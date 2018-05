“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

AMLO le dobla la distancia a Ricardo Anaya

Andrés Manuel a 33% de distancia de Meade

Operó en contra la campaña negra de PRI y gobierno

La Jornada dice que AMLO y Meade empatan

El Brinco debía estar tras las rejas, según el INE

“Me gustaba más cuando se tapaban la cara. Hoy van de traje, pasando como honestos y gobiernan estados y países…”

Juan Sin Miedo

Los diarios del Grupo Reforma divulgan hoy los resultados de su última encuesta en la que precisan que a un mes de las votaciones Andrés Manuel López Obrador aventaja a razón de 2×1 a su más cercano perseguidor, Ricardo Anaya…..TRÁMITE.- La elección, aunque no guste a muchos, entra en una etapa de mero trámite, puesto que con esa delantera nadie podrá alcanzar al tabasqueño, que alcanza el 52% de las tendencias del voto, por 26% de Anaya…..ASEGUNES.- Ayer comentamos que Ricardo había caído 5 puntos, pero…acorde con los datos de Reforma, bajó 4 unidades, puesto que el 2 de mayo, para la última encuesta del grupo, tenía 30% de esas tendencias, en abril tenía los mismos números que hoy, 26%, que lo sostienen en la segunda posición. También ayer dijimos que había caído hasta el tercer lugar, pero hoy los diarios Reforma, Norte y Mural ubican a Ricardo abajo del Peje, y José Antonio Meade sostiene un crecimiento de dos puntos en mayo, pero en abril tenía 18 lo que quiere decir que de abril 18 a mayo 30 creció un puntito. Esto es, según Pitágoras, el candidato del PRI está a siete unidades del queretano Anaya y a 33 de Andrés Manuel…..RIDÍCULO.- Y sin embargo, se mueve, pues hoy, contra lo que dicen los diarios del Grupo Reforma, La Jornada asegura que Andrés Manuel y Meade están en un clarísimo “empate técnico…”. A lo que tiene que llegar uno para seguir en el presupuesto. Obviamente ese tipo de “encuestas” son las que acabaron con la credibilidad de las encuestas…..VACILADAS.- Mientras que el belicoso e irrespetuoso Jaime Rodríguez “El Brinco”, al finalizar Mayo se sostiene en los mismos 3 puntos que tenía en abril pasado, confirmando que su campaña no acaba de convencer a nadie. Alguien decía que ya no lo apoyan ni sus familiares, y eso parece…..TRAGEDIA.- Los números que publican hoy los diarios referidos advierten que Morena tiene 42% de las tendencias del voto y podría ganar mayoría en la Cámara de Diputados, en tanto que el PAN es dueño de 20%, menos de la mitad de los porcentajes que favorecen al partido de Andrés Manuel. Y aunque no refiere el estudio al Senado de la República, es posible deducir que las tendencias serían parecidas, a menos que se dé el voto diferenciado y que en cuanto a la cámara alta todo mundo se decida a votar en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, algo poco, muy poco probable…..APROBADO.- Sobra destacar que las clasificaciones que confirma hoy Reforma revelan que el único que creció, que sumó adeptos en el último mes, o en los últimos años, para no equivocarnos, fue Andrés Manuel, seña inequívoca de que las campañas negras que le obsequió el gobierno federal y algunos “opositores” como Vicente Fox y Javier Lozano, acabaron catapultándolo quizá a la victoria. Lo que más les encargaron que no hicieran a los opositores es lo que más hicieron. Atacándolo un día sí y otro también, y cada ataque, como los enfermizos de los dos debates, le fue sumando puntos, exactamente lo contrario a lo que pretendían los cuartos de guerra y Los Pinos, que al unísono dejaron correr una y otra campaña esperando tumbarlo, pero lo que lograron, y bien, fue dispararlo a las alturas de donde quizá no lo bajen nunca. Lo más lamentable. Y tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade lo siguen mencionando en todo momento, uno que “el viejito” trae proyectos muy antiguos, y el otro, que la amnistía no operará durante su gobierno, que en su gobierno todos los criminales estarán en la cárcel…..ASTROS.- Hoy diversos medios replican lo que ha venido sosteniendo Carmen Aristegui, que los astros siguen alineándose en dirección a Tabasco, que la cercanía entre la gente del Movimiento de Regeneración Nacional y cuadros súper distinguidos del PRI como Manlio Fabio Beltrones, estarían encaminando un acuerdo en las alturas para que Andrés Manuel no nada más triunfe, sino que asuma el mando de la República sin sobresaltos, que haya pues una transición pacífica y que el país siga avanzando. El problema, lo decíamos, es que pocos o nadie saben de qué tratan los acuerdos, a qué se compromete Morena respecto a las lacras que tenemos por todas partes, y si el convenio incluye el perdón generalizado. Un borrón y cuenta nueva, y que los nuevos ricos se mantengan como nuevos ricos y quizá buscando nuevas vías de seguir saqueando a este sufrido país…..OBRAS.- Reconózcanlo si quieren, pero creemos que con estos calorones cobran vital importancia los domos que ha instalado este gobierno en todo el estado. Ha colocado uno cada tarcer día hasta lo que llevamos del actual gobierno, ¿cómo la ven…?…..CÁRCEL.- Si viviéramos en un auténtico estado de derecho, se daría por descontado que El Brinco estaría ya en la cárcel, pero como nuestra norma es tan maleable, Jaime Rodríguez hizo un verdadero cochinero para subirse a la boleta. El INE y el TRIFE o nada más uno de ellos, lo metió a la papeleta con calzador, y hoy trasciende que el gobernador de Nuevo León con licencia hizo una verdadera marranada para aparecer en la elección. Usó personal de Monterrey para juntar las boletas, gastó dinero del gobierno de Nuevo León y otro procedente de quién sabe dónde y además inventó credenciales de elector, usó credenciales de cientos o miles de muertos, etc., etc… El caso es que el INE pidió antier a la Procuraduría General de la República que investigue al malogrado candidato y que actúe en consecuencia, pero…como decimos, sobra deducir que no se hará nada. Quizá por ahí le castiguen con un par de visajes y una multa de tres o cuatro pesos, para que no lo vuelva a hacer. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias