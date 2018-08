“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No se hagan bolas, Jorge Salum es el bueno

“Los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan…”

José Enrique Rodó

Empiezan a hacerse bolas respecto de quién o quiénes pudiesen ser los mejores prospectos para la Presidencia Municipal de Durango en el siguiente trienio y, pues.. ¿quien más que Jorge Salum del Palacio?…..TAPADOS.- La perspectiva más importante la encabeza Salum del Palacio, aunque hacia el interior del PAN están para lo que se ofrezca José Antonio Rodríguez, Claudia Hernández, Patricia Jimenez y alguien más con descendentes posibilidades…..VOTOS.- Jorge fue el que obtuvo más votos en la pasada contienda, por encima del “efecto AMLO”. Estuvo a 17 votos de ganar la diputación, que no cualquier cosa, de modo que si por identificación se habrá de escoger al siguiente candidato edilicio, ahí está Salum del Palacio…..ALTO.- La votación siguiente no tendrá en la boleta a Andrés Manuel López Obrador, por tanto quien proponga Morena o el Partido del Trabajo tendrá que rascarse con sus propias uñas y buscar el triunfo pero anteponiendo sus propias ofertas. Quizá valga entonces el trabajo desplegado por AMLO, pero de eso nadie puede asegurar nada…..SUEÑOS.- Se dice que Alejandro González Yáñez, mejor conocido como “Gonzalo” ha dicho más de una vez a sus cercanos que un sueño que le ha despertado muchas veces es el de volver a la alcaldía de la capital. Reconoce que hizo poco en su gestión, cuando tenía inmejorable relación con Carlos Salinas de Gortari, y que no se hicieron las gestiones para desplegar un buen gobierno, o algo que se le hubiera quedado grabado al pueblo. Cree que su reto más importante en la vida sería ese, regresar a la jefatua edilicia y entonces sí capitalizar su cercanía con un tal Andrés Manuel López Obrador. Y después de la alcaldía, o pasaditos los dos años, empezar a madurar la idea de la candidatura estatal que una vez se le fue por falta de tiempo y de algo de dinero, que no tuvo para convencer a la mayoría de los duranguenses. Aunque lo primero es lo primero, y primero está asumir el control del grupo petista en la Cámara de Senadores, luego mirar hacia la Presidencia Municipal y después sopesar la candidatura al Gobierno. ¿Estamos? Otro que estaría visualizando la posibilidad de la gubernatura es José Ramón Enríquez, solo que…es previsible, salvo prueba en contrario, que en este momento no está en el ánimo de los duranguenses como para aspirar tan alto. Sus desencuentros con los distintos sectores, especialmente la afrenta a los empresarios, lo ha devaluado de manera extrema, que por poco y lo deja fuera de la senaduría. Ganó el escaño gracias a los votos de Patricia Flores, pero de haber sido postulado solo por Movimiento Ciudadano ahora estaría a mil años luz de la senaduría. Si las elecciones fueran este domingo, perdería la gubernatura de manera estrepitosa frente a Gonzalo y quizá Jorge Salum, sin considerar por ahora a la alcaldesa de Gómez Palacio, Lety Herrera, que sería la carta fuerte del PRI para lo que llegara a ofrecerse …..EXTINCIÓN.- No pocos analistas nacionales y extranjeros ven en la debacle de julio pasado los primeros pasos hacia la desaparición tanto del PRI como del PAN. La ausencia de seguidores por una parte y la emigración de militantes, por la otra, tienen a ambos partidos en el paredón, y con la pérdida del poder y de mucho de sus prerrogativas legales, no les quedará otra que desaparecer. Y si los dos grandes cruzarían por la peor época de su existencia, no se diga el PRD, menos del Verde, que han quedado debidamente registrados ante los mexicanos como verdaderas lacras políticas que han succionado y dilapidado mucho del dinero que correspondía a todos los mexicanos, de ahí el contundente e inconfundible mensaje que recibieron en las urnas. Un poquito más que hubieran durado las campañas y a estas horas estaríamos hablando de la pérdida del registro para uno y otros partidos. Y fueron los electores los que decidieron ese camino, no los comentaristas o columnistas. El grueso de la sociedad precisó la hoja de ruta para esas larvas sobrevivientes que, por lo pronto, no volverán a tocar las grandes cantidades de dinero del que dispusieron en las cámaras y por sus favores al gobierno. Andrés Manuel López Obrador ha subrayado una y otra vez que aquí se acaba el país más corrupto del mundo. Es obligado empezar a recuperar la confianza precisamente persiguiendo y castigando a los corruptos. No debe caber uno más en este país, y mientras, que se combata las indecencias, se revise el pasado y se recupere lo más posible lo robado. La Federación tiene un registro puntual de los dineros manejados en los estados, y sobre todo, tiene una estimación aproximada a la realidad. Otra cosa es que no quieran hacer nada. Empero, si se deja pasar esa gran ofensa a los mexicanos, por la que eligieron a AMLO, será el propio próximo presidente quien sufra las consecuencias. Recuerden o recordemos que en política ni las victorias ni las derrotas son para siempre…..APROBADO.- Gustavo Gamero es el nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, como se los advertimos el día que anunciamos su postulación. Llegó tarde a la candidatura y por eso se veía un poco rezagado, pero al final logró alzarse con banderas desplegadas frente a José Montaño, Marcos Mendoza y Abel Díaz, que le llevaban más tiempo de promoción. Hubo algunos “prietitos” lamentables, pues hay la certeza de que votaron hasta locatarios de un mercado zacatecano y un contingente de cien o más personas provenientes de La Laguna. Total, hay nuevo líder de la Barra y parece todo mundo satisfecho con la conclusión del proceso. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

