“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Alan Arroyo, rector interino de la UJED

Es un muchacho preparado y justo, pero…

Su interinato será solo para dirigir la elección

Los diptuados priistas escupieron hacia arriba

Olvidaron lo que se robaron sus congéneres

“Cuando era joven leía casi siempre para aprender; hoy, a veces, leo para olvidar…”

Giovanni Papini

Édgar Alan Arroyo es el nuevo rector, aunque interino, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su llegada a la secretaría general de la casa de estudios tenía esa intención, pero… ¿el pisoteo a la UJED está olvidado…?…..NÚMEROS.- Un día el gobernador José Aispuro Torres nos aseguró que Óscar Erasmo se iría de la UJED hasta después que rindiera cuentas sobre los dineros manejados en su administración, pero… ya se fue y no rindió ni cuentas ni nada…..AUTONOMÍA.- Fueron diez años de pisoteo a la casa de estudios en los que tocó a Óscar Erasmo por lo menos la mitad, y todo hace suponer que no rindió cuentas y que no rendirá bajo ninguna circunstancia, pues ya se fue y…se fue en meritito “jale limpio”…..CUENTAS.- Bueno, con decir que hasta se olvidó la enlodada que le obsequiaron a la UJED con la infeliz “Estafa Maestra”, por la que se lavaron muchos millones de pesos para fines aviesos, y nuestra casa de estudios fue una de las pocas universidades utilizadas para las sucias maniobras del Gobierno Federal. Alguien, no sabemos quién, se echó a la bolsa una muy respetable cantidad de dinero con dicha estafa, pero…ya está olvidado, y más si el principal responsable ya se fue…..CINISMO.- Los diputados priistas, incluyendo al exdiputado Luis Enrique Benítez, se pasaron de lanza al criticar la “pobre” labor del gobernador José Rosas Aispuro Torres. Ignoraron o se les resbaló que la causa principal del mal gobierno es obra de los gobiernos priistas que dejaron la administración quebrada y con una deuda de 20 mil millones de pesos que no se sabe ni cuándo podrá pagarse. Se lucieron los diputados tricolores, incluso Alicia Gamboa, que no se la acaba con el “pura sangre” que le obsequió a su marido y de manera sorpresiva en su cumple que empujó incluso un mensaje de agradecimiento, en serio, tan tierno que nosotros por poco y nos soltamos llorando de lo cursi. Le echaron toda la aburridora al gobierno actual, cuando los exgobernadores lo dejaron atado de pies y manos, y los criticones no recordaron nunca el saqueo que perpetraron a las administraciones estatal y municipal de la capital, hurtos que a la fecha suman más de mil amparos, lo que quiere decir que se amparan todos los días y por los que no se les puede echar el guante, no para que paguen con cárcel, sino para que regresen algo de lo que se llevaron. Olvidaron los priistas ante el micrófono, con tal de “maderear” a Aispuro, que los reponsables del mal gobierno actual son sus “compañeros de partido”, pero aun así el mandatario nunca se cuarteó y por el contrario, les aseguró que punto por punto habrá de aclararles en el corto plazo, una vez que se haya superado la crisis que dejó precisamente la deuda de 20 mil millones de pesos, pero…ante la exigencia, tendrá que revelar a los duranguenses cuánto se robaron todos y cada uno de los funcionarios de los anteriores gobiernos, pues hasta ahora persiste la desinformación, pero todos los días se amparan por nuevas causas ante la justicia federal. Tendrá que revelar el mandatario cómo está el saqueo bestial del presupuesto del hospital de Gómez Palacio, que en el supuesto lo diseñó un soldador, lo construyó un maistro remendón y lo terminó el primer chalán que iba pasando. Un conteo reciente precisa la friolera de 1,500 errores en la construcción y equipamiento, aun cuando existe otro estudio que suma más de 5,000 fallas garrafales, entre otras que se le dotó de 4 transformadores que no soportan ni siquiera el alumbrado, los focos, para decirlo rápido, olvídense del equipo médico que suele consumir grandes volúmenes eléctricos y que los instalaron exactamente en una alberca. Cada vez que llueve se inunda la parte donde quedaron finamente instalados con los consiguientes perjuicios para el funcionamiento. Claro que el hospital lagunero es una copia del “hospital” que le mostraron a Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez hace un mes, que lo único que tenía terminado era la fachada, porque lo demás era solo obra negra y eso pésimamente terminada. Y ese caso, diría para la informacion de los señores legisladores, que el día primero parecían querer cobrarle a Aispuro la friega que les puso el pueblo en las urnas, pues destilaron veneno como para atrancar el tren, cuando son parte de los mismos lodos. La realidad nos dice que para criticar a alguien hay que voltear a ver el tamaño de la cola, y pues…con pena y todo, los señores diputados y diputadas, claro, se pasaron de lanza. Se olvidaron de las formas y sobre todo, de las cortesías políticas que siempre, bajo cualquier circunstancia, deben persistir. No fue un debate lo que hicieron, sino un ajuste de cuentas a las mismas raterías que hicieron sus congéneres, y quizá hasta ellos mismos. No es gratuito el puertazo que le puso Óscar García Barrón al aclararle a Benítez que su opinión es puramente personal, que los priistas bien nacidos, no piensan como piensa Luis Enrique, y que aclare si lo que dijo lo dijo a nivel personal y no a nombre de los priistas, pues ya no los representa. Él perdió el respeto de los tricolores, y cree que todavía puede hablar en su nombre, dijo de manera lapidaria el norteño García Barrón. Qué lamentable…..AVISO.- Uno de nuestros reporteros cubría temprano ayer un accidente en el que un empleado de una embotelladora la emprendió a mentadas de madre y amenazas contra el periodista (incluso se transmitió en vivo) lo que nos advirtió de los peligros en que andamos. Ojalá que nuestras autoridades se percaten de la materia y diseñen rápido algo para nuestra protección, sobre todo esperando que sea antes de que suceda algo peor. Hasta ahora, hay que reconocerlo, los únicos que se solidarizan con los periodistas en acción y en los momentos álgidos, son los bomberos de Protección Civil. Son los rescatistas los que luego nos defienden, pero no están siempre y muchas veces no están a tiempo. ¡Primera llamada…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias