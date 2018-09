“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Gobierno se repone del quebradero que recibió

No hay ya en la entidad delitos de alto impacto

Amarran inversiones millonarias para Durango

La deuda todo lo atora, pero ahí la lleva Aispuro

Tendremos que hacer mucho más con menos: JAT

“Está científicamente comprobado que varios de los nuevos diputados no saben saludar…”

Empleados del Congreso

Tal fue el quebradero que encontró el gobernador José Aispuro en la administración estatal que muchos llegaron a creer imposible que pudiera poner orden y, hoy, parece hallarle la manija al problema…..SEGURIDAD.- Los delitos de alto impacto han disminuido notablemente. El Semáforo Delictivo coloca a Durango entre los estados con menos delitos graves. Hoy se rinde el segundo informe y se hace cumpliendo con uno de los grandes ejes rectores de la administración, como es la transparencia y rendición de cuentas. En obra pública, aunque muchos no quieren ver nada, se han invertido más de dos mil 500 millones de pesos, cuyos recursos se han aplicado en los 39 municipios de la entidad. Se tiene ya comprometida la intención de invertir más de mil millones de dólares por empresas extranjeras que habrán de generar más empleo del que ya se ha creado. Hoy en día se tiene un acumulado de 245 mil empleos en lo que va de este gobierno. En cosas de Salud se recibió un pasivo de 750 millones de pesos, a pesar de ello se tienen en operación nuevos programas como son: Salud Integral, Médico en tu Casa y Telemedicina para atención de los más vulnerables de la entiad. Se han gastado unos 313 millones de pesos en unas 50 obras en los diferentes centros de salud y diversas instalaciones hospitalarias en la entidad. Recibimos -dijo el gobernador en su informe rendido esta mañana en el edificio de la nueva Facultad de Enfermería de la UJED- un estado con diversas observaciones por la aplicación de los recursos federales, y sin embargo, hoy Durango es una de las cuatro entidades con Cuenta Pública Limpia, según la Auditoría Superior de la Federación. El año pasado se triplicaron las auditorías al gasto federallizado; fuimos los más auditados y al mismo tiempo, de los menos observados, y subrayó: “Voy a seguir revisando a los exfuncionarios y a los actuales, además si mis funcionarios no cumplen con su labor, se tendrán que ir…”, y para decepción de muchos, puntualizó: “Tendremos un gobierno más austero que está obligado a hacer más, todo lo que se pueda, con menos…”…..MEJORÍAS.- Durango, precisó Aispuro Torres, es un mejor lugar, y no por el eslogan, sino porque hemos puesto orden en el desbarajuste que nos dejaron, y no obstante que parece un problema imposible, estamos superándolo para fijar nuestras metas en otras alturas que pronto empezarán a ver los duranguenses. Durango, en los hechos, empieza a ser un mejor lugar, aunque le pese a muchos, precisó el Ejecutivo estatal…..ÉPALE.- Luis Enrique Benítez propone a Morena que se convierta en una auténtica oposición en el congreso. Morena, diríamos al aún presidente del CDE del PRI, será pronto el partido en el poder no solo en Durango, sino en México entero, de manera que, oposición oposición, pues no podrá ser, sino más bien partido en el poder…..MOCHES.- Arturo Salazar Moncayo, secretario de Obras Públicas, se queja de que “los medios señalan o descalifican de manera anónima…”, pero no debe decirse así, debe decir qué medios han descalificado y denunciado que hay “moches” en la obra pública, porque estamos seguros que Contacto hoy no ha tocado ese tema a nivel estatal. Ahora, que lo haya hecho algún medio, pues que se diga cuál, para que no nos lleven a todos al baile…..APROBADO.- José Ramón Enríquez pidió finalmente ayer permiso al Senado de la República para regresar a la alcaldía de la capital. Ya dijimos que el “chapulineo” fue el que más dañó al jefe de la comuna en las urnas por lo que apenas alcanzó la senaduría, y eso gracias a Paty Flores, que el ir y venir es lo que ha cansado a sus fans, pero…cada quién. Enríquez decide regresar a un cargo menor quién sabe con qué fines, y reasumirá la alcaldía en cualquier momento…..INTRATABLES.- Tienen que entender los nuevos senadores, diputados y regidores que han asumido un cargo gracias a la ola AMLO, que en México como en el mundo, los triunfos y las derrotas políticas no son para siempre. Que el pueblo les dio la posición porque estaba hasta la madere de lo que hicieron los otros. El cuento viene a colación en virtud de que, se asegura, que los nuevos diputados petistas llegaron al Congreso con unas ínfulas y un garbo que hasta se creyeron indignos de que los tocara una mosca. Cuentan que los nuevos legisladores llegaron echando medidas y estimaciones de “cómo se vería aquí tu oficina, o cómo me vería yo acá…”, precisamente en los cubículos o despachos de los empleados de la legislatura, y que sin saludo y sin nada empezaron a dar órdenes a los empleados, cuando los empleados no son sus trabajadores. No están a su servicio y, al final, no tenían por qué malmodearlos. Primero debieron saludar y, quizá, con alguna cortesía, contarle a la gente que andaban buscando espacios para sus cubículos, pero no, llegaron como creyéndose los dueños de la Legislatura, y en realidad no lo son, como para haber malmodeado a la gente. O sea, ya empezó mal la nueva Legislatura, pues sus componentes no saben saludar. 