“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ricardo Anaya volvió a lucir como un gran orador y mejor polemista durante el tercero y último debate. Será cuestión de esperar a confirmar que los temas que abordó no sean mentira para creer que ganó, pero… ¿cuánto pudo ganar...?…..ILESO.- Tanto Ricardo como José Antonio Meade, y hasta Jaime Rodríguez, insistieron en molestar al líder de la competencia, Andrés Manuel López Obrador, pero…para los expertos, hubo un salomónico reparto de puntos, no le hicieron cosquillas pues, algo que de poco o de nada les servirá a quienes creyeron alcanzarían al puntero…..TÓMALA.- Andrés Manuel, durante el encuentro de ayer en Mérida, les recordó y hasta ironizó al espetar: “No se peleen, yo qué culpa tengo de que vayan tan abajo en las encuestas, y más creyendo que en el debate descontarán los 30 puntos que les llevo de ventaja…”. Las clasificaciones tras el último debate, dijeron anoche en el noticiero de Ciro Gómez Leyva estrategas como Anonio Solá y Jorge Fernández Menéndez, no se movieron, por tanto en los hechos el gran vencedor resultó López Obrador. Supo “manzanearlos” y hasta chancearlos, para salir nadando “de muertito” y colocarse allá mero arriba. Y contra los que creen que Ricardo fue el gran vencedor, el mismo Solá asegura que lució intolerante, prepotente, arbitrario e ignorante, puesto que aseguró: “Yo como presidente me encargaré de que tanto José Antonio Meade como su jefe el presidente Enrique Peña Nieto vayan a la cárcel por distintas raterías, entre otras “La Estafa Maestra”, los sobornos multimillonarios de Odebrecht y las triangulaciones del Gobierno Federal al PRI…”. Quizá tenga razón en cuanto a las indecencias, pero…el pequeño pero, que un Presidente de la República no tiene autoridad para meter a nadie a la cárcel. Son las autoridades judiciales las que deben hacerlo, y no a petición presidencial, sino al comprobar la comisión de algún delito. Anaya, por si fuera poco, estaba encolerizado y no supo disimularlo. Perdió imagen ante los mexicanos, y encima de eso, no pocos lo celebran como si haya alcanzado a AMLO en las tendencias del voto…..SUMAS.- Tanto Solá como Fernández creen que, salvo prueba en contrario, los dos o tres puntos que pudieron sumar tanto Anaya como Meade les sirven nada más para sostener la ubicación con la que llegaron a Mérida, y que Ricardo sigue siendo el segundo lugar, alejado cuatro o cinco puntos de Meade, y el del PRI ve terminar la última oportunidad que tenía de rebasar primero al panista y luego ir por el morenista. O sea: Ya considerando el gane de Anaya en el debate, le sirvió nada más para sostenerse en segundo lugar, y quizá con él llegue a las votaciones, pero…muy alejado del tabasqueño…..PROPUESTAS.- Lastimosamente los mexicanos pudimos enterarnos de primera mano que los tres o los cuatro, porque el otro no es más que un “patiño” que no sirve ni para hacer reír a sus adversarios, desperdiciaron tres enormes oportunidades de presentar ante los mexicanos un plan de gobierno racional, creíble y alcanzable. Sin exagerar, los cuatro se la llevaron toda esta temporada ofreciendo humo, o peor aún, sueños que venden, pero poquito. Ninguno aportó nada razonado en torno a la problemática real de México. Todos trataron los temas más sentidos de manera superficial, por encimita pues. Ninguno entró a las profundidades de las carencias, de la pobre educación, de la vergonzante salud, de las escasas y muy contadas oportunidades de trabajo tanto para hombres como para mujeres, y ni hablar de la paupérrima inversión en la ciencia y tecnología, en la agricultura, en la ganadería, etc., etc….RESUMEN.- Los últimos 14 días que le restan a la campaña mantendrán a los candidatos en la misma posición con la que llegaron al último debate. Es lógico suponer que nada está resuelto, que todavía puede darse en la realidad una sorpresa, pero para que ocurra será necesario que el puntero, López Obrador, incurra en una falla garrafal grande, y que sus oponentes alcancen grandísimos aciertos ante los ciudadanos. O sea, tienen que darse esos dos supuestos, de lo contrario, ya no cambiará nada de aquí al uno de julio…..ESCÁNDALO.- Un verdadero borlote ha generado la encuesta divulgada ayer por la Coparmex. Asegura el organismo empresarial que se trata del estudio más confiable que alguien pudo levantar a nivel nacional durante las campañas. El trabajo lo hizo el organismo bajo la coordinación de IPSOSenMéxico y Berumen y Asociados. Se entrevistó a 13 mil ciudadanos de 159 secciones electorales del país, y arrojó como resultado: Andrés Manuel Lopez Obrador con un 41.7%, por 21.0% de Ricardo Anaya, 13.6% de José Antonio Meade y un 3% de Jaime Rodríguez El Bronco, pero además, reflejó lo que puede suceder en Puebla, donde compite la esposa del guachicolero Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso. Está siete puntos abajo del morenista Luis Miguel Barbosa, que puntea la contienda con muchas posibilidades de llegar a la gubernatura poblana llevándose de corbata a la esposa del exgobernador, seña inequívoca del repudio de los camoteros contra el exmandatario, Moreno Valle, por lo que hizo o dejó de hacer en aquella entidad. 