“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Arbitro argentino hizo campeón a Francia 2018

Les Blues quizá no habrían necesitado ayuda

Silbante intervino por lo menos en dos goles

Corren gente de SEDESOL y culpan a AMLO

Renuncia “El Negro” Juárez; se agrava la crisis

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalty…”.

-“Sí, pero de perdido ¡métanse al área…!!!”

Juan Camaney

Francia es el nuevo campeón del mundo al vencer ayer 4-2 a Croacia en la súper final de Rusia 2018. Un marcador claro, quizá contundente, pero no justo. El árbitro intervino al menos en dos de los tantos…..NUMERITOS.- El primer gol vino de un faul inexistente, y el segundo, de una mano involuntaria, pues el balón le pegó a la mano del defensor balcánico, no la mano al balón. O sea, justo no es el marcador…..HISTORIA.- Todos en el mundo vimos que el primero y el segundo gol de Francia cayeron justo cuando mejor jugaba Croacia. Cualquier equipo, por muy poderoso que sea puede ganarle a once, pero no a doce, porque por lo general el doce resulta el árbitro, y ayer fue el caso del argentino Nestor Pitana, que se llevó la tarde en Moscú…..ÉPALE.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero trascendió esta mañana que algunas dependencias como SEDESOL están haciendo ajustes a sus plantillas de empleados de reciente contratación (alguien dice que son “mapaches”) y para calentar el cuadro les han dicho que: “No podemos hacer nada, son disposiciones de Andrés Manuel López Obrador. Se quedan sin trabajo gracias al muy ilustre señor, sigan votando por él…”. Y claro, tonto el que se trague ese cuento, puesto que AMLO todavía no manda. Está a cinco meses de tomar posesión y por nada del mundo puede correr a nadie del gobierno en este momento. Lo que pasa es que las plantillas de mapaches que contrató SEDESOL “laborarían” hasta el primer domingo de julio en la compra de votos. Ya pasó la elección, ya no es posible sostenerlos en la nómina, les han dicho. Ah, pero para cargarle la mano al próximo mandatario le están responsabilizando del despido del personal que estaba contratado por unos días…..HÍJOLE.- Margarita Valdez, virtual senadora por Durango, sí que está armando la chica. Aseguró esta mañana que entre otras cosas, el triunfo de Morena el primer domingo de julio traerá la baja de mucho indecente que se hace pasar por pobre para cobrar su “60 y más”, muy a pesar de que ese programa, desde sus orígenes, se dijo que era para los fregados, y no para ricachones o fanfarrones que llegan a cobrar su pensioncita en poderosas Jeep Cherokee o de perdido en Tahoe de reciente modelo. O sea que, la corrupción de que siempre habló mi tío, empieza a salir a flote, y pronto, muy pronto, empezará a dejar a “vividores” escurridizos fuera de la nómina. Aplausos…..APROBADO.- Aplausos también para Andrés Manuel, pues volvió a tocar el tema de las pensiones y guaruras de los expresidentes. Ayer aclaró: “Bueno, no se van a quedar sin pensión. Recibirán su pensioncita del ISSSTE como extrabajadores del estado, pero nada de los 50 o 60 millones de pesos que se botan Calderón, Fox, Salinas, Zedillo y Echeverría mensualmente, no obstante que entre todos saquearon las arcas nacionales a lo bestia, y no solo eso, sino que dejaron hacer también a los suyos o a sus cercanos les permitieron que se adueñaran de lo que era de todos los mexicanos. Se acaban pues las oprobiosas y ofensivas pensiones de los expresidentes…..FUERA.- Mis respetos para los honestos jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi repudio para los corruptos enquistados en el Poder Judicial, que por fin verán terminadas las vergonzantes canonjías de que son dueños por impartir justicia. El presidente de la corte, Luis María Aguilar Morales, defiende los súper sueldazos de los magistrados asegurando que están por demás justificados, pues en esos salarios va implícita la obligación de fallar de acuerdo al librito y sin esperar el “agradecimiento” de alguna de las partes, dice el hombre. Es la palabra del presidente del alto cuerpo colegiado contra la palabra de muchos juristas que aseguran que a pesar de los ofensivos sueldos y no despreciables “extras” que hacen un total de casi siete millones de pesos por año, los jueces y los magistrados no fallan si no “hay un saludo” de alguna o de las dos partes, porque también esa barbaridad se da en la impartición de justicia, que hay casos en que las dos partes le ponen a la charola del señor juez…..SUELDOS.- López Obrador le ha puesto el cascabel al gato al anunciar que ganará 108 mil pesos por mes, y que después de él nadie podrá ganar más que el jefe de la nación. O sea que, muchos altos funcionarios y distinguidos impartidores de justicia estarían haciendo maletas, pues con los míseros 120 mil pesos no podrán ni asegurarle algo a la querida o al querido, no frieguen. Obvio que es de esperarse que quienes se queden a atender tan delicada misión de darle a cada quien lo que merece, muchos habrán de ingeniárselas para que una o las dos partes en los juicios terminen untándole la mano a fin de poder “resarcir” las locuras salariales de Andrés Manuel. Será entonces cuando el gobierno sea más astuto que los jueces y les ponga cacería implacable a los corruptos para que fallen como manda la norma o que se vayan a su casa. Me gusta mucho, si no es que todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador para acabar con las trapacerías que nos heredó el agonizante Partido Revolucionario Institucional. Este mediodía, por cierto, René “El Negro” Juárez Cisneros renunció al PRI no obstante que por estatutos lo habían nominado para dirigirlo hasta 2019. Sintetizando: El PRI se está cayendo a pedazos, o mejor dicho, quedan unos cuantos pedazos que quién sabe quién venga a recoger, pero que obligan a repensar su futuro, a reponer las buenas causas por las que, sin corruptelas, nació el viejito partido allá por los inicios del siglo pasado. Hay que subrayar que al interior del PRI, particularmente el Grupo Atracomulco al que pertenece Enrique Peña Nieto, estaría visualizando desde hace meses una urgente refundación en la que para renacer creen imprescindible volver a los orígenes. Hacer del PRI las causas de la gente, pero sobre todo, castigar a los corruptos. Exhibirlos, como propuso alguien, y echarlos lo más lejos posible para intentar volver por lo que es suyo. Ojalá que los propósitos de los tricolores de Atracomulco se interpreten cabalmente y vuelvan pronto, o que se tarden pero que vuelvan a dar la pelea. Le hacen falta a nuestro sistema democrático, con mejores expectativas que las que ya no tiene en este momento. 