“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Una gran decepción dejó el cuadro de los “ratones verdes”

Apenas empató a ceros ante el paupérrimo Gales

Y no perdió porque Gales es otro equipo malísimo

Un equipo amateur local hubiese dado mejor juego

Carmen Aristegui insiste que hay acuerdo en las alturas

“El político debe hablar y obrar muchas veces sin haber pensado ni leído…”

Una verdadera porquería de juego ofreció anoche México ante Gales. Un equipo amateur de Durango hubiese ofrecido un mejor partido y quizá hubiese ganado. ¿Y todavía creen que llegarán al quinto partido…?…..POBREZAS.- El representativo de México empató ante el equipo europeo, pero más por las fallas y pobrezas de juego del equipo inglés que por la calidad del cuadro de los “ratones verdes”…..ESPERANZA.- El conjunto que enfrentó a Gales se mostró desarticulado en sus tres bloques; pudo ganar ante los del viejo continente, pero traían la brújula muy distraída. No es descabellado decir que el Atlético San Pancho o de perdido el Industrial Mega, hubieran goleado a los europeos y, con más razón, a los “ratoncitos”…..BISNES.- Ahora los negocios de las televisoras están montados en el “quinto partido”, pues Grupo Modelo está armando un “vuelo especial” para asistir a apoyar a los “ratoncitos” en su quinto partido, que nada más existe en las posibilidades de los negociantes esos, aunque en la realidad, como dicen las casas apostadoras, son de medio punto entre un millón a que México pase a la siguiente ronda. Es más, ayer portales deportivos apostaron a que el cuadro azteca no pasará del tercer juego. No tiene el empaque, el fuelle y el desdoble necesarios para vencer a Escocia, mucho menos a Alemania. Es más, los estudiosos empiezan a ver la posibiliad de que hasta los pobrecitos coreanos le pongan una zapatería a los nuestros, dado que los asiáticos están haciendo una campaña de preparación inmejorabe en la que han goleado a más de cuatro equipos de respeto. Total: No se vayan con la finta, no se crean las cuentas alegres que están haciendo los merolicos de la teleivisión. Ellos están cumpliendo con la cervecería Corona, aunque en la realidad se verán nuestras pobrezas el día que se enfrenten a Alemania. Ese día se caerán muchas caretas…..VOTOS.- No pocos creen que la orden de aprehensión de Karime Macías, la esposa de Javidú, tiene una gran dedicatoria hacia el 1 de julio, pero…la fiscalía de Veracruz asegura que le hallaron, entre muchas raterías, una relacionada con 112 millones de pesos que nada ni nadie puede justificar. O sea que, por muy lejos que se haya ido, pronto deben traerla a su tierra. Aunque, con el aviso que ya emitió la representación social jarocha, la señora aquella que merecía la abundancia ya ha de haber pelado gallo. Para eso son esos anuncios, para que se muevan y le compliquen más la existencia a los investigadores…..APROBADO.- El portal de Carmen Aristegui abunda hoy en datos respecto a la suposición de que Morena pactó ya con la “mafia del poder” la asunción pacífica de Andrés Manuel, en la que mucho tiene de participación el diabólico Manlio Fabio Beltrones, que donde quiera mete su cola. Justamente la cercanía de Don Beltrone con Yeidcold Polenvky marcaría la explicación sobre la actitud defensora a ultranza de la presidenta de Morena hacia Alejandro Gutiérrez, el responsable de las triangulaciones del gobierno federal al PRI vía los estados. Subraya el artículo correspondiente que Citlati asumió un inentendible papel de defensora de oficio y hasta aseguró que Guiérrez es un preso político del “corrupto”, como llamó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Andrés Manuel de pronto se convirtió en el defensor del presidente Enrique Peña Nieto y sus amigos, y ayer nada menos sostuvo que EPN ha sido abadonado por los de la “mafia del poder” que, en contrasentido, están a morir con José Antonio Meade y lo quieren llevar al triunfo de la forma que sea, particularmente capitalizando los furgones de dinero que está repartiendo SEDESOL a través de la Operación FIFA 2018, coincidente con esa tendencia la afirmación ayer de René “El Negro” Juárez, quien pidió a los priistas del país que no se avergüencen del pasado de algunos excompañeros de partido, que las actuales generaciones tricolores no tienen por qué cargar con las travesuras de algunos. O sea que, el afamado Negro está pidiendo algo así como una amnistía para todos los ladrones, o de perdido un corte de caja en el que, como dijo José José: “Ya lo pasado pasado…Y que no por ello habremos de aceptar los errores de otros…”. Es decir: No le entendemos al Negro, piensa que los mexicanos son sus sonsos, que en virtud de su “deslinde” con los ladrones ya se la creyeron y ¡están súper dispuestos a volver a votar por los colores de la bandera…!!! ¿Es así…? Es decir, para resumir: El presidente Enrique Peña Nieto estaría dispuesto a aceptar el triunfo de Andrés Manuel, no asi los de la “mafia del poder”, que ya no supimos de bien a bien quiénes la conforman, los que están más que decididos a vender cara la derrota, a pelear en todos los terrenos como para convencer a los mexicanos de que “todo olvidado… manden más votos…”. Suposición ante la cual diríamos: Hay pelea en las alturas y quién sabe si al final los mexicanos “terminen votando” para que no cambie nada, o para que el cambio sea poquito, y no lo sientan los mexicanos, aun cuando ya lo dijo el viejo lobo de mar Porfirio Muñoz Ledo: “Pensar que pierda Andrés Manuel López Obrador el primero de julio será un escándalo de proporciones mundiales”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

