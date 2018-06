“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Aceleran linchamiento contra AMLO y sigue subiendo

Mitofski asegura que López Obrador asegura liderato

Ricardo Anaya junta una multitud en Paseo de la Reforma

Y a pesar del desaire jarocho al Peje, sigue arriba

Si pierde México tendrá que hacer maletas de regreso

“Un español podría cruzar España saltando de político corrupto en político corrupto…”

No obstante el linchamiento generalizado en medios contra Andrés Manuel López Obrador, Consulta Mitofski asegura que el tabasqueño subió otros puntitos para llegar al 48.1% de las tendencias del voto…..RANKING.- Y en contrasentido, Ricardo Anaya siguió cayendo, pero se consolidó en la segunda posición con 25.5%, por 22.5% de José Antonio Meade, lo que advierte de un virtual empate técnico en el segundo lugar…..ARREGLADOS.- Justo ayer, Anaya y Meade cerraron campaña, uno en la Ciudad de México y el otro en Toluca, ambos con millones de seguidores, según relatos periodísticos, a pesar de que esos apoyos no acaban de reflejarse en las tendencias…..ESTRATEGIAS.- El sábado López Obrador cerró campaña en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente, justo a la hora del partido entre México y Corea del Sur. No tenemos idea de quién pudo programar ese mitin a la hora del encuentro, pero me gusta para que se lo haya preparado un priista. Era obvio que la raza preferiría el juego que el mitin, pero eso le endulzó el oído a los opositores del candidato presidencial de Morena, pues para los más “es el adelanto de lo que viene el próximo domingo…”. Es que, los detractores de AMLO de ahí se agarraron para pronosticar la tragedia pejista, aun cuando unas horas después cerró campaña en Puebla ante miles o millones de seguidores, y los que festinaban el desaire jarocho ni se dieron por enterados del gentío que se arremolinó en torno al tabasqueño, que el miércoles cierra en el estadio Azteca, que seguramente lucirá los tendidos a reventar. Al coloso de Santa Úrsula le caben poco más de 110 mil aficionados cómodamente sentados, de modo que no se parecerá en nada a los 150 mil que juntó ayer por la tarde Ricardo Anaya en la principal avenida del país, Paseo de la Reforma. Es que, además, no nos hagamos, la mayoría de esas concentraciones son producto del “acarreo” patentado por el Partido Revolucionario Institucional desde inicios del siglo pasado. Es raro, para decirlo claro, el seguidor que acude a esos eventos por su propio pie. La gran mayoría de las sorprendentes concentraciones son “acarreados”, y en la mayoría de los casos, los partidos (también lo inventó el PRI) auxilian a los fans con Frutsi y lonches de pan con pan, de modo que a veces impactan, pero…poquito, puesto que si en realidad tuvieran tanto seguidor no estarían batallando para sumar en las clasificaciones finales…..ÓRALE.- Si el gentío que acudió ayer aquí al cierre de campañas panistas vota por los candidatos del Frente por México, ya estuvo que amarraron mayoría en el Congreso del Estado, aun cuando las tendencias siguen marcando números muy parecidos a lo que suponen las campañas presidenciales, es decir, primero Morena, después el Frente por México y en tercer lugar los prospectos priistas. Y a ese pesar, los aspirantes tricolores también advirtieron que ganarán este domingo. No le entendimos, puesto que no se trata de magia ni de buenas intenciones. Suponiendo que se respetará la voluntad popular, puesto que al tiempo que se habla de la posibilidad de triunfo de Andrés Manuel López Obrador, también se insiste en que habrá fraude, aunque la coordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, sugiere que el fraude no le alcanzará al PRI más que para unos cinco o seis puntos, que de poco servirán para la diferencia que obtendrá AMLO…..ÉPALE.- La misma Tatiana dio la nota ayer al sugerir a los mexicanos que voten primero por Andrés Manuel López Obrador, pero que si los demás prospectos a las gubernaturas, senadurías y diputaciones federales no les convencen, no voten por ellos. Es decir, sugirió el voto diferenciado, contrario a lo que ha venido pidiendo el candidato presidencial, que quiere el voto parejo para ganar la Presidencia de México y la mayoría en las cámaras. Malas noticias para Gonzalo y los demás candidatos de Morena en Durango, puesto que de darse el voto diferenciado se quedarán chiflando en la loma, y las senadurías y diputaciones que ya creen en la bolsa por el “efecto AMLO” se convertirán en humo…..SANTIFICADO.- Tiene razón el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. El próximo Presidente de México puede salir de entre los tres principales aspirantes. Si el voto del pueblo así lo decide, cualquiera de lo tres puede alzarse con la victoria, pero…con que se respete la voluntad ciudadana, con eso. Y si los votos han de llevar a cualquiera al triunfo, que se haga, aunque deben tomarse en cuenta las tendencias, lo mismo que las encuestas, puesto que a pesar de que las encuestas no obligan a nadie a votar por alguien, sí reflejan el sentir de la sociedad. Claro, va de encuestas a encuestas, pero luego aparece cada falacia que por sí misma termina en la basura, por una parte, y por la otra, quizá falle una encuesta, pero no 15 o 20, como son los estudios dados a conocer en las últimas semanas. Cuando 10, 15 o 20 encuestas reflejan números parecidos, no pueden estar equivocadas, si es lo que trata de decir el arzobispo primado de México…..S.O.S…- México ha ganado sus dos primeros partidos en el mundial de Rusia. Es cierto lo que dice Andrés Guardado, a pesar de tener 6 puntos en la bolsa, no se ha ganado nada. Y tan no se ha ganado que si los “ratones verdes” llegan a perder el miercoles ante Suecia, se acabó el festejo, sobre todo si se combina con un triunfo de Alemania sobre Corea del Sur. 