“Chicotito, por Jorge Blanco Carvajal

Los profesionales del derecho eligen mañana al nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango y, salvo prueba en contrario, la pelea está entre tres de los cuatro aspirantes…..TAPADOS.- José Montaño, Marcos Mendoza, Gustavo Gamero y Abel Díaz son los candidatos, aun cuando el último se registró un poco tarde y quiza por esa razón se rezagó en la pelea, pero está en la contienda y pudiese dar mañana la sorpresa, aunque para otros el triunfo está entre los tres primeros…..APUESTAS.- Los casinos de Durango, que ya son muchos por cierto, ven parejeras condiciones entre Montaño, Marcos y Gustavo. Han impulsado una buena promoción y se han colocado en la ruta de la victoria, creen los apostadores, mientras que Abel se advierte colero, pero con las mismas posibilidades de los tres primeros. Ahí dependerá todo de su trabajo y su convencimiento en el gremio…..VOTOS.- La Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene un padrón aproximado a los 5 mil miembros, aun cuando se espera una votación de aproximadamente el cincuenta por ciento. Podrán sufragar quienes estén en el padrón y presenten su cédula profesional o quienes aun cuando no estén inscritos lleven el documento oficial que los reconoce como profesionales del derecho…..RATERÍAS.- La educación en México debe ser gratuita, laica y obligatoria. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos, y no se está cumpliendo, por el contrario, medio mundo hace su agosto en el inicio de clases…..LASTRE.- Nadie debe pagar cuotas de ninguna especie, tampoco dar “cooperaciones voluntarias” de ningún tipo y mucho menos hacer aportaciones para las sociedades de alumnos. Y, por estos días, abundan las quejas de los padres de familia sobre los cobros arbitrarios de siempre…..ABUSOS.- Muchos padres se quejan de que incluso les exigieron pago adelantado del papel sanitario que usará el alumno durante el ciclo lectivo, también su “colaboración” para la compra de una pantalla de televisión, para la adquisición del horno de microondas para calentar el lonche, etc., etc……RIQUEZA.- Son tantos los motivos para sacarle algo a los padres de familia que muchos ya tiraron la toalla. Prefieren no inscribir a sus hijos en la escuela, porque no hay dinero. No hay manera de comprar los útiles escolares y pagar tanto y tan variado motivo que pretextan los directivos de las escuelas…..REGLAS.- Lo extraño es que, año con año, se repite la historia. Siempre al inicio de clases surgen naturales las quejas de los padres que, de plano, ya no sienten lo duro, sino lo tupido, y a vuelta de año regresa la misma cantaleta. ¿Qué en serio no habrá alguna autoridad que ponga orden? ¿O por qué después de tanta protesta persisten las mismas prácticas? ¿Hasta cuándo tendremos que escuchar estos pregones que datan de la prehistoria?…..ÉPALE.- ¿Recuerdan el gran fraude que encontró Andrés Manuel López Obrador en un supuesto hospital de especialidades en Ciudad Juárez hace días? Pues agarrense, porque Durango tiene otro cascarón parecido al fronterizo. El hospital general de Gómez Palacio, en la apariencia está terminado e inaugurado, aunque…con las mismas condiciones del que le mostraron a AMLO en Juárez hace tres semanas. Antes que puesto médico, el referido nosocomio es otro de los monumentos a las raterías del pasado o pasados gobiernos y que debe empujar otra gran denuncia por la que más de uno hincharon a lo bestia sus fortunas. O sea que, siguen apareciendo las linduras del pasado reciente…..AGENDA.- El próximo 27 de los corrientes el presidente Enrique Peña Nieto dará posesión como nuevo presidente de la Confederación Nacional Campesina a Ismael Hernández Deras. El exgobernador duranguense, por cierto, será en unos días más el coordinador de la bancada campesina en la Cámara de Diputados que conformarán dos o tres elementos, Ismael entre ellos, que no precisamente provienen del sector. Es más, si tantito me apuran, la CNC no tendrá un solo campesino en la próxima legislatura…..URGENCIA.- Saben José Ramón Enríquez y su gente que hay que hacer algo pronto para recuperar lo perdido en el pasado proceso electoral. La empresa no es tan sencilla como para pensar en reponerla con un volante, es mucho el encono que engendró queriendo o sin querer antes, durante y después de la campaña (insistir en que regresa a la alcaldía será la puntilla o algo parecido). Sigilosa o medio secretamente están repartiendo un volante en el que se agradece a los duranguenses haber votado por el oftalmólogo, aunque el INE publicó en tiempo los números y, pues, Movimiento Ciudadano obtuvo tan poco que casi pierde el registro, de modo que no son números como para presumir, o de menos, la gente ya no se traga esos cuentos cachiruleados con pobres verdades. Joserra tiene que hacer de tripas corazón y emprender una acción para reposición de imagen, pero no con esos volantes. Le falta algo más intenso y extenso para convencer a la sociedad. Una vecina de la colonia Santa María, por decir algo, se quejó ayer ante nosotros de que el alcalde con licencia fue a prometerle, a ella en lo personal, ayuda para reponer muebles y otros artículos dañados en las inundaciones del 30 de septiembre de 2016, y jamás se le volvió a ver, ni siquiera en la pasada campaña, aunque dice que no pierde la esperanza de que regrese a cumplirle ya como senador. 