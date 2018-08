“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Otros dos muertos ayer por percances viales

Alarma por tanto deceso en nuestra vialidad

Falló el semáforo en muerte de sexagenaria

Y quien manejaba iba a velocidad exagerada

Primero lo mataron, ahora piden justicia

“No llores como mujer lo que escribes como hombre…”

Anónimo

La muerte ayer de dos personas en sendos accidentes automovilísticos enciende las alarmas de que algo no se está haciendo bien en cosas de vialidad en la capital y que hay que hacer lo que sea a la mayor brevedad para contenerlo…..ALTO.- Uno de los percances, de menos, se originó en supuesta falla de los semáforos que, según testigos presenciales, en el momento del impacto brutal marcaba verde al peatón y al o la conductora…..VELOCIDAD.- Supongamos que la marcación del semáforo fue errónea, que la culpa del aparato es importante, pero a qué velocidad iba el vehículo como para arrollar a la mujer y todavía arrastrarla muchos metros. Claro que quien manejaba es tan culpable como el semáforo, aunque esa es cuestión que tendrán que aclarar los peritos que ya trabajan en la materia…..EPIDEMIA.- No obstante, hay que decir que las dos muertes registradas ayer son parte de una alargada estela de accidentes automovilísticos en los que ha muerto mucha gente, y quizá la mayoría inocente, que ninguna culpa tenía para terminar su vida por error de otro u otros…..CULTURA.- No tenemos cultura vial, dicen luego quienes nos miran desde el exterior, y quizá sí, no tenemos cultura vial. No existe aquí la idea de que el peatón tiene siempre el derecho de paso; los peatones no saben que deben cruzar la calle solo en las esquinas. Tampoco existe el respeto a los demás y en un atorón vial unos manejadores no permiten el paso de otros, nada más porque sus purititos… no se lo permiten, no obstante que el derecho a usar la calle es de todos, y que en la mayor parte del mundo civilizado existe la norma no escrita del “uno y uno”, que pasa uno por calle, y cruza el que llegó primero a la bocacalle…..RETRASO.- Aquella fórmula del “uno y uno” alguna vez trató de imponerse en algunos cruceros citadinos, como el de Fresno y Regato, pero de pronto se olvidó la buena intención y se quedó como un buen recuerdo. Vivimos en medio de una gran selva en la que parece que ganan los que llevan los vehículos más pesados o más nuevos. Ah, es que hay quienes piensan que porque sus autos son de modelo reciente tienen más derecho sobre las unidades de modelos atrasados, y eso es lo más equivocado que pueda creerse…..ACCIÓN.- Tiene Durango un déficit altísimo en materia vial sobre el que hay que empezar. Y hay que empezar o de menos o de a mucho, pero empezar ya para evitar muchas de las muertes que se están registrando en la capital, y cada vez más frecuentes. Claro que no es un problema sencillo, se trata de un conflicto de grandes proporciones que requerirá de mucha inversión, de mucho estudio, de mucho trabajo, pero si se empieza ya quizá se alcancen objetivos en el corto o mediano plazo…..MUERTE.- Mario Pozo Riestra, el abogado de la familia de Ronaldo Mojica, estudiante muerto en las “novatadas” de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, pidió ayer a las autoridades que no se dejen amedrentar por los estudiantes que están empujando acciones para obligar la liberación de los tres detenidos en el supuesto, ligados a la muerte de Ronny, pues teme que su muerte quede impune. Ayer mismo, un contingente de estudiantes hizo acto de presencia y escandalizó durante el informe de la alcaldesa de Canatlán, Dora González, repitieron que los detenidos son “presos políticos”. Hoy, otro contingente de alumnos ocupó la caseta de cobro de la autopista Durango-Gómez Palacio y dejaron que pasara todo mundo libremente, no sin antes dejar una cooperación para “sus alimentos”. Uno de los muchachos, que identificaron como “el vocero”, aseguró que la comunidad estudiantil lamenta mucho la muerte de Ronaldo, y que a ellos les puede mucho, tanto que hasta han buscado a la familia para ver en qué le pueden ayudar, pero de paso recordó que la fiscal Ruth Medina Alemán no ha presentado las pruebas por las que tiene detenidas a las tres personas y dispone de 12 órdenes de aprehensión más. Pidió que se presenten de inmediato las pruebas contra los detenidos o que se les ponga en libertad. La entrevista se difundió por redes sociales y engendró toda suerte de comentarios contra el estudiantado. Algunos dijeron que primero mataron a Ronny y ahora están pidiendo justicia. Los tres detenidos, había dicho la representante social, están privados de su libertad por comisión y por omisión dolosa en la muerte de Ronaldo Mojica Morales. O participaron o supieron y dejaron que golpearan a Ronaldo y no hicieron nada. Esta mañana, “el vocero” repitió lo que no han podido sostener nunca, que Ronny terminó bien su “semana de inducción” y se retiró en muy buen ánimo, que fue llevado al hospital por un problema ajeno a las “novatadas” y que luego murió, y que en la Normal Rural no se hace nada de lo que ha trascendido, las vejaciones, humillaciones, violaciones y golpizas inmisericordes a que someten a todos los aspirantes a estudiar en la escuela. La muerte de Ronaldo, ha dicho la fiscal, se originó en la golpiza que le propinaron y sobre todo a un leñazo o batazo en la cabeza. El problema es que, esta mañana, “el vocero” anticipó que si no liberan pronto a los detenidos se procederá de otra manera, por ahora no prevista. O sea, mataron a un ser humano, para el que piden justicia, pero…quién sabe qué clase de justicia, quizá divina, pues no quieren que se detenga a ninguno de los 12 señalados como participantes en el homicidio. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

