“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No se lo digan a nadie, pero…el asunto de “La Estafa Maestra” en que participó la Universidad Juárez del Estado de Durango para lavar millones de pesos de la Federación está muy lejos de considerarse cerrado, por el contrario. Todavía puede salpicar a alguien…..FUERA.- Resulta que en México traen un escándalo grueso por la inesperada despedida de Muna Dora Buchain, directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación…..ÉPALE.- ¿Y quién es Muna Dora? Se preguntarán más de cuatro, pero…para los que no les suena el nombre, es precisamente la funcionaria federal que descubrió entre otras linduras el gran fraude de SEDESOL, también el de SEDATU, “La Estafa Maestra”, las triangulaciones del Gobierno Federal al PRI y otras raterías afamadas, etc., etc., etc., que en el conjunto nos hablan de algo así como 7 mil 700 millones de pesos que debieron servir para atacar diversas carencias sociales, pero que fueron a parar a distintas cuentas particulares…..AGUAS.- El asunto es que, según los enterados, Muna Dora, ha sido una de las funcionarias más eficientes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos trece años. Y la mejor prueba está en los sonados casos multicitados en medios, pero…su trabajo resulta tóxico para los grandes rateros y, sin pensarla más, la dieron de baja ayer…..RAZONES.- La señora Buchain de inmediato mandó una carta al titular del ramo David Rogelio Colmenares Páramo para pedir una explicación de su cese, que no es congruente con la pulcritud aplicada en los diversos aciertos alcanzados en el trabajo, que incluso ha sido premiado a nivel internacional, pero…ni le han respondido, y ni le van a responder, puesto que su labor ha puesto en entredicho a la administración federal y eso no debió ocurrir en un mundo de raterías como el nuestro…..ALARMA.- El problema es que es ahí donde saldrá a relucir nuestra casa de estudios, la señora Muna Dora está por hacer públicos los detalles de cómo, cuándo y dónde convino el Gobierno Federal con funcionarios de la SEDATU, de SEDESOL y de varios gobiernos de los estados (Durango también está en medio) para lavar el dinero de “La Estafa Maestra” y las triangulaciones al PRI. O sea, es posible que conozcamos al dedillo cómo dependencias federales metieron a la UJED en este espinoso asunto, y cómo la Universidad aceptó “lavar la millonada” prestándose a un supuesto convenio para realizar diversos “programas” en los que no tuvo que hacer nada, sino aceptar el dinero y casi de mano a mano entregarlo a distintas instancias, la mayoría ligadas al Partido Revolucionario Institucional. O sea, si yo fuera el rector o funcionario de la UJED, preferiría que me tragara la tierra, pues cómo que está por saberse todo lo que ya sospechábamos, aunque…bueno, pues valió la pena, dado que “se ganó” una buena feria a cambio de nada, nada más de prestar el nombre de la UJED para esas indecencias. Qué lamentable por nuestra honorable casa de estudios…..MOÑOS.- El presidente del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez, explicó por qué los candidatos del PRI no asistieron al debate convocado por el Centro Coordinador Empresarial: “Nos tenían tendida una trampa para exhibirnos procurando cuidar a los otros candidatos…”. Es cierto, el presidente del CCE, Jaime Mijares es primo hermano de Jorge Salum, pero no creemos que una organización tan respetada, seria y de gran prestigio vaya a salir con una tarugada de ese tamaño, no obstante que en tiempo y forma se indicó a los invitados los temas que se abordarían y, en el listado, no se advierte forma alguna de proteger a Salum. Benítez o quien haya decidido se equivocó, puesto que para todos los efectos, los candidatos priistas están en tercer lugar de las tendencias del voto y, en un momento dado, estarían ávidos de templetes como el del CCE a fin de ir acortando distancias, de modo que como no fueron, perdieron y ni esperanza de que hayan sumado algo, más bien todo lo contrario…..LÓGICA.- Y a ese pesar, todavía en días pasados Benítez decía que: “Los candidatos del PRI están montados en la ruta de la victoria…”. Pronosticó incluso que en el terreno federal ganarán 3 de los cinco distritos, y a nivel local repetirán la mayoría en el Congreso del Estado. Y no es todo, alguien más con el sello tricolor a cuestas dejó por ahí entrever que van por todo, o por el carro completo. Que los duranguenses están tan identificados con el PRI que de nueva cuenta demostrarán en las urnas su lealtad tricolor. Cómo la ven….. Advertimos ayer que nadie hace nada para contener la alarmante ola de suicidios en Durango, y ayer mismo…..César Franco anunció que se creará un comité que tendrá como objetivo la prevención de ese gran problema, aun cuando no dijo cuánto se tarda en formarlo y cuándo empezará a operar, puesto que de aquí a que se integre quién sabe cuántos más habrán escapado por la puerta falsa.

