“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Y viene lo mejor: Acaban las campañas

Inicia esta noche la veda que lo acaba todo

AMLO punteó de punta a cola el proceso

Hoy todas las encuestadoras le favorecen

México califica humillado 3-0 por Suecia

“Es tanta la delantera de AMLO que sorpresa sería que perdiera este domingo…”

Porfirio Muñoz Ledo

Tal vez lo mejor de la Elección 2018 es que terminan este miércoles las campañas y que no volveremos a saber más de mentiras y buenas intenciones que se olvidan apenas se llegue a la silla…..HARTAZGO.- Los mexicanos en su mayoría estamos saturados ya de falsedades camufladas en grandes proyectos y superiores realizaciones que se esfuman con el tiempo, a medida que el susodicho le agarra sabor al poder y al…dinero. Los diputados y los senadores siempre llegan a las cámaras con ganas de comerse el mundo a puños, pero…pronto se les olvida lo que harían por los fregados…..BURLAS.- No es broma, en esta campaña hubo candidatos que ofrecieron hasta hacer ríos para que corrieran las aguas cristalinas por el frente de las casas de sus electores. Por eso el otro día, un viejano, Francisco Sánchez Martínez, dijo, según la Revista Proceso, y transcribo: “Todos los panistas y priistas son una bola de cu…eros, ¡habladores!, nomás quieren enriquecerse…”. Antes, en el mismo trabajo periodístico, el semanario recogió la opinión de otro veterano usuario del transporte público, Manuel, quien aseguró: “Ahorita todos andan en campaña y pues prometen cosas que ellos saben que no van a cumplir…”, y un tercer entrevistado habría dicho: “El diputado Nava Guerrero dejó su cargo para buscar la alcaldía, por lo que de manera similar al gobernador actual, lanzó sus propuestas ‘taquilleras’: duplicar la seguridad y reducir el tráfico a la mitad, puras mentiras… puesto que no hay dinero ni siquiera para arrancar esos proyectos, pero como quieren nuestro voto ahí se la llevan con muy buenas intenciones…”…..BILLETIZA.- Policías de la Ciudad de México detuvieron ayer a cuatro personas que llevaban en un vehículo compacto casi o más de 21 millones de pesos. Luego, en otros puntos de la ciudad detuvieron a otras tres personas que llevaban, unos uno y otros uno y medio millones de pesos también en efectivo. Los siete sospechosos coincidieron en asegurar que los entregarían en la sede nacional del Partido Revolucioanrio Institucional. Las personas detenidas todavía a la hora de redactar la presente estaban siendo interrogadas sobre los orígenes y destinos de los dineros, y lo único que podían asegurar es que iban a la sede tricolor de Insurgentes Sur, y que no tenían la menor idea de dónde provenían. Nadie lo dijo, pero muchos intuyen que esos montonales de dinero, porque son muchos billetes, eran cuatro de las entregas en efe que se están haciendo al PRI para la compra de votos en todo lo largo y ancho del país, de conciencias y de marrulladas el próximo domingo. Sin considerar el trabajo igualmente descarado, ilegal y oprobioso de la SEDESOL a través de su Operación FIFA 2018 y de muchos otros programas federales dizque “para combatir la pobreza”…..NÚMEROS.- Todavía hoy miércoles están circulando una serie de encuestas entre las que destacan la de Grupo Reforma, Financiero, Bloomberg, Oraculus y Mitofski, en las que el puntero sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, que confirma una excelente temporada, puesto que arrancó la campaña liderando y la termina a tambor batiente. Los números, muy parecidos aunque provengan de distintas investigaciones de mercado, precisan a AMLO con 51 o 52% de las tendencias del voto, a Ricardo Anaya con el 25 o 26% en segundo lugar y a José Antonio Meade con 20.3 y 21% y, como hoy terminan las campañas, será algo parecido al imposible pensar que las tendencias fallen y los votos señalon lo contrario. Los priistas, mañosamente creen que los indecisos, que son entre 20 y 30%, son votos seguros para el tri y que terminarán haciendo la diferencia a favor de Meade y el grueso de los candidatos tricolores, a pesar de que los mexicanos en el conjunto están hasta la coronilla de ese partido, y por lo que (lo platicamos la semana pasada) otros cuadros tricolores distinguidos estarían más preparando la desaparición y/o refundación del tri, que pensar en la victoria. Los pronósticos de las distintas encuestadoras sugieren que el PRI se irá no nada más hasta la tercera fuerza política, sino que andará rozando la cuarta, y lo mismo allá que acá. El PRI estaría en riesgo de perder todo, no quedarse con las manos vacías sino perder las principales posiciones, que son senadurías y diputaciones federales. Alguien que observa las cosas de manera generosa piensa que los candidatos locales del PRI correrán la misma suerte que los nacionales, con un par o tres excepciones a lo sumo, y eso diputaciones locales cuyas candidaturas parecen más sólidas que las otras…..SABIDURÍA.- Porfirio Muñoz Ledo, hay que recordarlo porque no debe olvidarse que esto no se resuelve con magia o buenas intenciones, sino con votos concretos. El ilustre guanajuatense precisó: “Es tanta la ventaja que lleva Andrés Manuel que sería más sorpresa que perdiera a que ganara. El triunfo lo espera medio mundo, hasta los mercados económicos lo observan con tono positivo. Será cosa de ver qué dice el pueblo, si se decide por el cambio o decide irse con las mismas porquerías de siempre…..PATADAS.- Antier advertimos a nuestros lectores sobre la posibilidad de que perdiera México ante Suecia. El contundente 3-0 nos dio, por desgracia, la absoluta razón. Y no me pregunten causas, pero mucho es consecuencia a las idioteces de cronistas deportivos que, desde el mismísimo primer triunfo, ante Alemania, salieron con su burrada de que: “Veo a México contra Portugal en la final de Rusia 2018…”. La estúpida afirmación seguramente llegó a oídos “ratoneros”, se la creyeron y al pararse frente a Suecia pensaron asustar a los gigantones vikingos que poquito faltó para que se los tragaran enteritos. Sí, finalmente México califica a la siguiente ronda, pero más que por los propios aciertos de los “ratoncitos verdes” por el “milagro” que hizo Corea al ganar 2-0 a Alemania. Los asiáticos vencieron a los teutones casi casi en tiempo de compensación. Hicieron los dos tantos de forma agónica, cuando estaba por finalizar el encuentro y cuando Alemania estaba encima de los coreanos. El comentario va dedicado a quien calificó de ignorante en cosas futboleras al que escribe. 