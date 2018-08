“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Esteban se resigna a comer solo pizzas

Otros no aceptan regalar su trabajo

Sorprende que haya pugnas en el PRI

Todavía hay quienes exigen el cambio

Estudiantes cuestionan elección de la UJED

“No hay nada más perverso que robar al encuerado…”

Anónimo

Es buena la idea de Esteban Villegas de donar el cien por ciento de su sueldo como diputado, sobre todo para él que tiene pizzas para dar y compartir, pero al PRI le seguirá faltando un poquito más, o un mucho para levantarse…..SORPRESA.- Sorprende no que el vetusto partido se haya quedado sin militancia, sino que todavía hay grupos que quieren dirigirlo y que le están tendiendo su camita a Luis Enrique Benítez para acostarlo en el breve plazo…..ACCIÓN.- Los pocos priistas que quedamos en el partido nos estamos reorganizando para forzar el cambio en el PRI, y no para desplazar a Luis Enrique Benítez. Él y su grupo no son el partido, son parte del partido, y es la mayoría la que debe decir qué debe hacerse, nos dijo hace rato un priista de toda la vida que, igual que los otros, anda que no lo calienta ni el sol, pero tampoco se sienta a llorar…..AGONÍA.- El PRI entró en franca agonía, no en la elección pasada. Empezó a morir desde que se supo de las grandes coruptelas de este país, de “La Generación Podrida”, de las triangulaciones federales al PRI vía los estados, de OHL, de Odebrecht, de los mega atracos en SEDESOL y SEDATU. Muchos priistas lo detectaron a tiempo, entre otros Manlio Fabio Beltrones, quien a tiempo le habría sugerido al presidente Enrique Peña Nieto que para ganar en la pasada elección era menester meter a la cárcel a unos cuantos, ni siquiera dijo unos cinco o diez exgobernadores rateros. La idea le pareció interesante al jefe de la nación y quedó de analizarla, pero…tal parece que todavía lo está analizando, puesto que nunca castigó a un solo hampón de los “cuadros distinguidos” del PRI (nada más la Generación Podrida considera 25 exgobernadores rateros y nosotros creemos que la integran el doble) de modo que era previsible la hecatombe que sufrieron el primero de julio pasado. Si EPN hubiese reaccionado acorde a lo que le pedía el sonorense, de otro resultado electoral estaríamos hablando en todo México. La gente llegó a votar a las casillas, sí enojada, pero por ver tanta canallada y que nunca se hiciera nada para evitarlo…..CALMA.- La nueva presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, conoce a fondo los problemas tricolores. Sabe de sus orígenes y entiende de las posibles soluciones. Ella misma dijo desde antes de asumir el mando tricolor que para levantar al PRI era necesario un trabajo titánico, pero que hay que empezarlo por una virtual desaparición de lo que conocemos como PRI para revivirlo con otras perspectivas, otros proyectos y nuevas visiones sobre lo que debe hacer para intentar recuperar en el plazo breve parte de lo que han perdido. Alguien dijo que el PRI debe levantarse a luchar, como los AA no por lo que han perdido, sino por lo que les queda, y para acabar con las viejas mañas y transas que caracterizaron históricamente al PRI es obligado hacer a un lado a los que tanto daño le han hecho. No echarlos, no correrlos, sino mantenerlos entre la militancia, puesto que el partido ya no está para darse esos lujos, sino actuar en base a lo que indiquen los más, no hacer lo que siempe han dicho los menos. Aparte, algo bien importante, el PRI ya no tendrá los furgones de billetes que siempre recibió por una y mil vías, ahora sí tendrán que atenerse a las prerrogativas, y las prerrogativas dicen que será prácticamente una bicoca por la que quizá nadie querrá pelear…..TÓMALA.- Estudiantes miembros de la Federación Estudiantil Universitaria están haciendo una marcha en estos momentos para denunciar que rectoría está maniobrando todo para elegir un sucesor a modo que venga a tapar todas las porquerías que se han hecho en los últimos diez años. El dato nos lo proporcionan por redes sociales varios de los inconformes, por lo que no estamos en condiciones de adelantarles más, sugerimos esperar a nuestras plataformas virtuales para ampliar la informacion que habla de uno de los varios “prietitos” que ya encontraon los mismos estudiantes en el proceso electoral de rectoría…..PATADAS.- León venció ayer en casa al América 2-0 en un partido por demás cuestionado por el “Piojo” Miguel Herrera, quien además de reconocer que su cuadro jugó mal, culpó al duranguense Marco Antonio Ortiz, quien sí se precipitó al marcar un penalty dudoso, quizá inexistente, pero un penal no puede dar razones a nadie para cuestionar su carrera. Otra vez “El Patán del Futbol”, como también se le conoce al “Piojo”, volvió a arremeter contra los silbantes, la semana pasada había dicho que Jorge Isaac Rojas no tiene calidad para pitar en la primera división. O será que los árbitros se resisten a seguir dándole campeonatos al conjunto de Coapa, pues ahora se dice que si el VAR hubiese existido desde hace 30 años, el América tendría cuando mucho un par de títulos. Eso se dice…..ORDEN.- Transcurre la elección de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en orden absoluto. No ha habido hasta el momento nada qué lamentar, salvo la presencia de la policía que está vigilando ahí discretamente que no vaya a llegar algún deschavetado a meter “mano negra”, que no debía, pero…siempre hay tentaciones. Nosotros nos disponemos a votar, por cierto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

