“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La historieta que se hizo ayer por el “regaño” a Gonzalo

Dicen que poco le faltó para llorar al ex “tirantes”

AMLO -dicen- le reclamó por el dinero para “acarreo”

Tomaron fotos amañadas sobre el evento del Peje

La tendencia: “No se sorprendan por triunfo de Meade…”

“Tenemos en México el país más rico del mundo, nuestros políticos roban, siguen robando y nunca se acaba el dinero…”

Los duranguenses somos una especie sobresaliente a nivel mundial por nuestra habilidad innata para hacer grande el chisme. Lo hemos sido a lo largo de la historia, como ayer en la visita de Andrés Manuel López Obrador…..CHISMARAJO.- Tras la visita del tabasqueño se corrieron toda suerte de supuestos y conjeturas que le constan a todo mundo. El que no lo vio, lo escuchó, y así por el estilo. El caso es que la comidilla fue que López Obrador le puso una regañiza a Gonzalo que el ex “tirantes” por poco y renuncia a la candidatura senatorial por la vergüenza, a pesar de las flores que le mandó en el discurso…..HISTORIA.- El mitin presidido por Andrés Manuel registró una asistencia aceptable, para nuestro gusto, incluso con el entendido que durante el discurso de AMLO, que Contacto hoy transmitió en vivo y en directo, se aprecia con absoluta claridad que la gente sigue llegando y caminando sobre la Plaza IV Centenario, la sede del evento. Nuestras tomas aéreas en tiempo real reflejan algunas zonas vacías. Sobresalen por la ausencia de ocupantes, pero, en ánimo de ser sinceros, los tendidos fueron llenándose a medida que avanzaba el discurso del Peje. No pudimos medir la asistencia al final del evento, pero para nuestra apreciación obtuvo la respuesta que merecía el cierre de las campañas de Morena. Otra cosa y muy diferente son las fotografías tomadas marrulleramente antes o después de que hablara AMLO. Nuestro video, que está en Youtube a la disposición de quien lo quiera ver, precisa una aceptable concurrencia, sin querer decir nada respecto a la elección del primer domingo de julio, puesto que esa, la votación, no depende de la gente que asistió ayer a la concentración en torno a López Obrador…..MADUREZ.- Trascendió en redes sociales que Andrés Manuel regañó tanto a Gonzalo que Alejandro casi se tiende a llorar delante de la gente, que incluso maldijo la hora en que nació, pues el regaño fue delante de sus fans. Se dice en ese trascendido que López Obrador le reclamó de forma por demás airada, y por momentos soez (algo que dudamos del candidato presidencial, puesto que no es ningún novato como para sentirse en las nubes y pisotear al otro en un acto público, pero eso dicen) y que lo más lamentable, que le jaló las orejas delante de los suyos. La verdad, no damos crédito a ese supuesto, AMLO sabe quién es Gonzalo. Lo conoce perfectamente y sabe de qué pata cojea. Sabe del ex tirantes lo mismo que sabemos todos, que a Durango llegó con una mano adelante y otra atrás y que de pronto pasó a ser multimillonario. Y en el último de los casos, si ya sabe cómo es, cómo se las gasta y de qué pata cojea, ¿para qué lo invitaba? O ¿para qué lo ponía a coordinarle la campaña en Durango…?…..VOTOS.- La selección de Morena a favor de Gonzalo para la senaduría, debe saberlo Andrés Manuel, fue una equivocación muy grande. Un yerro que le costará muchos votos el primer domingo de julio, pues Alejandro ahora es muy rico, y no se sabe que haya trabajado en algo como para justificar esa riqueza. La gente no lo traga ya ni en mole verde, por eso, también lástima por Margarita Valdez, la compañera de fórmula de Gonzalo, pues la señora no tiene la cola tan larga de Alejandro para esperar votos. Y, aunque ayer López Obrador pidió “voto parejo”, es decir, que la gente acuda a las urnas a votar por todos los candidatos de Morena, eso no va a suceder. Habrá voto diferenciado y, en ese ínter, quién sabe qué pueda pasar, pero así como el elector castigará a Gonzalo, castigará a los candidatos del PRI por ser los herederos universales de las raterías de los últimos tiempos a nivel nacional, lo mismo que a todos los “chapulines” que no han dejado un cargo y ya van buscando otro. El otro día, El Negro Juárez no tuvo empacho en exonerar a José Antonio Meade y los candidatos al Senado Ricardo López y Rocío Rebollo, sugiriendo que “vamos a ganar…”. Aseguró que Meade es ajeno a las ladronadas que tienen temblando al país y al estado, pero…hay constancias de que Pepe firmó una serie de trácalas y autorizó las triangulaciones, los grandes fraudes de SEDESOL y SEDATU, así como La Estafa Maestra, además de Etileno XXI, por los que se birlaron cientos o miles de millones de pesos que quizá ahora son los que están usando en la compra de votos a nivel nacional…..SORPRESA.- Es de subrayar la insistencia en columnas y casi todos los medios nacionales, no se diga en agencias noticiosas, en las que coinciden: “Que no les quepa la menor duda, y luego no se digan sorprendidos por la victoria de José Antonio Meade…”. Repetimos lo que publicó en días recientes EL PAÍS de España sobre “el 92% de posibilidades que tiene AMLO de ganar el primer domingo de julio…”, y la sentencia puntual de Porfirio Muñoz Ledo: “Es tan grande la ventaja que lleva López Obrador, que la sorpresa sería que perdiera…”. Aunque, es de suponerse que para que alguien le gane a AMLO tendría que ser impulsado por un gran acierto en la campaña, por un éxito tan contundente que no deje lugar a dudas, aun cuando la campaña ya la cerraron los tricolores y ante la circunstancia ya no tendrán esa posibilidad, ya no hay campaña. Entonces ¿cómo..? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

