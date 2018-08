“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Humillan al alcalde en el segundo informe

Será mucha la necesidad del alcalde Ing. Alfredo Herrera Duenweg de aparecer en la foto, pero esta mañana lo acercaron y mucho al ridículo. Un poquito más y le tapan la boca para que no hable. ¡No manchen!!!…..POBREZAS.- El alcalde en funciones, Herrera Duenweg, pertenece a una familia que exporta infinidad de productos por alguna respetable cantidad de dolares. No tiene ninguna necesidad de exponerse a esas hijeces…..FUERA.- Si el que escribe fuera el jefe de la comuna, hace mucho les había tirado con esa arpa. El desaire de esta mañana alguien se lo obsequió por razones absurdas, por celos infundados. La cosa es que no le permitieron siquiera abundar sobre el año que lleva en funciones. Es cierto que no lo atendió él en su totalidad, pero en su mayor parte sí, y merecía, por lo menos, que lo dejaran leerlo y que luciera, y fue todo lo contrario. Casi le apagan las luces, y pues…está gacho…..FUERA.- Reseñamos ayer la doble muerte que se registró antier en la ciudad que dejó al descubierto por un lado fallas en los semáforos y por otro la velocidad irresponsable con que manejamos casi todos los duranguenses. Hoy, hubo tres accidentes en un lapso de media hora, dos de ellos sobre la principal avenida de la ciudad, la 20 de Noviembre, en donde los estorbosos macetones metálicos que se pusieron en el pasado impidieron la visibilidad de los conductores. Esto es, que otra de las causas por los últimos accidentes son los macetones, que se hicieron enormes, no para embellecer la ciudad, sino para que se ayude el amigo y el gobierno pudiera justificar los muchos millones de pesos que se hicieron humo en el pasado…..ÉPALE.- Un año después de comprometerse a dejar la rectoría de la UJED, el espurio (no es una ofensa, sino un término que precisa que no fue electo por mayoría, sino por alguien incluso ajeno a la casa de estudios) Óscar Erasmo Návar, empezó a dar muestras de que ahora sí va en serio, que posiblemente sí se va. Hace un año las presiones de los universitarios lo obligaron no solo a aceptar su dimisión, sino que firmó un documento en el que se comprometió a dejar la rectoría, y a la hora señalada se cuarteó como el pavimento hidráulico del centro de la ciudad. Esta mañana se reunió con algunos directores afines para comentar sobre su separación, pero como fue privada la reunión no conocimos más. Ya se va, porque ya lleva tres años más del tiempo para el que lo eligió Don Toño, y parece que no le queda de otra. Es más, si tantito me apuran, ayer por la tarde se esparció el rumor de que ya había renunciado y que pronto se convocaría al Consejo Universitario para elegir al sucesor. Sucesor que pudiera ser Óscar Reyes Escalera, quien llegó a director por sus compadres, y no por su capacidad o trayectoria en la Facultad de Odontología. Hay tres o cuatro aspirantes más (el total se acerca a 15 candidatos) con méritos muy por encima de los de Óscar, pero parece ser que el espurio ya decidió quién habrá de sucederlo para que le cubra las espaldas y pueda seguir ocultando lo dispendiado en la institución y, sobre todo, el detalle de los muchos millones de pesos que “lavó” la UJED en la afamada y nunca bien ponderada “Estafa Maestra” que, por cierto, ya nadie recuerda al interior de la casa de estudios. A propósito, ya se va Óscar Erasmo, y ¿rindió un informe sobre los dineros de la casa de estudios de los últimos diez años, o del tiempo que él la dirigió, como se había dicho que tenía que hacer antes de irse? Es pregunta, solamente…..PROMESA.- Alejandro González Yáñez, mejor conocido en la Lucio Caguamas como Gonzalo, declaró ayer: “No le fallaré a los duranguenses…”, solo que la frase la había dicho de menos unas 50 veces José Ramón Enríquez, de modo que la original es de Joserra y lo demás es fusilata vil. Aunque, más le vale a Gonzalo no fallarle a los duranguenses, porque pudiese ser que en un año vuelva a pedir votos para ir a la alcaldía, y en casi tres tal vez reaparezca en la boleta electoral en busca de la gubernatura. Más le vale cumplir lo prometido, porque se la cobran en las dos elecciones siguientes por más dinero que vuelva a repartir, porque ya se vio el pasado 1 de julio. Los candidatos y partidos ocuparon buena parte de su tiempo al reparto de baratijas y engañifas, la gente las tomó con gusto, pero a la hora de sufragar les hizo así con un cuerno bien retorcido…..BRÚJULA.- Luis Enrique Benítez, el presidente del CDE del PRI, lleva varias semanas asegurando que aunque se perdió, al final se ganó, o eso trata de decir. Los dos o tres diputados federales que tendrá el tri en la cámara, y algún senador, más los tres diputados locales, confirman que para él el PRI no está muerto, sino que en algunas parcelas seguirá siendo mayoría (?) y se sostendrá como el partido fuerte de México. Mientras otros compañeros suyos de partido ven no negro, sino negrísimo, el panorama venidero, puesto que el PRI está materialmente abandonado por sus cuadros activos, muchos directivos y no se diga la militancia. El PRI, dicen varios elementos que siguen integrándolo, está a punto de la desaparición, está en el desfiladero, a espera nada más de un empujoncito. Claudia Ruiz Massieu, la nueva presidenta, lanzó en redes sociales una convocatoria a los priistas para que opinen y digan qué debe hacerse para regresar a la pelea, pero sobre todo que subrayen qué pasó. Sabe ella que el principal enemigo que tiene el tricolor es el montón de corruptos que saquearon al país desde las distintas posiciones, y que el pueblo les dio el primer repaso serio en julio pasado. Benítez, sin embargo, ya levantó la mano y aceptó dirigir aquí los trabajos que propone Claudia cuando, para otros, Luis Enríquez fue uno de los primeros que debieron irse, luego de tanto daño causado a la organización política. Así es la vida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

