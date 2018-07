“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¡Todo se ha consumado…!!!

Eliminar imagen destacadaAndrés Manuel López Obrador es el ganador indiscutible de la Presidencia de México, por lo que será nuestro jefe de la nación durante los próximos seis años…..SORPRESA.- Claro que no hay ninguna sorpresa. Era más probable el triunfo que una derrota, como bien lo dijo el político guanajuatense Porfirio Muñoz Ledo, cuando sugirió que sorpresa sería que perdiera…..CALMA.- Ahora sí que viene lo mejor. López Obrador se dispone a conocer el quebradero que recibirá y lo que tendrá que hacer para resolver las mil y una carencias del país. Además de que tendrá que acomodarse de inmediato para hallarle la punta a la madeja y empezar a batallar…..REALIDAD.- Andrés Manuel recibirá un país que sigue desangrándose por aquella infeliz ocurrencia de Felipe Calderón de retar al crimen organizado. Encontrará una República hecha trizas, por decirlo de la mejor manera, pero asumirá el mando de un pueblo envuelto en la corrupción, que pareciera el deporte nacional más practicado y donde lo que se hace no se hace si no hay indecencias. Las raterías que se generalizaron en el país en los últimos años tienen sus días contados. Ojalá que así sea, que su combate no haya sido nada más una oferta de campaña. México tiene que dar el salto hacia la honestidad en donde devolvamos las cosas a su estado original en el que cada quien tenga lo que en justicia merece. El tan cacareado estado de derecho se halla hecho bolas. Unas veces se aplica justo, pero otras veces se aplica torcido por las mismas razones de la inmoralidad. No tendrá un sexenio de descanso el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para lo que debe hacerse acompañar por los mejores, por gente honesta, proba y sin mancha que le ayude a gobernar con limpieza y moralidad. Tiene que establecer sistemas de control perrunos de los dineros públicos, por decir lo menos, pero eficientes, que en realidad impidan que los ladrones sigan adueñándose de los recursos públicos. Además de que, una de sus principales banderas de campaña de Andrés Manuel, el combate a la corrupción, será obligado hacerlo, puesto que de lo contrario no completará con los recursos disponibles a fin de atender todas y cada una de las promesas de campaña. Ahora sí, como dicen: “viene lo mejor…”. Ojalá que en seis años podamos hacer buenas cuentas y que no lleguemos a lamentar la imposibilidad de ordenar al país…..APROBADO.- López Obrador sabe más de corrupción que nosotros. Tiene montones de información sobre las correrías de muchos indecentes que ya hacen maletas, y ojalá le sirvan para empujar al país hacia mejores niveles de vida para todos…..MAGIA.- Y claro, no podrá hacerlo solo el gobierno. El pueblo tendrá mucho qué hacer para ayudarle a su próximo presidente en tan complicada tarea. En el entendido de que al final, si le va bien al presidente, nos irá bien a todos, y eso es lo que pretendemos…..GOLONDRINAS.- Mientras tanto, aquellos que prometieron irse del país si ganaba Andrés Manuel, que cumplan. Y que cumplan y no permitan un solo momento que los gobierne “el viejito ignorante ese…”. Faltaba más…..PENSIONES.- Igualmente, que López Obrador cumpla su promesa de quitarle la pensión a los expresidentes, que en muchos de los casos se trata de verdaderos saqueadores, como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, que no conformes con lo que se robaron todavía reciben una vergonzante y oprobiosa pensión que nunca debió ser. Sumando esos dineros, los que indebidamente gastan los expresidentes y con el freno a las raterías, poco a poco habrán de atenderse las muchas carencias de este país, seguro…..VOTOS.- Sobre la elección aún persiste un gran interés por conocer los resultados finales de las nominaciones senatoriales y distritales. Hasta lo que se sabe del PREP hay muchas sorpresas en las que el pueblo ha dejado clara su postura. No se dejó engatuzar por los “engañabobos”, prefirió a otros, quizá en franca equivocación, pero la voluntad está ya plasmada y sin posibilidades de modificarla, visto que el pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Ante la agridulce conquista de José Ramón Enríquez, comprobado queda que Durango no quiere ser feliz, prefiere que lo sigan malmodeando con mentira y media que entrar de lleno a la ilusoria felicidad…..NÚMEROS.- Todavía no hay números oficiales sobre la elección. Los primeros fallos se irán conociendo el domingo próximo, luego el miércoles posterior, pero por ahora no hay nada formal. Sí hay mucha especulación, a la que, por cierto, preferimos no entrarle. No aclara nada y no sirve para ayudar a nadie, toda vez que la voluntad del pueblo está ya emitida y no hay forma de cambiarla…..ORDEN.- La eliminación de México en Rusia 2018 me frustró la mañana. También llegué a ilusionarme con el quinto partido, aunque en el fondo tenía mis temores, que otras veces les había platicado, y por desgracia esta mañana se confirmaron al caer 2-0 ante Brasil que nos devuelve a nuestras pobrezas futboleras de siempre. ¡Por desgracia!!! Es todo esta tarde, dicho lo cual avisamos a nuestros pocos lectores que terminado el proceso electoral iniciamos un paréntesis vacacional. La elección nos saturó, nos hartó por momentos, y nos obliga a un relax, que esperamos sea breve o por el tiempo que sea necesario hasta sacar el hastío por tanta mentira, tanta promesa absurda y tanto cinismo. Estaremos “vacacionando” con un ojo al gato y otro al garabato, de forma tal que si se hace necesario volveremos a leernos sin previo aviso. ¡Nos vemos en la siguiente…!!!

