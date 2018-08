“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Autopistas de Durango, una vergüenza

La “Corralitos” un camino de la muerte

La Gómez Palacio-Durango, por las mismas

Salum, el único que hizo campaña y…?

Ismael, líder de la CNC, ojalá sirva al campo

“No gastes tu dinero antes de ganarlo…”

Thomas Jefferson

Recorrimos por carretera en los últimos diez días unos tres mil kilómetros entre Durango y California, y, sin presumir, el peor tramo del camino está entre la “autopista” Gómez Palacio-Jiménez y Gómez Palacio-Durango…..MUERTE.- Ambos caminos, de cuota, son una verdadera amenaza de muerte para quien se atreve a transitarlos de noche. Vehículos circulando a diez kilometros por hora y sin luces, miles de hoyos, ninguna línea divisoria, tampoco reflejantes, y lo mismo en el camino de Gómez Palacio hacia esta capital…..MENTIRAS.- La autopista denominada “Corralitos” tiene años operando y cobrando con ese cúmulo de enornes baches. Luego se encuentra uno avisos de “máquinas trabajando” los próximos 50 kilómetros, pero no tapan ni un bache, no pintan una raya y aquello multiplica el riesgo para los viajeros…..PLAGA.- Y la autopista Gómez Palacio-Durango, también tiene meses en reparación, y sí están trabajando en la cinta asfáltica. Está en buenas condiciones para transitar pero al menos de Gómez a Cuencamé, no hay una línea divisoria del carril. Resulta igual de peligrosa que la otra, puesto que por lo negro del piso y lo oscuro de la noche, no tiene uno la menor idea de por dónde va circulando…..ALERTA.- Y si en condiciones normales, aquello es altamente peligroso, por la noche y con lluvia todo se convierte en una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. No tenemos idea de cómo carajos trabaja Caminos y Puentes Federales como para tener ambos caminos en esas condiciones. Se supone que el que paga tiene derecho a recibir algo a cambio, de perdido un buen servicio, pero en ambos casos, lo mismo que sucede acá en la Súper a Mazatlán, el automovilista está obligado a pagar, pero no a recibir algo a cambio…..ALTO.- Nadie en su sano juicio ha de querer exponerse a correr esas zonas de muerte y todavía pagar, lo que con seguridad ha de incidir en la visita de turistas a Durango, y eso, a la larga, nos perjudica a todos, porque ante la falta de paseantes pierde la industria sin chimeneas, pierde la economía de Durango y perdemos todos…..ACCION.- Ojalá que la dirección de turismo se eche ese trompo a la uña y haga escándalo para que CAPUFE se ponga las pilas y exija a las constructoras, al fin que a ellas ya se les pagó o se les ha adelantado algo del total, y cumplan como debe ser. En el caso del camino a Corralitos, salvo lo que digan los expertos, es menester hacer el camino nuevo, porque no se trata de tapar baches y arreglar con eso. Las cosas no se corrijen tapando baches, hay que reponer la cinta asfáltica, y tiene que hacerse, porque para eso se paga, y buenas tarifas que se paga. Y en la Durango-Gómez Palacio, si ya hicieron el gasto más fuerte, el gasto más importante con la reposición del pavimento, por qué no se pinta de inmediato? O por qué tienen que dejar pasar meses para pintar los carriles…..REVES.- Mientras estuvimos ausentes pasaron muchas cosas en Durango, entre otras la tormenta del viernes pasado y el revés electoral contra Jorge Salum del Palacio. Lo dijimos una vez y lo repetimos otra: Jorge fue el único que hizo campaña. Fue el único candidadto que se fletó de frente a las asoleadas, malpasadas y hasta malos ratos con votantes insensibles. El fallo del TRIFE puede ser legal, pero no es justo, como es posible que no haya sido justo el voto de los ciudadanos, pero sobre eso no vamos a meternos. La voluntad está plasmada, gústenos que no, hay que acatarla y darle vuelta a la página, sin soslayar que ganó el efecto AMLO, y por ese efecto muchos serán senadores y hasta diputados sin haber salido a la calle a pedirle el voto a nadie, pero eso parece ardor que ya debe ser superado, aunque sea injusta la determinación final, nada se puede cambiar. El pueblo dijo una cosa y esa cosa es la que se debe hacer…..APROBADO.- Ismael Hernández Deras se ha sacado la rifa del tigre, será el próximo líder de la Confederación Nacional Campesina. Tendrá que trabajar y mucho para devolverle al campo la vieja mística de la productividad y del cariño por la tierra. Las historias negras de millones de campesinos mexicanos, y no se diga duranguenses, acabó o está por acabar en el campo de los Estados Unidos. Muchos le perdieron el cariño al terruño y lo tiraron por la borda, lo dejaron “al tercio” o “a ver quien quiere venir a sembrar…”. México, que aportó el maíz al mundo, tiene que importar ese como muchos granos para nuestra alimentación, cuando el país tiene enormes extensiones de tierra para sembrar cualquier grano y cualquier alimento, pero el abadono del gobierno ha conseguido lo que nadie sospechó alguna vez, que un día tendríamos que importar hasta tortillas y chile, porque el gobierno o quienes estuvieron en el gobierno atendiendo esos programas se robaban el dinero para los agricultores. Otro viejo cuento que, ni caso viene mencionarlo, pero…sí subrayar que, ojalá que el liderazgo de Ismael sirva a los campesinos, y en particular al campo de Durango, que tanta falta le ha hecho. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias