“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿No le temblará la mano a Carlos México Gamero..?

Más bien, no le temblará la boca, diríamos nosotros

El calor de los últimos días nos trae a todos nerviosos

Ola de intentos de suicidio al alza, y nadie hace algo

Corral el principal aliado del PRI en Chihuahua

“Si quieres cambiar al mundo, primero cámbiate a ti mismo…”

Mahatma Gandhi

Carlos México Gamero declaró ayer que “no me temblará la mano…” para declarar alguna emergencia con motivo de las altas temperaturas en Durango, pero…quizá debió decir que no le tamblarán los labios, ¿pero las manos…?…..ALARMA.- Es cierto, las temperauras de los últimos días están llegando a los más altos registros de la historia. Hemos tenido en estos días los calores que no había registrado nuestro estado en toda su historia, o muy cerca de los más altos…..APROBADO.- A eso se refería México Gamero cuando tocó el tema, pero…además, no tiene por qué temblarle nada para hacer una declaratoria de emergencia. Toda vez que declárela o no, si se presenta una temperatura elevada, no hay más que lamentarlo y pedirle a la gente que se abstenga de salir a la intemperie, y si sale llevar las previsiones suficientes para evitar un “golpe de calor” o cosa parecida…..AVISO.- Hoy, el Observatorio Meteorológico de Durango advierte que continuará la ola de calor con un ambiente muy calurosos, con temperaturas de entre 39-40 grados centígrados, y por momentos con sensación de más temperatura y, lo más lamentable, que con muy escasas posibilidades de viento, por lo que las altas temperaturas permanecerán en nuestro entorno la mayor parte del día, hay que tomar previsiones: Evitar salir a la intemperie, llevar paraguas o cubrirse de la forma que sea para no recibir los rayos solares directos, y procurar mantenerse en un lugar sombreado y ventilado, porque quien se exponga a la radiación solar puede sufrir además de quemaduras en la piel un “golpe de calor” que puede incluso desmayarlo, y los riesgos se incrementan cuando se está haciendo algo en las alturas o se camina por alguna vereda peligrosa. La misma instancia meteorológica aconseja estar pendientes de los comunicados constantes de la Comisión Nacional del Agua, precisamente para atender las advertencias de peligro, por lo menos en las primeras horas de la tarde, cuando los riesgos son mucho mayores…..S.O.S…- Durango atraviesa por su más profunda crisis en materia de suicidios. Suma en este momento una cifra por de más escandalosa que, sin embargo, no ha motivado a nadie a emprender alguna acción, la que sea, para contenerlo, y para acabarla de completar, los medios de comunicación seguimos montados en la equivocada idea de informar con detalle esas tragedias, cuando seríamos los primeros interesados en evitarlas, precisamente para que no suceda lo que está ocurriendo, que ahora todo mundo trata de arreglar sus problemas quitándose la vida. En el pasado, en un par de días se recibieron avisos en los sistemas de emergencia de hasta 15 intentos de suicidio en un solo día. Algo absolutamente trágico que debió empujar una acción emergente de las instancias de salud ligadas a la cuestión mental, precisamente para emprender alguna campaña de motivación a aquellos hermanos nuestros con problemas, para acercarse a ellos y hacer algo para que se abstengan de atentar contra su vida. Los días pasan y luego vemos por ahí declaraciones en las que lamentan mucho la terrible realidad por que atraviesa la sociedad de nuestros días, pero de hacer algo concreto, ni esperanzas…..ESPERANZA.- Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación y candidato plurinominal a una senaduría por el PRI, advirtió el día que vino a Durango que: “Ninguna elección se puede decir que ya está resuelta…”. Otros, hablando en el mismo tenor comparan los pronósticos de las elecciones de 2006, que AMLO llevaba una ventaja parecida a la que tiene ahora, y que al final “lo venció” Felipe Calderón. No tienen miedo los que hacen esa afirmación a que les crezca la nariz, pues se exponen a la rechifla, dado que en México y en buena parte del mundo se sabe que aquella elección la ganó AMLO y de calle, pero los del PRIAN se juntaron y se la robaron. Así está bien dicho, se la robaron. No fallaron las encuestas de entonces, se mantuvieron hasta las votaciones, pero…lo demás lo conocemos todos, aunque ahora las condiciones son mucho más complicadas para que “suceda” algo parecido. “Suponer que pierda Andrés Manuel sería un escándalo de proporciones mundiales…”, dijo no hace mucho Porfirio Muñoz Ledo…..ESPERANZA.- No obstante, en Chihuahua, el dirigente estatal del PRI Omar Bazán Flores se refirió al proceso del primero de julio y precisó: “Admitimos que el desprestigio de mi partido es histórico, que los ladrones que han pasado por los tres niveles de gobierno se han llevado todo y han quemado como nunca al PRI, pero…en Chihuahua tenemos al gobernador Javier Corral Jurado como nuestro pincipal aliado. La administración estatal se ha entregado más a la “grilla”, ha descuidado el gobierno y la gente está que no se la acaba por el abandono. Las mayorías votarán por nosotros, vamos a dar la sopresa…”. Y tal vez tenga razón, pero poquito, puesto que los mexicanos están hartos, primero de tanta ratería, y después de tanta impunidad, y el día de las votaciones sufragarán por cualquiera, pero no por el PRI, salvo prueba en contrario, claro. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

