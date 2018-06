“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Tampoco pienso votar por candidatos mentirosos

Además de los corruptos también son una lacra

Tenemos que ir con nuestro voto por la democracia

Ojalá y este domingo demos ese temerario salto

El lunes, regresemos todos a nuestra vida diaria

“Hay políticos corruptos que van de honestos y con traje y corbata gobiernan países, estados y municipios…”

Anónimo

Y si no pienso votar por las y los candidatos corruptas y corruptos, tampoco voy a hacerlo por los mentirosos, de los que están plagadas las papeletas de votacion a usarse este domingo…..CUENTOS.- Muchos de los candidatos a las distintas posiciones que jugarán este domingo son más conocidos por sus mentiras, sus engañifas y por su proclividad a engatuzar a la gente. No están para esperar votos, y aun así creen que ganarán este domingo……ALTO.- Será el voto la herramienta más a la mano para ponerles un alto a los políticos ladrones de los que está plagado nuestro espectro, la mayoría de los cuales ha sobresalido por sus mentiras. Han escalado posiciones políticas pero más por su habilidad para “contarle las muelas” a la gente, para prometerle, para ofrecerle y para comprometerse a cambio de su voto aunque al final olviden esos compromisos, que es algo ya normal en los candidatos…..COMPLICIDAD.- Alguien pensante asegura que un pueblo que elije a corruptos no es víctima, sino cómplice, y esa es la verdad. Todos los rateros que han llegado al gobierno o a las representaciones populares llegaron por nuestro sufragio. Muchos se robaron la elección, cierto, pues esos mucho peor…..TIEMPO.- Tenemos tiempo los electores para valorar, para sopesar qué es bueno y qué es malo si votamos por tal o cual candidato. Los ciudadanos tenemos la obligación de sufragar, pero también tenemos la carga moral de hacerlo con responsabilidad, precisamente para no ir a elegir a más corruptos, para no abrirle la puerta a esos que andan buscando no que les den, sino que los pongan donde hay. Eso debe acabarse este domingo con nuestro voto…..RIESGOS.- Hay mucho riesgo de que la voluntad popular sea torcida por las triquiñuelas que por lo general se usan en un proceso electoral. México no está para la plena democracia. Tiene que hacerse a su historia, a su pasado y a su presente, y es donde hallan acomodo muchos indecentes que siguen desdeñando la pluralidad, la democracia como tal, para decidir lo que acuerden las mayorías…..SÚPLICAS.- No cabe en ningún supuesto lo que piden algunos miembros de los distinto partidos: “Que acepten el resultado electoral…”. ¿Cómo que acepten el resultado electoral? Eso no tiene por qué andarse mendigando. Es parte de la regla y se supone que ha de aeptarse por cualquier circunstancia. Otra cosa es que quieran que los ganadores en la realidad les firmen un docuento en el que rechazan la posibilidad de triunfar. El Instituto Nacional Electoral debe hacer valer la regla y obligar a respetarla, nada que andar mendigándola. Entienden muchos mexicanos que en esa petición absurda de “respeten la voluntad popular” va la posibilidad de que uno de los candidatos sea el principal beneficiario de las marrullerías, pero como los otros “ya aceptaron el resultado…” ya no hay para dónde hacerse…..DEMOCRACIA.- Los mexicanos tenemos la inmejorable oportunidad de acceder a la pluralidad, a la democracia en pleno en la que se hace lo que digan las mayorías, y no que sigamos haciendo lo que han dicho por 98 años los menos. Ojalá que la mayoría lo entendamos y tomemos las baratijas y billetes que andan ofreciendo los distintos partidos pero que, al final, en el momento más importante de su día cívico, voten en conciencia, respaldando a los más limpios, a los más serios y a los que en realidad pueden beneficiar a los ciudadanos, de los que hasta ahora, la mayoría se han servido…..JALONEO.- A confesión de parte, relevo de pruebas, dice vieja y socorrida sentencia jurídica, y se ajusta de forma inmejorable al desmechoneo que se están pegando Jesús Díez, el coordinador de redes de José Antonio Meade, y la candidata Daniela Soto. En un primer mensaje en redes Chuy le pide a Dany que se concentre en su trabajo y se preocupe por lo mal que anda en posibilidades de triunfo. Hasta ahora ese es el episodio que ha trascendido abiertamente al público, pero…los que saben entienden que el Partido Revolucionario Institucional puede ganar una o si acaso dos diputaciones federales, unas tres o cuatro diputaciones locales y ninguna senaduría. Los ciudadanos de a pie, los que no pertenecen a ninguna organización tricolor no quieren saber más del PRI, lo vomitan. Los demás están “maiceados” y quizá hagan valer el “voto duro”, porque hasta entre ellos hay los que dicen que votarán por otra opción. O sea que ni siquiera el “voto duro” está seguro para el tri, y ahí tenemos ese tiroteo de Chuy y Dany como botón inconfundible…..CALMA.- Los priistas, sobre todo los de élite, “creen” que José Antonio Meade y la mayoría de los candidatos en el país “crecieron tanto en los últimos días que están en la ruta de la victoria”. No en balde la campaña con que cerraron los tricolores: “que nadie se sorprenda el domingo con nuestra victoria…”. Mientras los analistas no “maiceados” repasan los efectos que pudiera generar un eventual triunfo de un no priista ni panista, y concluyen que, terminada la elección, los mexicanos tenemos que regresar a nuestra actividad diaria. Tenemos que centrarnos de nuevo en seguir buscando el desarrollo que tanto se nos ha negado. Que no se nos olvide que tras las votaciones tenemos la obligación de darle vuelta a la página y aportar lo que está de nuestro lado para seguir impulsando al país a su mejor posición. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

