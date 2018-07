“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Marcos y Franco debieron irse de inmediato

Crearon muchos líos al gobernador Aispuro

Ojalá que los sustitutos pronto tomen la manija

¿Para qué le alcanza la votación obtenida por Enríquez?

Gonzalo es el primer formado hacia la gubernatura

“El que no se atreve a ser inteligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Poncela

Aguantó mucho el gobernador José Aispuro tanto a César Franco como a Marcos Cruz. Entre los dos exfuncionarios le crearon tantos problemas que debió despedirlos al mes siguiente de su nombramiento…..ORDEN.- Obvio que el orden no regresará en automático ni a la Secretaría de Salud ni a la de Desarrollo Social, ni a las otras cuatro dependencias que estrenan titular. Es menester de una serie de ajustes que se llevarán tiempo, y eso es lo lamentable, porque en la aplicación se desperdiciará más tiempo del que ya invirtieron los que se fueron…..ACCIÓN.- La Secretaría de Salud, por decir algo, está copada en la nómina por queriditos y queriditas, parientes, amigos y compadres, pero no es eso lo más grave, sino que lo más preocupante es que está tan descompuesta la estructura administrativa que Franco puso a veterinarios a atender departamentos de medicina humana, a dentistas a dirigir áreas de cardiología y de otras especialidades. Es tal el desgarriate en Salud que la dependencia ha perdido o dejado de ganar una buena millonada de la Federación en virtud de que los funcionarios no tienen la menor idea de lo que están haciendo. No obstante que la administración se acerca ya a los dos años, quienes dirigen el Seguro Popular no han entendido cómo se aplica el programa, cómo atenderlo para que la Federación mande más recursos. Antes el Gobierno Federal enviaba paquetes de 50, 60 o 100 millones de pesos en correspondencia a la movilidad de la oficina, pero ahora, a dos años, no han recibido un peso, a menos que lo hayan recibido en los últimos días y que no nos hayamos percatado, pero lo dudamos. El pecado más grande de César Franco fue dejar el mando de oficina tan importante en gente impreparada y/o sin el perfil obligado. Lo de los “aviadores” que se encargó de divulgar el sindicato es lo menos importante, lo cierto es que la organización sindical le armaba cada borlote que el propio exfuncionario hubiera querido irse desde hace dos años, pero no hacía nada por limar asperezas…..PELEAS.- Marcos Cruz se fue por razones muy parecidas a las que obligaron la separación de Cesar Franco. Un día sí y otro también se peleaba con las organizaciones sociales, y no nada más se peleaba, sino que se daba el lujo de amenazarlas, de exhibirlas públicamente y ponerlas en ridículo. Antes que ayudarle al gobierno le estaba creando dificultades todos los días, no podía sostenerlo más tiempo el jefe del Ejecutivo…..ÉPALE.- El otro día el gobernador José Aispuro aseguró que ninguno de los que se fueron de candidatos y perdieron regresaría a la administración pública. Hoy se confirmó el retorno de Rosario Castro, y por la puerta grande, pues asume la coordinación general de la administración, lo que nos advierte que otros perdedores como Verónica Terrones, Mar Grecia, Patricia Jiménez y hasta Patricia Flores puedan volver por algo, con tal de no siguir viviendo en el error…..NÚMEROS.- Alguien que sepa de números explíqueme por favor si es real eso que se maneja en redes sociales que asegura que José Ramón Enríquez obtuvo 27 mil votos con su agonizante Movimiento Ciudadano. Si resulta verdadero quiere decir que obtuvo más votos José Antonio Ochoa, Pedro Ávila, Adán Soria y hasta su paisano Ricardo López Pescador. También me dicen que el domingo de la elección hizo una pachanga de padre y señor mío para agradecer a los duranguenses su voto y su confianza (?). O sea, como que no entiendo la frialdad de las matemáticas, pero no entiendo si esos 27 mil sufragios le alcanzan para ir por algo más que la senaduría que aseguran le hizo ganar su compañera de fórmula Patricia Flores. Así es…..SERIEDAD.- Hombre, hay que ser serios. Muchos están exigiéndole ya a Andrés Manuel López Obrador que corrija los problemas del país a la voz de ya, cuando ni siquiera ha tomado posesión. Está a poco más de cinco meses de que eso ocurra y ya quisieran hacerlo responsable de las grandes raterías de este país. No hay seridad en los reclamos…..NOMBRES.- Anoten, habíamos dicho hace días, a Alejandro González Yáñez como el primer prospecto para la gubernatura. Antes de la elección había confiado a sus cercanos que él sería feliz si el pueblo le daba la oportunidad de regresar a la alcaldía de la capital. Cree que se pudo hacer mucho más, y que se puede ahora, pero…el tsunami de votos le da para la primera magistratura estatal. Llegaría sobrado a una contienda de ese tipo. Jorge Salum del Palacio, recordemos, antes de la pasada elección le hizo también la lucha a la candidatura municipal, pero…se le atravesó Enríquez. Ahora, el panista, cosa parecida a la circunstancia de Gonzalo, llegaría también sobrado a una eventual candidatura edilicia. Su triunfo, aunque muy ajustado sobre la morenista Hilda Patricia Ortega, le respaldará y mucho a la hora de buscar la Presidencia Municipal de Durango. Y sí, los tiempos son prematuros para empezar a hablar de esas cosas, quién sabe qué pase de aquí a entonces o si aparece por ahí un “caudillo” que venga a descomponer todos los cuadros debidamente armados en la pasada elección, quién sabe. Total, les recordamos que estamos en vacaciones, que seguimos descansando un poco de tanta mentira, de tanto cinismo y de tanta desfachatez de las campañas…..S.O.S…- Sorprendió esta mañana el gobernador Aispuro al anunciar que la austeridad ofrecida por López Obrador la hace suya el Gobierno del Estado y que arrancará en Durango precisamente con la reducción de sus ingresos, pero que así por el estilo las quitas se irán aplicando aquí, allá y acullá, para que luego no se digan sorprendidos. Nos vemos en la siguiente si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

