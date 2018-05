“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Gobernadores panistas apoyan a Anaya y cae 5 puntos

En el supuesto ya fue rebasado por José Antonio Meade

El Brinco viene y malmodea a reporteros por sus preguntas

Está confirmado, existe el Operativo FIFA 2018

Salvan milagrosamente a las prepas de la UJED

“El que no se atreve a ser inteligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Porcela

Los gobernadores panistas “cerraron filas” el sábado por Ricardo Anaya, pero hoy, las encuestas marcan una caída de casi 5 puntos hasta quedar rebasado por José Antonio Meade, que llega a 20%, 18.9% del panista, por 40.6% de AMLO…..TOBOGÁN.- Anaya, para decirlo rápido, es el único que está cayendo en las tendencias del voto, porque en lo inconcebible, hasta Margarita, que ya no está en la contienda, subió por ahí unas décimas, por otras tantas de “El Bronco” que ayer vino a hacer su show en Durango…..PALEROS.- Jaime Rodríguez estuvo en esta capital y fue cuestionado por el periodista Emanuel Salazar. El candidato-delincuente se ofendió y le ordenó que abandonara el local, al más puro estilo gorilesco de Donald Trump, cuando hizo mucho Emanuel, puesto que se requiere de mucho estómago para tratar de entrevistar a un delincuente, según calificativo usado por el consejero del INE Ciro Murayama. Y lo tachó de delincuente por varias razones: 1.- Porque usó dinero y personal del gobierno de Nuevo León para juntar las firmas que le dieran la candidatura. 2.- Usó miles de firmas apócrifas, falsas, de ciudadanos muertos y de ciudadanos inexistentes 3.- El mismo INE le ha encontrado más dinero sucio en la campaña. O sea, de eso le preguntó Emanuel, y el muy digno candidato, antes que responderle, le ordenó que abandonara el local. No supimos si Salazar se salió, pero yo hubiera preferido que me sacara, por una parte, pero por la otra, yo no le daría la oportunidad que me hiciera una jugarreta de esas. Yo desde la otra vez que anduvo por aquí lo mandé mucho a freír espárragos a China, Nuevo León, o de ser preciso un poquito más allá. Aquella ocasión me pidieron que lo entrevistara, pero no lo hicimos porque no trae la onza el gobernador regio. Se la pasa siempre vacilando, encontrándole el lado chusco a las cosas, por muy serias que parezcan. Aparte, “El Brinco” no trae el tema como para pensar que de ahí saldrá la de ocho. Por eso creemos que se equivocaron Emanuel y otros compañeros que quisieron entrevistarlo…..APROBADO.- La semana antepasada comentamos sobre el multimillonario plan denominado “Operación FIFA 2018”, por el que la Secretaría de Desarrollo Social anda desatada comprando votos y hasta llorándole a los que se resisten a votar por el PRI. O sea que, el comentario lo hicimos con conocimiento de causa, con las pruebas en la mano, pero ni por no dejar alguien ha tratado de rectificar o de negar nuestro dicho. Ahora andan preguntando de dónde lo sacamos nosotros, cómo nos enteramos de ese operativo ultrasecreto (?) que tiene en marcha el Gobierno Federal, si se había dispuesto todo con la suficiente privacidad. Aun cuando, se pasan de sonsos, los encargados del “Operativo FIFA 2018”. Es que entre los muchos prospectos a más despensas y más billetes por su voto, hay simpatizantes leales a la oposición, tanto del PAN como de Morena, que ya fueron con el chisme tanto a uno como a otro partido. Lo saben -lo dijimos- tanto Andrés Manuel como Ricardo Anaya, a nivel nacional, y no se diga los directivos locales, y como no se puede hacer otra cosa ya empezaron a pedir a los simpatizantes que, si les llegan las “ofertas de temporada” de SEDESOL, acepten todo lo que les den, que firmen incluso, y al final terminen votando por quien ya habían pensado, al fin que una firma no sirve de nada a la hora de contar los votos. Y preguntan también que de dónde sacamos eso del “sorteo” donde a Durango le tocó el alias de “Suiza”, pero que todos los estados de la República alcanzaron el nombre de un equipo de los que habrán de participar en el Mundial de Rusia. Es que, por si no lo saben hacia adentro de la FIFA, oh, perdón, de la SEDESOL, hay alguien que mostró los documentos que amparan la nueva transa por la que esperan que pronto “alcance” José Antonio Meade a López Obrador. No tenemos copia del documento, pero existe, es tan real como la delantera que lleva el tabasqueño…..APLAUSOS.- Sí, también creemos que el ganador del debate entre aspirantes a senadores fue Ricardo López Pescador. Sus planteamientos fueron más serios, más sensatos y por lo mismo más alcanzables, pero…¿le ayuda para remontar el tercer lugar en el que siguen anclados los priistas? O díganme cuántos puntos pudo repartir el debate entre sus participantes. Nosotros pensamos que el encuentro no da para más de tres puntos, de modo que, si los sumamos a la causa de los tricolores, apenas andarían acercándose un poquito a los candidatos de Morena, pero…suponiendo sin conceder, ya que se confirme esa posibilidad, todavía les faltarían unos diez puntos para meterse a las medallas, cuando nos hallamos prácticamente a treinta días de las votaciones, y el reloj sigue avanzando…..CONFETI.- Óscar Erasmo Návar aclara que no se van las prepas de la UJED. O sea que, él es el salvador de las prepas, ¿o cómo? Nadie ha pedido que desaparezcan ni nada por el estilo, ¿de dónde saca eso? ¿No será para alzarse con un trofeo más…? Es pregunta, dicha la cual nos despedimos y esperamos saludarlos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

