“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Tiene el INE frente a sí la empresa más complicada

Aunque obligado está a hacer respetar la regla

No es fácil desterrar vicios antiquísimos, pero

El fraude de 2006 lo confirmó el propio IFE

Argentina, a punta de sangre y fuego califica

“Arbitro, quedaste de marcarnos un penalty…”. “Sí, pero de perdido métanse al área no…”.

Anónimo

Tiene el Instituto Nacional Electoral frente a sí la elección más complicada de la historia. No es sencilla la empresa que tiene a cuestas, pero si no hace valer la legalidad, todos o los que lleven más saliva, se despacharán…..RAREZAS.- Hallan en Chiapas a gente cruzando boletas en preparación para los operativos priistas del próximo domingo. Ayer se robaron un paquete de boletas electorales aun cuando todavía estaban resguardadas por el Ejército, y…no pasa nada. El árbitro no quiere aplicar el reglamento…..SOSPECHAS.- Tanto el INE como el TRIFE vienen dando tumbos desde hace varias semanas. Empezaron con la autorización de incluir a la boleta tanto Margarita Zavala como Jaime Rodríguez. Los dos fueron tachados de delincuentes electorales, y aun así los sostuvieron en la papeleta. El Bronco incluso está en riesgo de ser demandado por la vía penal que pudiese dejarlo fuera de la gubernatura de Nuevo León por la que está con licencia. Aseguran que sustrajo una importante cantidad de dinero de las finanzas de aquella entidad, y parece comprobado, aun así sigue en la boleta y es posible que llegue hasta las votaciones, lo que nos advierte de la posibilidad de que un delincuente llegue a Presidente de México…..EL COLMO.- Y ayer, el INE nos salió con la peregrinada de que por problemas del PREP los resultados de la elección fluirán de manera muy lenta. Es más que los números de la votación tal vez se conozcan hasta el día siguiente, pues no hay condiciones para conocerlos el mismo domingo,. El Programa de Resultados Preleminares no tendrá los datos para anunciarlos el mismo domingo, como si a la elección le faltaran temas sospechosistas…..MUERTE.- Han muerto más de cien personas, entre candidatos, activistas y colaboradores, y ninguna autoridad ha hecho lo mínimo para frenar esa masacre. Y lo peor, que todos los días nos encontramos con más muertes violentas de gente ligada a las campañas. No es gratuito que en Durango haya respeto a las campañas mismas. Acá no hemos lamentado ninguna baja. Sí altercados normales entre candidatos y partidos, pero eso es bueno para la democracia. Acá el gobernador José Aispuro se ha manifestado más de una vez al margen del proceso, y ha pedido a candidatos y partidos que hagan lo que gusten, mientras estén dentro de la ley, en el entendido de que el gobierno no meterá ni las manos ni recursos al proceso electoral para que gane el que convenza a los ciudadanos y no el más marrullero…..FRAUDE.- Tatiana Clouthier, la coordinadora de campaña del Movimiento de Regeneración Nacional, adelantó ayer que el PRI intentara hacer el fraude por muchas vías. Usará sus conocidos sistemas, pero recurrirá a otras trampas que antes le ayudaron a “confirmar muchos triunfos” en la mesa. No importa que en el mundo haya crecido la idea de la democracia como la vía más cercana para arreglar diferencias. Acá siguen pensando como a mediados del siglo pasado, de “ganar” por la buena o por la mala, y muchas veces han de imponer su voluntad pasando por encima de lo que se atraviese. Es entonces cuando el INE debía imponer su autoridad, impedir mucho de lo que estamos viendo, pero…ni se da por enterado, lo que parece más lamentable…..BOTONES.- Sabido es que la Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha su programa estrella del año la Operación FIFA 2018, por la que están repartiendo grandes millonadas para torcer la voluntad del pueblo. Están comprando conciencias de forma descarada, y el INE ni siquiera se ha dado por enterado. Seña de que está de acuerdo, pues ni siquiera ha investigado nada de lo que conoce mucha gente…..ESPERANZA.- Lorenzo Cordoba, el presidente del INE, está de frente a la historia y, aplica la regla y le hace a México el favor que requiere para dar el salto hacia la libertad democrática, o pasa a formar parte del montón de indecentes que dejaron hacer, dejaron pasar las trácalas de los de siempre a cambio de una buena “indemnización”. Luis Carlos Ugalde, el último presidente del extinto Instituto Federal Electoral aseguró a los reporteros que si no lo dejaban en el cargo se confirmaría lo que ya sabemos la mayoría de los mexicanos, que en 2006 se juntaron PRI y PAN para robarle la Presidencia de México a Andrés Manuel Lopez Obrador. Un clarísimo chantaje que en el supuesto le funcionó, pues lo corrieron, aunque le dieron una muy buena liquidación, confirmando en automático lo que había advertido. O sea, sí le hicieron fraude a AMLO, Felipe Calderón fue Presidente de México y encabezó la peor administración federal de que se tenga memoria, y que aderesó con la declaración de guerra al crimen organizado que ha sido causa directa de la muerte de casi medio millón de mexicanos y, contando, pues todos los días hay más muertos y lesionados originados precisamente en aquella infausta ocurrencia del espurio…..APROBADO.- La grandeza del equipo argentino levantó la mano este mediodía, noche en Rusia, durante la dolorisísima victoria de Argentina sobre Nigeria. Un gran partido, puesto que el equipo africano es uno de los mejor cotizados del mundo, y ni qué decir de los pamperos, que sufrieron, pero se hicieron sentir en la disputa del balón. Argentina 2, Nigeria 1. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias