“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Claro que México puede ganarle a Brasil

Otra vez: Serán once contra once, nomás

Ya vencieron a esas estrellas en Londres 2012

Ayer Chicharito empezó la debacle en Rusia

Aviso: No votaré por ningún candidato corrupto

“Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice…”

México jugará contra Brasil el pase a los cuartos de final de Rusia 2018. Los “ratones verdes” ya han vencido en tórridos partidos al representativo carioca. Una vez, en su mismo gallinero, de modo que la victoria, desde luego que está al alcance…..MONSTRUO.- Todo mundo le teme al cuadro sudamericano, y con razón, puesto que es el más grande conjunto que haya existido sobre la faz de la tierra, pero…como hemos repetido: Serán once contra once, y a medida que se apliquen los nuestros, pueden vencerlos, además de que el cuadro actual de Brasil no está entre los mejores de la historia, algo también a favor nuestro…..RECUERDOS.- Tenemos más fresco el triunfo de México sobre Brasil en la final de la olimpiada de Londres 2012. Los nuestros le dieron un repaso al conjunto amarillo para traerse la medalla de oro. Y da la casualidad que los grandes de ahora, Neymar, Couthiño, Luisao y otros, ya formaban parte de aquel equipo que se tuvo que conformar con la de plata…..APROBADO.- México califica a la siguiente ronda gracias a la victoria de 2-0 de Corea sobre Alemania, aunque con sus dos primeros triunfos hizo lo suficiente para avanzar a la ronda en que ya se encuentra. Que no estará facil la aduana de Brasil, pues sí, pero…en el fondo debemos entender que cualquier equipo que se vaya encontrando México en las siguientes etapas, que nos gustaría que pasara, serán cada vez más duros. Entonces irán quedando los mejores, y si nuestro equipo es de esos, no importa que sean Brasil o Argentina. Tenemos para atenderlos si juegan bien, si se aplican como en los dos primeros partidos, aunque en el juego de ayer los mexicanos fueron a lucir el palmito. Creyeron que los suecos se asustarían con la camiseta verde, y no fue así, los enormes europeos estuvieron a punto de comérselos vivos, y los nuestros perdieron la brújula, empezando por el director técnico, que en unas horas pasó de ser “uno de los mejores estrategas del mundo…” a una caricatura. Es que, ayer, México debió buscar neutralizar el juego aéreo de Suecia. Pudo meter en el centro de la defensa al regio Hugo Ayala. Es el jugador más alto de México, era quien podía luchar contra aquellos, pero Osorio prefirió dejarlo en el banquillo y poner a dos chapartitos a contenerlos. Luego metió a Gío y a Marco Favián a acabar de regar el tepache, pues los dos entraron al juego absolutamente desencanchados. Lucieron perdidos a la hora que se requería más de su buen juego. Andrés Guardado, el afamado “Principito”, dio su peor partido. Fue uno de los artífices de la tragedia, y a ese pesar el director técnico nunca lo sacó. El “Chicharito”, que es el mejor en el eje del ataque (seguramente lo recuerdan cuando se llevó el balón con la mano) apareció al principio del juego en el área mexicana. ¿Qué carajos andaba haciendo en esa zona, si lo suyo estaba arriba? Gracias al VAR, que es la revisión del video que ahora se usa como novedad, los árbitros le perdonaron el primer gol, que debió ser penalty y que pudo marcar el primero de la desgraciada mañana. Justo en el resumen del partido de ayer, figura “Chicharito” en el inicio de la debacle. El tapatío marcó el derrumbe con aquella acción que perdonó el VAR, puesto que a los pocos minutos empezó Suecia a carburar y a borrar del mapa a los nuestros. El lunes, contra Brasil, ojalá los mexicanos se pongan la camiseta muy bien y jueguen de tú a tú con los monstruos brasileños. Ah, pero si empiezan a temblarles las piernitas, malo, porque los nuestros estarán expuestos a llevarse la peor goliza del torneo, que sería una infausta manera de echarle a perder la semana del cambio a los mexicanos. Y ojalá que los soñadores comentaristas se olviden de seguirlos manejando en los cuernos de la luna, que dizque los ven en la final contra Portugal. Que propongan tanto comentaristas como jugadores una pelea frontal contra los de la verde amarilla y que de menos vendan cara la derrota. Si no lo hacen, que empiecen a calentar motores del avión que habrá de regresarlos…..VOTOS.- Igual que el resto de los mexicanos, el que escribe no votará por los corruptos. Por el contrario, los botará lo más lejos posible. Y mire que en las papeletas que tendremos a la mano el día de la elección incluyen a varias damas que antes que andar pidiendo votos debían estar en la cárcel. Hay una, dos o más de ellas que me aseguran que llegaron arrastrando una cola de ladronadas que hasta Javier Duarte se sonrojaría. Ahora es multimillonaria, me dicen, y tiene propiedades no nada más en distintas zonas de los Estados Unidos, sino hasta en Europa, que no es cualquier cosa, y a ese pesar puede llegar al Senado de la República. Entonces, no voy a votar por ella ni por ninguno, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena y de ningun partido, y ni independiente, que tenga alguna sombra de raterías. Las ladronadas han convertido a pobretones en multimillonarios que, como decían los clásicos: “Van por el mundo pasando por decentes, vestidos de traje y corbata …”, cuando bien merecida tienen la cárcel. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

