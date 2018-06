“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Boletas electorales, confiables, sí, pero…

Las trácalas se hacen de otra manera

Traen al gran defraudador a blindar el sistema

AMLO descarta el fraude, habla como… pato

Libro sobre los 6 años perdidos en Durango

“Funcionarios, ministros y políticos serán atendidos en el Seguro Popular, para que sientan lo que se siente…”

Andrés Manuel López Obrador

Autoridades electorales en pleno demostraron la “seguridad” de los materiales de votación, y sí, parece que sí son muy seguros, solo que…los grandes fraudes electorales de los últimos tiempos no han pasado por ahí, sino por las computadoras…..BLINDAJE.- Las computadoras del INE para la elección en turno precisamente han sido “blindadas” por el gran defraudador Diego Hildebrando Zavala, por eso las dudas de que el proceso electoral termine con bien, pues a ese ilustre señor ya le concedieron el fraude de 2006, y qué más da concederle otro…..HISTORIETAS.- La presentación que hicieron ayer los titulares aquí del INE y el IEPC es buena e ilustrativa para los que ignoran cómo masca la iguana, especialmente para los que todavía creen que, efectivamente, se respeta la voluntad popular…..ESPERANZA.- Esta mañana, aquí, Andrés Manuel López Obrador hizo renacer la confianza de los duranguenses al asegurar a los cuatro vientos que las condiciones están dadas para su triunfo, y que no habrá fraude, que será imposible pensar que alguien llegue a arrebatar. Habló el candidato de Morena ya como Presidente de México, aun cuando Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por su lado, repiten y hasta gritan que “vamos a ganar…”. El candidato del PRI ha dicho, incluso lo dijo aquí el Negro Juárez, antier: “Que a nadie quepa la menor duda de que vamos a ganar…”…..PROYECTOS.- López Obrador está más concentrado en su triunfo, en su plan de gobierno, que en la posibilidad de un fraude que, para otros, es imposible en virtud de la delantera que les lleva tanto a Anaya como a Meade. Una de las últimas encuestas, la de De las Heras, precisa que uno de cada dos mexicanos votará por AMLO, y que en un momento dado, si se juntan los otros tres, ni así tendrían alguna posibilidad de vencer al tabasqueño, toda vez que un gran porcentaje del otro cincuenta por ciento estaría indeciso en estos momentos y lo más probable es que no vote, por tanto no puede sumarse a la hipotética suma contra el puntero…..RATERÍAS.- Soy muy terco, muy necio, y me he metido en la cabeza el propósito de acabar con la corrupción. Es que por la corrupción se roban anualmente alrededor de 500 mil millones de pesos, y estoy resuelto a acabar con ese lastre que tanto lastima a México, y en particular a Durango, pues también aquí se apoderaron de los dineros públicos anteriores funcionarios. Todos esos deben ir a la cárcel, como igual deben pagar los que no se quiten la tentación de seguir defraudando al pueblo en los procesos electorales. Ya que llegue a la Presidencia de México, de inmediato enviaré una iniciativa en la que se persiga de manera severa, con cárcel, a los que intenten defraudar al pueblo en los comicios electorales…..BURLAS.- No pocos se burlan del “viejito”, pues está loco al proponer semejantes cosas, pues “no podrá terminar con la corrupción…”, dijeron muchos internautas durante la transmisión de su discurso pronunciado en la Plaza IV Centenario, aunque el tabasqueño repitió que con los dineros que se roban los funcionarios será posible que los hospitales tengan médicos y medicinas, y que los enfermos en realidad sean atendidos. Y en lo sucesivo, los funcionarios de gobierno, así como magistrados y representantes populares, tendrán que acudir a las instituciones del sector salud a atenderse. Nada que podrán irse al extranjero a atenderse. Es más, tendrán que atenderse en el Seguro Popular, que ni es seguro, y mucho menos popular, para que sientan lo que se siente…..CLIENTELA.- Los comités municipales del PRI y del Verde en La Laguna anunciaron ayer que denunciarán a José Ramón Enríquez y a Augusto Ávalos ante la FEPADE por haber sorprendido a gente suya repartiendo despensas en vehículos de la campaña del Frente por México. Los quejosos mostraron diversas fotografías en las que suponen que está la prueba de las irregularidades incurridas por la pareja Enríquez-Ávalos. Joserra es cliente del Tribunal Federal Electoral, lo denuncian cada tercer día por sus muy diversas acciones legales o ilegales que va cometiendo en campaña, aunque hasta ahora ha salido bien librado de todas, y esta pudiera ser una más de las acciones que emprendieron en su contra diversas personalidades y partidos…..LETRAS.- José Ramírez Gamero presentará un libro, que dice él haber escrito y que ha intitulado: “Mis Vivencias”. No conocemos el contenido de la obra, pero por el raquítico título pudieramos proponer otro: “Los seis años perdidos en Durango…”. El exmandatario pudo ser un gran exgobernante, por sus ligas con el extinto Fidel Velázquez, que a estas alturas debía ser bien recordado por los duranguenses y, para desgracia suya, aquellos seis años quedaron marcados en la historia con letras rojas por la abulia, la incapacidad, la indiferencia y el mevalemadrismo. Ramírez Gamero fue gobernador de 39 municipios y hubo muchos que no se dignó a visitar, ni siquiera el municipio más cercano que es el de Pánuco de Coronado, dizque porque en todos lados era pura pedidera. Todo mundo le pedía, según sus propias palabras y era preferible no visitar a esos pobretones, pues no había dinero para aquellas demandas. No vemos ese libro con el positivismo con que lo ven otros, quizá agradecidos con “el autor”. Lo vivimos en primera persona, nadie nos lo contó de modo que…me disculpan. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias