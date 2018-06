“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿El gol del “Chucky” le sirve de algo al PRI?

Tricolores quisieran vender el triunfo como suyo

Mientras, los priistas creen que Meade repuntó

Anaya sostiene que está en segundo lugar

+ ¿Y el arreglo con ejidatarios de Garabitos..?

“Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos…”

José Mujica

Está tan descompuesto este asunto que poco, o nada, falta para que me convenzan de que Irving “Chucky” Lozano anotó su gol a Alemania por encargo especial del PRI para que José Antonio Meade suba por fin en las encuestas…..MONTÓN.- Hoy, la mayoría de las columnas nacionales hablan de que el candidato del PRI está ya muy cerca del puntero, a pesar de que otros números, la mayoría de las encuestas, ubican a Ricardo Anaya en un clarísimo segundo lugar, y que el tricolor no ha hecho absolutamente nada para subir…..TEMORES.- Los jilgueros oficialistas, que sienten que les quitan la mazorca del hocico, aprovecharon de buena forma el triunfo de México sobre Alemania, y en el supuesto, los aficionados aprovecharon la euforia para repudiar de manera “desorganizada” el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador…..PALEROS.- El Instituto Nacional Electoral ha dejado pasar todo a favor del PRI, por tanto, no es confiable. La circunstancia en torno al triunfo mexicano, que nada tiene que ver con el PRI, la han capitalizado los tricolores como queriendo decir que Irving “Chucky” Lozano es priista y que el gol se lo dedicó a Meade para que triunfe el primer domingo de julio…..ALARMA.- José Antonio Meade no ha subido un punto tras los debates, ni de ninguna forma, puesto que los mexicanos no creen en sus ofertas, y sin embargo, para los jilgueros tricolores, “Meade está remontando las diferencias y se ha colocado en la ruta de la victoria”. Un nefasto augurio que nos advierte que como en Jalisco, hay que arrebatar por lo que pudiera suceder, y como el árbitro de la contienda es un árbitro vendido por todos sus costados, no podemos confiar en el INE, no debemos confiar…..FUERA.- Uno de los cuadros más nefastos del priismo de todos los tiempos, o uno de los sobrevivientes de la época negra del vilependiado partido, es René “El Negro” Juárez, quien relevó a otro repudiado, Enrique “Clavillazo” Ochoa, en el CEN tricolor, viene a presidir aquí el cierre de campaña de los candidatos priistas y lo anuncian algo parecido a la presentación de Ricky Martin. Hasta parece que viene la estrella mundial que no hemos podido ver nunca. Ya no entiendo, si como decimos, se trata de uno de los más “negros” cuadros tricolores de todos los tiempos y me lo vienen a vender como el descubrimiento del milenio. En serio, ¿nos creen retrasados mentales o en realidad estamos….?…..LENTEJAS.- El priismo nacional ha hecho lo posible para montarse en la victoria de México sobre Alemania, pero los tricolores nunca sospecharon que se vencería a los teutones, de ahí que los esfuerzos por colgarse de la victoria han sido muy pobres, pero que no les extrañe que aparezca algo, lo que sea, para atribuirle al PRI todo o parte del triunfo futbolero. El chiste es ir a todas a ver qué deja en las urnas…..APUESTAS.- Nuestro comentario sobre la materia está plasmado el sábado pasado, cuando dijimos en nuestra aportación a Siete Días de Grilla que México tenía las mismas posibilidades de Alemania de vencer. Subrayamos que las circunstancias indicaban igualdad de posibilidades para uno y otro cuadro, como sucedió. Eran once contra once y ganaron los que más hambre de triunfo demostraron. Los grandotes se quedaron mirando a los chaparritos y no supieron ni a qué hora el “Chucky” les hizo el soberbio e histórico gol. Recordamos que en 1986 México ya le había dado un susto a Alemania, cuando Javier “Abuelo” Cruz hizo un gol legítimo dentro del area, pero el árbitro, un colombiano mal intencionado, lo anuló sin ninguna razón. También comentamos el sábado que el equipo de Juan Carlos Osorio tenía todo para sacudirse el lastre que le habían heredado sus antepasados miedosos y timoratos. Y, sí, es histórico el triunfo sobre Alemania, puesto que es la primera vez que se le vence, pero aun contando los tres puntos es necesario esperar a los siguientes dos partidos para ver si este conjunto tricolor rompe con los fantasmas del pasado, o si fue un garbanzo de a libra. Si juegan igual, con la misma actitud ante Suecia y Corea, ya la hicimos, y si salen a rostrear o a pasear el palmito, ya estuvo que regresamos a nuestros orígenes. Ayer, para que no le busquen, también Suecia venció a Corea y se convierte en un hueso duro para México…..NÚMEROS.- Sostienen las autoridades como real el hecho que tras la anotación de México los brincos de millones de mexicanos provocaron un minitemblor en la Ciudad de México. Aunque en realidad el brinco fue de todos los mexicanos que estaban viendo el partido, pero en toda la República, no nada más en Tepito. El que escribe se emocionó igual, pero no lo festejó con gritos y sombrerazos, porque en la historia muchos partidos entre México y Alemania México estuvo dominando bastante tiempo y al final los europeos hicieron lo suficiente para vencerlos. Ayer teníamos ese temor, que por suerte no llegó el empate y quisimos festejar hasta el final, como hicimos, con unas helodias provenientes de Holanda (Cadereyta, Nuevo León)…..HISTORIA.- Más de una vez se hizo hasta pachanga para festejar los acuerdos para que los ejidatarios despejaran la caseta de cobro de Garabitos. La cuestión es que siguen posesionados del paso y pidiendo cooperacha para sostener el movimiento, aunque al final son los usuarios los perjudicados, puesto que al no pagar, sino “cooperar”, pierden el seguro a la protección del camino, y para el caso de un accidente nadie se hace responsable. ¡Así es! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

