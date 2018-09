“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No hubo error humano, pero Aeroméxico echa a pilotos

Aeronáutica Civil los deslinda, la empresa los castiga

Aprendiz de piloto maniobró la nave para despegar

Muy caro le saldrá a Aeroméxico semejante falla

Joserra retoma fórmulas repudiadas por el pueblo

“No hubo error humano en el accidente aéreo, pero los pilotos se me van a la calle…”

Aeroméxico

No tiene nombre lo que hizo Aeroméxico al permitir que un aprendiz intentara despegar el avión que se despistó el 31 de julio en el aeropuerto Guadalupe Victoria y que dejó serias secuelas en sus pasajeros y tripulación…..AVANCES.- La dirección de Aeronáutica Civil aclaró ayer que “No hubo error humano o mecánico” en el incidente, pero…reconoció que un aprendiz de piloto fue el que intentó despegar la nave del vuelo 2431. Eso no es admisible bajo ninguna circunstancia y, por consecuencia, desde luego que hubo error humano…..TRAUMAS.- No aclara la oficina cómo apareció en la nave y por qué le permitieron que la maniobrara para despegar. Obvio, han de ser conocidos los tripulantes entre ellos y el aprendiz, y le dieron chance, pero…en qué cabeza cabe hacer eso. Aeroméxico debía operar con las medidas de seguridad suficientes y sobradas para que nadie no autorizado pueda ingresar en ningún momento a la cabina. Un acceso electrónico o cosa parecida…..CONFIANZA.- Es que, aquella tarde, por el ambiente climatológico adverso, lo menos que podía uno esperar es que operaran la nave sus tripulantes, piloto y copiloto, y no el cuate que de casualidad se encontraron en el vuelo. Eso no tiene ninguna justificante y Aeroméxico ha de pagarlo bastante caro. No en balde, por lo pronto, tiene 16 demandas en los Estados Unidos de otros tantos pasajeros norteamericanos que iban en el avión averiado, pero es de esperarse que el resto de los clientes, 83 para ser exactos, también procederán contra la aerolínea. Esto es, que en un momento dado pasa lo del clima adverso, que las condiciones climatológicas lo causaron todo, pero…lo otro, que un aprendiz lo haya maniobrado para despegarlo a la hora crítica, en serio, no tiene progenitora, para decirlo de manera respetuosa, y por eso tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero. A ver si así la empresa dispone las medidas suficientes para garantizarle a los pasajeros la seguridad de que la nave la lleva alguien con la capacidad para amarrar la seguridad…..VACILADAS.- Gustavo Lugo propuso ayer a Luis Enrique Benítez como aspirante a la alcaldía de Durango. Luis Enrique es un buen muchacho, muy trabajador, pero…primero debe quitarse la barra de la hecatombe que sufrió el PRI el 1 de julio pasado. Son muchos los culpables de la tragedia, ciertamente, pero él es el principal responsable por ser quien guiaba el equipo tricolor, y ahora, antes que pensar en una candidatura, debe empezar a rendir cuentas del quebradero. Lugo lo dice bien: ¡El PRI está hundido…!!! …..BRÚJULA.- Ojalá que no empiecen a hacerse bolas, que no se confundan, dado que la alcaldía de Durango será para uno de dos: Jorge Salum del Palacio o Alejandro González Yáñez. Y eso que Gonzalo habría revelado a sus cercanos que sigue cargando con la espinita de que pudo ser un mejor presidente municipal, que la gente lo recordara con cariño. Y aunque sus palabras no confirman que regresará a la candidatura, de menos está en posibilidades, particularmente en virtud de que tampoco se le ha olvidado la candidatura a la gubernatura que perdió por un pelito frente al PRI. Entonces, si quiere buscar de nuevo el gobierno estatal, tiene que regresar a la jefatura edilicia para ir pavimentando caminos que lo puieran llevar a un triunfo en poco más de tres años. El que se quede con la alcaldía de entre Jorge y Gonzalo, eso sí es previsible, será sin duda el candidato a la gubernatura, aun cuando fuese Salum, Alejandro pudiese venir en su calidad de senador y quizá presumiendo los entorchados que ya está promocionando, que, obviamente, serían un poquito superiores a los que pudiera enarbolar Jorge. La cuestión es que, por ahí vienen las cosas, y por ahí habrán de resolverse. Aparecerán otros aspirantes, sí, pero con los merecimientos y la aceptación de Salum y Gonzalo, se va a batallar. Además, en las dos próximas candidaturas no irá Andrés Manuel López Obrador en la boleta, algo definitivo para bien o para mal…..ASALTOS.- Uno de los estacionamientos más caros de la ciudad es el del aeropuerto “Guadalupe Victoria”. Ayer, el Sistema de Administración Tributaria clausuró la base de taxis que operaba a las salidas de la terminal, pero…lo que debió clausurar es la caseta de cobro, pues cobra sin ninguna razón. No hay seguridad de ningun tipo, tanto que con frecuencia se registran hurtos en los vehículos y no hay nadie procurando seguridad para autos y sus tripluantes. No hay razones para cobrar ni para pagar, pero, se da…..SERENIDAD.- Los ciudadanos acaban de despachar por donde llegaron caprichos, arrogancias y frivolidades de 98 años. La friega que le puso el elector vía votos al PRI y al PAN, no tiene paralelo, pero José Ramón Enríquez insiste en retomar costumbres políticas que tanto molestaron al pueblo. Ojalá se dejara acercar a gente sensata, sincera y realista, que le cuente las cosas como son y que no permita que le cuenten las muelas, como se las contaron antes, durante y después de la elección. Máxime que Enríquez está pensando en la gubernatura del estado, digo…..FUERA.- Trasciende en redes sociales que Aeroméxico cesó de manera fulminante a los tres pilotos que iban en el malogrado vuelo 2431, pues se confirma que actuaron de manera irresponsable en el peor momento. O sea, ¿cómo que no hubo error humano…?…..ÓRALE.- Oiga usted, mejor Sandra Amaya, la presidenta de la junta de gobierno en el Congreso del Estado, anduvo metiéndose al agua para tratar de ayudar a la gente afectada antier por las inundaciones, antes que muchos otros funcionarios y diputados de otros partidos que esa noche brillaron por su ausencia. Eso demunestra las ganas que trae Sandra de hacer bien las cosas. Ojalá así siga los tres años de la legislatura. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

