“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El Negro Juárez dice que Mead está repuntando

Google precisa a quién buscan más en internet

De las Heras asegura que AMLO sigue arriba

Ya planean la extinción del PRI: Hugo Corzo

No terminan, ni terminarán riesgos en la súper

“Ladrones roban millones, y son grandes señorones…”

Anónimo

René “El Negro” Juárez dirá esta tarde en el cierre de campaña priista que José Antonio Meade y los demás candidatos del PRI están ya en la ruta de la victoria, aunque la realidad sea otra diametramente opuesta…..OBLIGADOS.- Los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional están obligados a presentar otra cara. Mostrarse optimistas ante la tormenta que se avecina para evitar la aplastada, o para de menos meter las manos…..BOTONES.- Hoy, contra el desbordado optimismo tricolor, Google está divulgando sus registros respecto de cuál de los aspirantes presidenciales es el más buscado en ese gigante de internet y asegura que es AMLO el más solicitado…..NÚMEROS.- López Obrador se lleva el 62% de las consultas, por 14% de Ricardo Anaya, un pobre y deprimente 10% de Meade y un decepcionante 2% de Jaime Rodriguez. Recordemos, no son tendencias del voto, ni es una encuesta, es una suma de las búsquedas que se dan respecto de los candidatos presidenciales…..APLAUSOS.- Sin embargo, De las Heras anuncia hoy su última encuesta en la que precisa que uno de cada dos mexicanos votará por AMLO. Es decir, el cincuenta por ciento de los ciudadanos terminará sufragando por López Obrador, mientras que el 25% lo hará por Ricardo Anaya y un 19% apoyará a José Antonio Meade, quien amarra la tercera posición a escasos 12 días de las votaciones. Esto quiere decir que ni sumados Anaya, Meade y El Bronco, podrían ganarle a AMLO. Hay que decir que Andrés Manuel López Obrador cayó tres puntos desde la salida de la contienda de Margarita Zavala, pero Anaya y Meade apenas crecieron uno y dos puntos…..RAZONES.- No olvidemos la advertencia reciente del periódico EL PAÍS de España, que adelantó hace varias semanas que Andrés Manuel ganaría la Presidencia de México con el 92% de posibilidades, seguido por Ricardo Anaya y muy atrás por José Antonio Meade…..TRAGEDIAS.- Hoy, uno de los más influyentes columnistas de El Heraldo de México, Hugo Corzo, publica su versión sobre el actual proceso electoral y resume: “La inminente derrota que anticipan muchos priistas a nivel federal y en los comicios locales de varios estados, ha hecho que cobre cada vez más fuerza un rumor que recorre el país de arriba abajo: El adiós a la franquicia del PRI. Y sigue diciendo: Y no solo una metáfora que anticipa el panorama de resultados en las primeras horas del lunes 2 de julio, sino, literalmente, como anticipo de un movimiento de refundación: hay que cambiar las siglas y desmarcarse del dinosaurio. Más adelante subraya: En el despacho de avenida Alfredo del Mazo, donde tiene sus oficinas el PRI estatal, Ernesto Nemer ha recibido diversas visitas desde la semana pasda. A algunos de ellos les ha confiado lo que muchos especulan: el partido está en el suelo, no solo va a quedar con muy pocos espacios, sino que será necesario una cirugía mayor que incluso pasa por el cambio de nombre, de colores, a modo de refundación. Y remata: En otra oficina, la de una secretaría del Gobierno Federal, un excolaborador eruvielista cuenta lo mismo: al partido no solo le conviene sino que pronto echará a andar el plan de refundación. A esa tesitura, y ante el eventual triunfo de Andrés Manuel en la Presidencia, un Alfredo del Mazo no solo aparecería como el gobernador de oposición más fuerte, sino que podría alzarse como el ariete de la refundación, cuentan en el Valle de Toluca…..RUTAS.- Nadie entiende cómo es que a pesar de la adversidad, de los muchos pronósticos en contra el PRI insiste en que ya rebasó a Anaya y que enfila al triunfo, como ha dicho varias veces El Negro Juárez. Pos cómo, es lo que uno no entiende…..RIESGOS.- Uno de los caminos más peligrosos de México sin duda es el de la súper Durango-Mazatlán. Registra ya muchos muertos en su escasa existencia. Además de los abusones traileros y de los muchos “paisitas” que la usan y que no saben eso de hacerse a su derecha para permitir que lo rebasen, el camino sigue adoleciendo de una y mil fallas. Anoche nos tocó recorrerlo y pudimos advertir los muchos hoyos, los largos tramos “reparados” que por una u otra razón olvidaron los constructores delinear sus líneas blancas y amarillas. No hay línea divisoria y a los lados no hay la menor señal que advierta el peligro. Ayer hubo neblina de El Salto a Villa Unión, y pudimos constatar el altísimo riesgo para los manejadores, puesto que de pronto se queda uno sin visibilidad y no atina a saber si va bien, si va invadiendo carril, si va al voladero o qué, pero tampoco se advierte la presencia de las cuadrillas de trabajadores, como preparando la posible marcación de dichas señales, por eso no sabemos si lo “olvidaron” las constructoras que hicieron las reparaciones, o qué pasó. El problema es que en neblina y con lluvia, aquello multiplica los peligros al mil por ciento, y en el momento no hay nadie, absolutamente nadie que auxilie a los viajeros, que sería la obligación, dado que se paga, y se pagan las cuotas más altas del país como para que persistan esos leves “descuidos”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias