“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Priistas y panistas ahora son jeques petroleros

Llegaron a algún cargo con hambres viejas

Sobresalen los pobretones Fox y Calderón

Ojalá AMLO pueda superar esas tentaciones

Sucesión en la UJED va hacia el amontonadero

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora van con traje y corbata, y dirigen municipios, estados y países…”

Anónimo

No pocos priistas y panistas que llegaron a algún cargo muriéndose de hambre, o con su tienda de elotes con crema quebrada, ahora son dueños de plataformas petroleras, de grandes empresas proveedoras del gobierno, etc., etc…..MILLONARIOS.- Trasciende esta mañana que Felipe Calderón, Héctor Olea y Martín Esparza (líder sindical) ahora son socios mayoritarios de una firma que le vende bienes y servicios a la CFE, desde luego, de manera privilegiada. Antes se supo que Carlos Salinas, Emilio Gamboa, Vicente Fox y otros desvergonzados son dueños de plataformas petroleras…..HAMBRE.- Y los muy cínicos todavía estuvieron peleando para que les dejaran su pensión como expresidentes. No manchen, llegaron al estrellato cargando hambres ajenas de toda su estirpe de las últimas diez generaciones. Antes que procurar pasar a la historia como verdaderos estadistas dignos de ser considerados patriotas y respetuosos del cargo. No tienen progenitora, por decirlo de alguna manera…..TENTACIONES.- Ojalá que Andrés Manuel López Obrador pueda sustraerse a tanta porquería, a tanta desfachatez de sus antecesores y que, terminada su administración, pueda salir a la calle con la frente en alto y ser reconocido y respetado por el pueblo, como hace rato no respetan a ninguno de los pasados. Vicente Fox y Felipe Calderón son los más odiados de los últimos tiempos, o los que más han recibido el encono popular, pues de manera constante reportan incidentes con ellos en distintos vuelos, donde la gente, cuando los descubre, acaba echándoles en cara todas las raterías que hicieron y que dejaron hacer, pero… todos están cortados por la misma tijera y, para evitar desaguisados, la mayoría de los expresidentes sobrevivientes se abstiene de volar en líneas comerciales para no enfrentar al pueblo encaboronado. El viernes pasado fue la nota del día, Carlos Salinas de Gortari y dos personas más aparecieron en un restaurante de Los Cabos. El infeliz expresidente se ve en la cocina de uno de los restaurantes, donde el personal y quizá sus propietarios “estaban sorprendidísimos” por tan importante visita. Es decir, los expresidentes están cortados por la misma tijera, son una bola de rateros que el pueblo los tiene perfectamente ubicados y no quiere verlos ni en pintura. O que nos platiquen Fox y Calderón cómo les ha ido en sus últimos vuelos, donde la gente no se calla y de rateros a grito abierto no los baja. Y mire que… por desgracia, tienen razón, pues en la mayoría de los casos, de unos pobretones que llegaron al cargo pasaron a ser verdaderos archimillonarios, o cómo explica Fox el enorme complejo de construcciones que de pronto apareció en el Rancho San Cristobal, que no tenían ni para sembrar una discordia, hasta que llegó a Presidencia…..APLAUSOS.- Anunció esta mañana el gobernador José Aispuro que el comité de la feria será regenteado por un patronato que integrarán personajes de los distintos sectores sociales, empresarios entre ellos, para que se aspire a mejores resultados, sobre todo, a profesionalizar las celebraciones de la ciudad y acabar con las ratoneras papeletas a que nos han acostumbrado. Se tardó el gobernador en tomar ese toro por los cuernos que tiene que producir algo más que las pobrezas que alcanza, o que las ganancias sirvan para algo más que los dos o tres grupos que hacen su agosto en mero julio. Ojalá que se alcancen los objetivos. ¡Felicidades a la ciudad…!!!…..SILENCIO.- Es por demás sospechosista el silencio que ha hecho el hospital general 450 o la Secretaría de Salud respecto a la denuncia que hiciera la semana pasada Mariano Alvarado en su columna Tip Tip. Mariano denunció que hay un médico que se ostenta como el personero del Dr. Sergio González Romero, y que cuyas indicaciones son: “Pagan antes de atenderlos, o no se les atiende…”. O sea, ¿Un negocio chueco dentro de otro negocio mucho más chueco, cómo? Se puede. Claro que se puede, dice Mariano…..ORDEN.- Si a esas vamos, de una vez que me anoten como aspirante a la rectoría de la UJED. Tengo mis derechos a salvo, se me escapó la medalla “Benito Juárez” por un par de décimas y estoy dispuesto a sacrificarme para cuando aparezca otra “Estafa Maestra”. La falta de reglas para la sucesión de la espuria rectoría está generando un amontonadero que provocará caos a la hora de escoger al mejor. No hay convocatoria, tampoco fechas ni requisitos, razón por lo que ahora hasta los veladores, que quizá tengan razones, no merecimientos, de las unidades académicas, se creen con méritos. La verdad es que la UJED cruza por su peor etapa de la historia en materia académica. Ha retrocedido más de 20 puntos en la clasificación nacional, consecuencia a que a la casa de estudios la ha dirigido en los últimos diez años alguien que no conoce las escuelas ni por el exterior, mucho menos ha de saber de academia. La Universidad Juárez debe ser dirigida por alguien que sepa de la UJED, que la conozca por dentro, pero que tenga también la preparación para impulsarla hacia mejores estadios de la ciencia nacional e internacional, debe dirigirla alguien que fije sus objetivos en lo más alto, en lo mejor, en la excelencia, y no en las pobrezas y vergüenzas por las que se desarrolla ahora. ¡He dicho…!!!…..APROBADO.- Es bueno que Aeroméxico se haya reorganizado y no haya afectado las frecuencias Durango-México-Durango, pero mejor sería que aclare si tiene razón o no el Colegio de Aviadores de México, que asegura que tanto esa como otras aerolíneas le cargan la mano a los pilotos, y no se diga en temporada vacacional, que todavía no terminan un vuelo cuando ya les programaron otro. Están sobrecargando al personal de aire y eso puede incidir en el aumento de incidentes y accidentes en las operaciones. Ojalá que se aclare ese dicho que hasta ahora nadie ha negado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx, el primer medio de comunicación que informó a Durango, México y el mundo en vivo y en directo el martes pasado sobre el “avionazo” de Aeroméxico.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias