- Hasta el cierre de la presente Durango había ganado 5 medallas de oro y otras tantas de plata en la Olimpiada Nacional, nada más en esta mañana, y como las delegaciones seguían compitiendo en los distintos escenarios, existía la fundada posibilidad de que la cosecha siga creciendo, aunque de suceder estaremos prestos para divulgarlo en nuestras redes sociales. Sin exagerar, los triunfos de esta mañana marcaron un récord histórico que quizá nunca ocurrió en el deporte duranguense. Ni cómo negarlo, seña de que anda bien el manejo deportivo, que está dando frutos, pero…le falta, le falta reservar el mismo trato a todos los atletas. No me apuren, pero esta mañana vimos a una competidora de Durango con ropa “cachiruleada” que no gusta a nadie. Ojalá que sea el arranque de algo mejor para el futuro, urge…..REJAS.- Pedro Ávila dice que a él lo debían consignar por “pobreza inexplicable”, aunque otros creen que donde lloran hay velorio. Aparte de que, Pedro, está pendiente por ahí con la señora de la balanza y nada tiene que ver con la riqueza o la pobreza. Es más, no me apuren, pero ese pasado ya lo están aprovechando sus adversarios para quitarle los apoyos que alguna vez lo llevaron a la cámara baja…..FACTURAS.- El eterno líder estudiantil del ITD, David Emanuel Reyes, convocó ayer a rueda de prensa para cobrar “derecho de piso” a los candidatos de los distintos partidos. O se comprometen a juntarle seis millones de pesos “a la institución…”, o a los estudiantes (?) o el estudiantado habrá de boicotearlos para que no ganen. Órale, o sea que las calamidades que viven muchos con los otros, todavía entrarle a estos, ¿pues qué nos pasa, o de qué se trata…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, que ayer por la tarde brincó la cabalística cifra de 100 mil seguidores en una de las redes sociales, y va por muchos más.

