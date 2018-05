“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

López Obrador y Peña Nieto ya se pusieron de acuerdo

Lo peor que pudiese sucederle a candidatos del PRIAN

Inconcebible que AMLO y Yeidcol defiendan a priistas

Candidatos del PRI “olvidan” logo tricolor en promoción

Sí había suero antialacrán, los padres no lo quisieron

“Si quieres derrotar a la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares…”

Lee Kuan Yew

Nada más desagradable para los candidatos del PRI y del PAN que la intensidad del rumor que está recorriendo la milla: El presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador avanzan ya en la transición…..ÉPALE.- La especie está de moda en los centros de análisis político (cafés, bares y especialmente los cuartos de guerra) donde impotentes algunos ven crecer la figura del tabasqueño…..BOTONES.- Hoy, la columna Templo Mayor del Grupo Reforma profundiza más en las sospechas de que ya se pusieron de acuerdo en las alturas a pesar de que no ha habido votaciones, para hacer una transición pacífica y sin sobresaltos. Precisa que la jefa de campaña de Morena, Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida como Yeidckol Polevnsky, defendió a morir al priista Alejandro Gutiérrez, preso en Chihuahua, por haber dirigido las triangulaciones del Gobierno Federal al PRI vía varios estados, entre ellos esa vecina entidad. Citlali -dicen los que la vieron- metió las manos a la lumbre a pesar del riesgo de salir chamuscada. No hay duda de que era el puente para el trabajo sucio del gobierno y del PRI, por eso está preso. Nadie entiende por qué está defendiendo la morenista al tricolor, pero lo está haciendo y, por si eso no fuera suficiente, antier López Obrador pidió a los gobernadores “que no metan las manos al proceso electoral, que hagan lo que el presidente Peña Nieto, que está respetando a todos los partidos y candidatos…”. O séase que, los astros se están alineando con dirección a Tabasco, y salen sobrando los esfuerzos que en la realidad están haciendo Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez. Suponen que, con los “amarres” allá arriba, las votaciones serán mero trámite, y por el rumbo que tome la voluntad popular, hay acuerdos en las alturas que nada tienen que ver con lo que diga el pueblo. Así, ¿o más antidemocrático…?…..FUERA.- Tan lamentable es la posición del PRI en la presente elección que, por lo visto, ningún candidato lo apetece en su campaña. Vimos esta mañana un autobús que en su medallón o cristal trasero lleva un anuncio de Arturo Yáñez, y EL SOL incluye fotografías de los candidatos a senadores Ricardo López y Rocío Rebollo, pero…igualitos a la promoción de José Antonio Meade, no aparece por ningún lado el otrora poderoso escudo del PRI. Serán mis nervios, que no tuve la paciencia para buscar el emblema tricolor, pero…casi podemos apostar a que no lo incluyeron. Y eso, es por sí solo lamentable, o es la confirmación de que ni ellos quieren saber nada del PRI, porque la sociedad está hasta la coronilla de las raterías de muchos de sus “cuadros distinguidos” y por lo que para todos sus efectos los aspirantes priistas están en el tercer lugar y con cero posibilidades de alcanzar siquiera al segundo. También advertimos en el caso de la publicidad de La Guadaña que, ahí como no queriendo, mocharon los tres triángulos del emblema que adoptó José Antonio Meade, como que tampoco confían en alguna utilidad de ese símbolo…..MEMORIA.- Los candidatos José Ramón Enríquez y Patricia Flores Elizondo presentaron ayer su agenda legislativa y aseguraron: “Es tiempo de ver por los ciudadanos…”. O sea que antes nunca lo entendieron o nunca lo hicieron, pero…ya comprendiendo el fondo del mensaje nos preguntaríamos: ¿¿¿Dónde hemos escuchado esa frase, dónde…??? Aparte, preguntaríamos a Patricia cómo verá por los ciudadanos, si apenas está conociendo Durango y sus intereses los tiene en el extranjero. Ay de quien les compre ese compromiso…..MUERTE.- Subrayamos ayer la muerte de un niño en el municipio de Pueblo Nuevo y dijimos que falleció por falta de suero antialacránico, pero…hoy aclara el IMSS que no fue por falta de suero, que suero sí tenían, pero que los padres del muchacho no quisieron que se lo aplicaran. O sea, cómo: ¿Los padres del niño fueron a decir qué hacerle o cómo atenderlo? Los médicos debieron aplicárselo con o sin el consentimiento de la pareja, que incluso perdió tiempo precioso al caminar con rumbo equivocado, pues se dice que ganaron de su rancho, El Oso, hacia el sur, donde no hay más clínicas, que luego se regresaron a otros pueblos y al final a El Salto, donde llegaron con el pequeño sin vida. Ojalá pudiesen aclarar el caso, porque tiene varias inconsistencias que, sin embargo, nos hablan de una vida malograda…..CALMA.- No obstante todo lo que se está jugando en la elección del primer domingo de julio en Durango, es de subrayarse el orden, la calma y la tranquilidad que priva en terrenos políticos. El gobernador José Aispuro tiene un especial interés en sacar una elección sin mácula y ha insistido en darles piso parejo a todos, particularmente a los aspirantes presidenciales, a la mayoría de los cuales los ha recibido materialmente a su visita a la entidad. Es amigo tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade, no lo es tanto de Andrés Manuel pero ha construido puentes con el aspirante de Morena, y a pesar de la amistad que tiene con al menos tres de ellos los ha respetado y hasta se ha puesto a la orden para lo que pudiesen necesitar, y el mismo mensaje se lo ha hecho llegar a Jaime Rodríguez, “El Bronco”…..TRAGEDIA.- La Agrupación Política Colosio, que no sabemos si es la Fundación Colosio del CEN del PRI, anunció esta mañana que apoyará a Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de México. Repetimos, no estamos seguros que sea la Fundación, aunque se empezó a hablar hace unos minutos de que se trata de una tragedia más para el PRI. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

