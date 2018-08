“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Quince más accionan contra Aeroméxico por “avionazo”

Temen que al final los 103 o la mayoría hagan lo propio

Suerte que Aeroméxico es una empresa solvente

Aun cuando será el seguro el que pague los daños

La terminal aérea, una coladera en tiempo de lluvias

“Los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan…”

José Enrique Rodó

Se sabe hoy que quince de los 65 sobrevivientes norteamericanos del vuelo 2431 de Aeroméxico han iniciado trámites para demandar a la aerolínea por negligencia que pudo ser del piloto o de la torre de control…..TEMORES.- Y temen muchos que, después de los pasajeros gringos, el resto de mexicanos, españoles, colombianos e iraní que iban en el Embraer 190 hagan lo mismo, puesto que no recibieron el servicio por el que pagaron…..MILAGRO.- Sí, quizá se trató de un milagro en el que sobrevivieron las 103 personas que iban a bordo, pero también fueron maltratados por un error humano que ahora están tratando de aclarar a quién se debió, por peritos de los Estados Unidos, México y Brasil…..CALMA.- Aeroméxico es una de las empresas aéreas del mundo más solventes, por tanto es de suponerse que tienen para hacer frente a la exigencia de los malogrados pasajeros del vuelo Durango-México de hace una semana. Además de que deben operar los serguros que incluyen los cobros a la hora de contratar un vuelo y, en dado caso, será la aseguradora la que tendrá que hacer frente…..REACCIONES.- Ojalá que la negra experiencia sirva a la aerolínea para hacer todo lo que esté de su parte y evitar más incidentes y accidentes, y que en lo sucesivo puedan ofrecer más seguridad, más tranquilidad y más orden en sus servicios…..HISTORIA.- Aeroméxico viene de una etapa de confort en la que los códigos de seguridad y de buen trato a los pasajeros se habían relajado. La PROFECO tiene en sus mesas cientos o miles de demandas de los clientes de la empresa aérea por mal servicio, o por no haber entregado lo que se supone incluye un boleto aéreo. Ojalá que, sobre la marcha, y sin afectar sus rutas, horarios y calidad, la aerolínea privilegie la atención y entregue en los hechos el servicio por el que pagan todos los pasajeros y que no siempre reciben tal cual. Hace tiempo Aeroméxico pasó de ser la aerolínea más puntual a la más impuntual, y en la mayoría de los casos se limpian sus fallas echándole la culpa a “la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México o a la interferencia de un vuelo del avión del Presidente de la República…”. Años hace que personal de Aeroméxico, cuando de plano ya perdió ante la presencia de todos los pasajeros de un vuelo, se apersona a ofrecerles hotel, comida y un nuevo vuelo para que hagan su viaje hasta el día siguiente. Ese procedimiento resulta obligado en virtud de que la empresa revende el cupo del avión, es decir, si a la nave le caben 100 personas, vende 120 o 150 boletos, a unos los acomoda cerrando el vuelo antes de tiempo y dejando a otros pasajeros en tierra, y cuando de plano llegan todos los pasajeros a tiempo empiezan a promover su hotel y comida para que vuelen al día siguiente. Tiempo hace que la empresa usa los pretextos de toda la vida para incumplir y para no dejar de ingresar las utilidades proyectadas. Más de un pasajero se ha quejado de que el personal de tierra, nada más porque se le pone, cierra sus vuelos y no permite abordar bajo ninguna cicunstancia, obligándole a comprar otro boleto con un costo al doble o triple que el que ya había pagado. El extravío de maletas parece el cuento de nunca acabar. Ocurre un día sí y otro también y, como el boleto del pasajero habla de una indemnización de 50 o 60 pesos, pues eso es lo que paga al cliente afectado, independientemente de lo que llevara en el paquete. Aeroméxico trae muchos trafiques en tierra que le dejan mal parado ante la clientela pero parece que es lo que menos le importa, pues para todo tiene justificantes. Ojalá que las trácalas que se carga el personal de tierra no contaminen o no lleguen a las actividades aéreas, porque el día que les alcancen, por desgracia, seguiremos relatándolo en desgracias como la del martes pasado. Ojalá que la aerolínea asuma su papel tras el avionazo del martes pasado y haga lo humanamente posible para impedir que volvamos a narrar otro accidente como el de aquel funesto día, y que haga lo que tenga que hacer. Cerrar y volver a abrir de ser preciso, o como dicen los políticos, refundándose para quitar lo que no sirve y fortalecer lo que sí funciona, por el bien de los pasajeros, por el bien de la empresa y por el bien de la industria aérea de México…..LAMENTABLE.- Escribió alguien que personal de la torre de control del aeropuerto “Guadalupe Victoria” se queja de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha autorizado un segundo controlador de vuelo en los distintos turnos, dizque para evitar “gastos innecesarios”, pero se sugiere que aquella tarde faltó un segundo operador en la torre. Sin embargo, a ese dato tenemos que insistir en lo mal de la terminal, pues en las últimas lluvias se ha podido confirmar que los techos son una verdadera “coladera”, que por momentos llueve más adentro que afuera de las distintas salas. Ese problema de las “goteras” tiene meses o años, y el aeropuerto sigue trabajando igual esas “vergüenzas” para propios y extraños, no se diga para los turistas que vienen con ganas de conocer al Durango que otros desconocen. Ah, pero eso sí, el estacionamiento cobra por tiempo poquito más que el aeropuerto Charles de Gaulle de Paris, como si en realidad brindase algún servicio a los vehículos, como la seguridad, por decir algo, y no hay poder humano para que alguien deje de pagar. Así de perrunos debían ser los administradores de la terminal para corregir lo mal que anda el puerto aéreo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx cuya señal, lo repetimos para que no lo olviden, fue la primera en informar en vivo y en directo a Durango, México y el mundo sobre el avionazo del martes pasado.

