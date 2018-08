“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Joserra insiste en que regresa al municipio

El “chapulineo” ha encabritado a la gente

¿Enríquez prefiere regresar que irse a México?

Moreno Valle en la fórmula para dirigir al PAN

Se conocen otras linduras de las “novatadas”

“Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades…”

Voltaire

Una de las causas de la baja votación obtenida por José Ramón Enríquez el pasado primero de julio es la fama de “chapulín” que alguien le creó en redes sociales. Insistir que regresa al municipio es echarle más sal a la herida, pero…ca’ quien…..CRISPACIÓN.- Joserra encabritó a medio mundo al dejar la alcaldía para buscar la senaduría, cuando había jurado y por poco hasta lo firma -fue referente en su campaña edilicia el no “chapulinear”- y al final salió con una y un pedazo…..ALTO.- La gente se expresó contra el futuro senador y le dio unos cuantos votos, en la estricta realidad. No es cuento decir que Enríquez será senador gracias a Paty Flores. La gente le dio la espalda en las urnas, y ahí están los números para los que lo duden…..RENTAS.- Enríquez Herrera será senador, haiga sido como haiga sido, y sin embargo, desde la misma campaña empezó a dejar correr la versión de que regresaría a la comuna. Y en las últimas horas ha insistido que volverá, cuando para los más tiene mucho más qué ganar en la cámara alta que en la jefatura edilicia. Cree Joserra que es legal regresar al cargo, aunque los más piensan que es inmoral doblemente, pues ya se fue a otra campaña sin terminar con la alcaldía, y ahora dice regresar a la comuna, pues a qué jugamos. La especie, sin embargo, ha circulado de manera profusa en redes sociales donde los más echan chispas contra Enríquez por la enfermiza y poco entendible intención de volver a la Presidencia Municipal, cuando en otros casos los políticos lo que anhelaban con toda su alma era el espacio para irse a México a “picar piedra”, y no seguir perdidos acá en una alcaldía de mediano pelo. Además, Joserra tendrá para entretenerse con el hecho de que será uno de los pocos senadores de oposición a Morena, que el partido de AMLO los mayoriteará tiro por viaje y, a la larga, el escaño será un escaparate coptado en el que solo podrán lucir los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional. Esto es, que hay tema como para andar ya en México, pero Enríquez no lo piensa así, quiere retomar la alcaldía para buscar no sabemos qué…..ÉPALE.- Tiene mucho qué ver con el futuro de Enríquez la propuesta de los gobernadores panistas a favor de Héctor Larios Córdova, como presidente del CEN del PAN, dado que en el paquete va el “huachicolero mayor” Rafael Moreno Valle como secretario, y eso le daría perspectivas a José Ramón para lo que sigue, aunque todavía tendríamos qué ver cómo se resuelven las cosas al interior del blanquiazul, puesto que los adeptos de Ricardo Anaya tienen el control del partido y no será sencillo hacerlos a un lado…..APLAUSOS.- Finalmente ayer asumió la presidencia de la Confederación Nacional Campesina el exgobernador Ismael Hernández Deras. Las invitaciones correspondientes, lo dijimos a tiempo, hablaban de que la toma de protesta sería hoy, aunque originalmente dijimos que sería ayer, como ocurrió. Total que, fue ayer y san se acabó. El campesinado mexicano ve abrirse una nueva esperanza en el campo con la llegada de Ismael a la titularidad de la CNC, ojalá cumpla con esas expectativas y Hernández Deras pueda levantarse como un líder que sirva. Así sea…..REVUELOS.- Andrés Manuel López Obrador se llevó las palmas ayer con la designación del priista Luis Antonio Ramírez como próximo director del ISSSTE. La inclusión de un no “morenista” a su equipo habla bien del tabasqueño, que poco a poco va aclarando las fobias partidarias de que se le acusaba de manera anticipada, pero la rechifla escandalosa se la llevó horas más tarde cuando determinó que Diana Álvarez Maury sea la próxima subsecretaria de Gobernación. La ilustre dama tiene como estudios: “Terapeuta de Transmisión de Energía Cósmica…”. O sea, casi casi “medium” o contacto con seres de otros mundos, pero en cuestión política, como debía ser para el cargo, no puede siquiera presumir el haber pasado frente a un partido político. Ah, pero es la querida, concubina o quién sabe cómo se llama, de Alejandro Hertz Manero, y con eso es suficiente…..MEMORIAS.- Han de disculpar los alumnos de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”. No están para pedir, y mucho menos para exigir, como hizo ayer un estudiante que de entrada se negó a dar su nombre, pues exigió que liberen de inmediato a los “presos políticos”. Las “novatadas” de julio pasado dejaron un muerto y siete lesionados más y, como es un delito que se persigue de oficio y se paga con cárcel, se actuó. Antes de exigir deben permitir que se haga justicia y de ser preciso colaborar para que se detenga a todos los culpables, aunque ya después tendrán tiempo para negar que en las afamadas “semanas de inducción” se pisotea a los alumnos hasta llegar a la bestialidad que a muchos, por no decir a todos, los deja traumados de por vida. O que me nieguen que en la famosa semana de inducción obligan a los aspirantes a ingresar al plantel a comer desperdicios o lo que conocemos como “fregadura” que no quieren ni los cerdos. Que me nieguen si obligan a los aspirantes a sembrar, barbechar o cosechar durante toda la noche de varios días, que han de sostenerse en pie, con sueño o sin él, porque de lo contrario quedan fuera del plantel, pasen o no el examen… Aparte, patrullas de la Policía Federal están siguiendo muy de cerca el proceso para impedir que bloqueen o cierren alguna carretera o secuestren vehículos, y si lo hacen, así les irá. ÚLTIMA HORA: Trasciende esta tarde que estudiantes o supuestos estudiantes de la Normal Rural referida empezaron a secuestrar vehículos oficiales y pedir “cooperación”, lo que habremos de confirmar en nuestra web y redes sociales.

