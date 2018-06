“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Analistas creen y aceptan que “este arroz ya se coció…”

EL PAIS: AMLO tiene 92% posibilidades de ganar

Ricardo Anaya aclamado por estudiantes de la Ibero

Mexicanos pagamos gasolina más cara que en USA

Coparmex invita a candidatos a senadores a encerrona

“La moral es un árbol que da moras…”

Gonzalo N. Santos

Juan Ignacio Zavala, uno de los analistas más críticos de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo esta mañana ante el periodista Ciro Gómez Leyva que la elección está resuelta a favor de Morena…..APLAUSOS.- Junto a Zavala, hermano de Margarinflas y cuñado del borrachento FECAL, otros analistas coincidieron con Juan Ignacio que, por la distancia que les lleva el tabasqueño, ya no hay mucho por hacer…..TEMORES.- El único temor que persiste entre los morenistas es el control de las cámaras, puesto que aun cuando lo pida Andrés Manuel, los mexicanos volverán a administrar sabiamente su sufragio. Votarán de manera diferenciada y no en automático, precisamente para no poner en una sola canasta todos nuestros blanquillos. O sea que, Gonzalo y Margarita, ¡absténganse…!!!…..TOPETEO.- Los aspirantes de Morena al Senado de la República estarían en riesgo también de quedarse con las manos vacías, puesto que Ricardo López y Rocío Rebollo están virtualmente en un empate técnico que pudiese llevarlos a la cámara si le echan el resto en las casi tres semanas que le quedan a esto. Es cierto, tanto Ricardo como Rocío están recorriendo la milla, y no se diga a la hora de los calorones de los últimos días, pero tienen que aprovechar el tiempo que les permite la regla y capitalizar en todo lo que vale el alto porcentaje de indecisos, convencerlos pues, y han de olvidarse del sol a plomo y en los próximos días hasta de lluvia, pero si se sientan a lamentarlo de la misma manera corren el riesgo de quedarse sin nada….. NÚMEROS.- El periódico El País, de España, aseguró ayer que Andrés Manuel tiene un 92% de posibilidades de ganar la elección, aun cuando hay que esperar el resultado en las urnas dado que todavía pudiese darse una sorpresa electoral, pero sorpresa de esas que se dan muy poco en el mundo…..ESPERANZA.- René “El Negro” Juárez, yendo a contracorriente, aseguró esta mañana que José Antonio Meade está ya en la segunda posición, que a Ricardo Anaya (hoy fue aclamado en la Ibero) lo dejó muy lejos y que de aquí al primer domingo de julio todo puede suceder a favor del candidato tricolor, como creyendo que los mexicanos estamos hartamente agradecidos con las ladronadas de sus compañeros de partido. Más de una vez ha tocado el tema y se ha avergonzado, según sus propias palabras… “Pero…los priistas no tenemos por qué cargar con penas ajenas…”, ha dicho. “Levantemos la cara y vamos a convencer a los electores que somos la mejor opción…”…..CHASCARRILLO.- Y como echándole sal a la herida, hoy en Twitter, alguien que se hace llamar @ElVatoLoc0 divulgó el calendario que enfrentarán en Rusia los “ratoncitos verdes”: Junio 17: México Vs. Alemania; Junio 23: México Vs. Corea; Junio 27: México Vs. Suecia y Julio 1: México contra el PRI…..RECORDS.- Los mexicanos impusimos un récord económico para la historia, pues en mayo pasado pagamos 30% más caras las gasolinas que en los Estados Unidos y…como en esto no hay llenadera, pronto vendrán nuevos aumentos a los combustibles, pretextando la devaluación del peso frente al dólar, en virtud de que los carburantes se compran precisamente en dólares. Esto es, que de ser un país petrolero altamente competitivo con el mundo, hemos pasado a ser un país consumidor de los hidrocarburos de que somos “inmensamente ricos”. Y por cierto, aquella famosa frase de que “El Petróleo es de los Mexicanos…”, quién se la robó o dónde la dejaron, pues por años nos la vendieron en tal exageración que llegamos a pensar que…efectivamente, eramos inmensamente ricos, y que luego encararíamos los problemas que vaticinó José López Portillo, de que “tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia…”…..TIEMPO.- Hay quienes creen que a las campañas les resta lo que queda de junio, pero…de acuerdo a la ley, las campañas terminan el 27 de junio, cuatro días antes de las votaciones por la veda electoral para dar oportunidad a los ciudadanos de que analicen una y otra vez la dirección de su voto. Y si al 27 de junio le quitamos los 5 días que llevamos del mes, restan 22 días efectivos, ni uno más para campaña. Razón por la que Juan Ignacio Zavala admite abiertamente que, “este arroz ya se coció…”…..DESPRECIO.- El Centro Empresarial de Durango está invitando a los candidatos a senadores y senadoras de la República al “Diálogo por el Durango que merecemos…”. Las metas son claras y no tienen partido ni ideología: los ciudadanos exigimos mayor inclusión en el proceso de desarrollo, menor corrupción para crear un menor gasto público, seguridad, justicia y medidas educativas que permitan crear una economía sana y diversificada, lista para enfrentar el mundo globalizado, dice la invitación. El otro día, el presidente del CDE del PRI, Luis Enrique Benítez, advirtió que los candidatos tricolores no asistirían a ningún encuentro convocado por agrupaciones particulares. Lo que quiere decir que no irán ni Ricardo López ni Rocío Rebollo, pero…lástima, porque de no asistir se perderán un escaparate inmejorable y gratuito en el que pudiesen convencer a quienes no creen en ellos. 