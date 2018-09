“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Oscar Erasmo no se fue, lo fueron…

Su caída también se llevó a Reyes, dicen

Intentó resistirse, pero… no pudo más

Notables proponen a García Carranza

Sobreviven 4 y sobresale Manuel Murillo

“El que no se atreve a ser inteligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Porcela

Los que saben cuentan que la caída de Óscar Erasmo Návar le fue comunicada por un funcionario estatal que despacha al oriente de la ciudad. Que el exespurio se resistió, que la plática subió de tono y…cayó…..APROBADO.- Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación, fue convidado del problema y, aunque no tiene facultades, asintió el retiro inmediato del rector justo en el foro educativo organizado por la UJED o por el propio exfuncionario…..PELEA.- Insisten los enterados que alguien le llevó el mensaje de “los universitarios…”, que ya no lo querían en la rectoría, que los mandó por un tubo, y que se hacía el desentendido hasta que recibió una llamada por demás belicosa. “Es necesaria su renuncia señor rector, y es necesaria para este momento….”, le puntualizó su interlocutor al otro lado de la bocina. Óscar Erasmo quiso hacer la de hace un año, cuando firmó hasta en dos ocasiones su renuncia y a la hora de la hora desconoció su propia firma. Esto es, que no le dieron ninguna oportunidad de oponerse, sí lo intentó, pero acabó yéndose. Es más, ni siquiera presentó la dimisión. Abandonó la oficina para no volver…..MONTÓN.- Ante la circunstancia, un bloque de colaboradores cercanos del gobernador José Aispuro Torres le sugirió de manera muy atenta que para la sucesión en rectoría de la UJED se considere al catedrático Enrique García Carranza, que sería uno de los menos malos que aspiran al cargo, y aunque el jefe del Ejecutivo mantuvo su intencion de no tomar decisiones de los universitarios, asintió que la busque. Aunque, parece ser, dispuso que la busque en un proceso parejero, sin dados cargados y sin dedicatoria a nadie. Eso dicen, pero…lo más probable es que quién sabe… Lo cierto es que, a la larga, Óscar Erasmo no alcanzó a “amarrar” a su gallo Óscar Reyes Escalera. En el supuesto consiguió el apoyo de hasta 14 directores, pero…aun así le faltaría. El tema es que la semana pasada empezó a circular un mensaje en redes en el que hablan hasta de lo que hicieron sus últimas cinco generaciones, pasando por su llegada a la Facultad de Odontología sin tener una especialidad, por su designación arbitraria de medios tiempos y tiempos completos, del reparto de los dineros de la escuela entre los adeptos y familiares, etc… Obvio que el mensaje le llegó al gobernador Aispuro y lo molestó mucho, pues si como dice el texto es cierto, no tiene ninguna posibilidad de llegar a la rectoría, por mucho que le haya amarrado su compadre. El caso es que, a raíz de ese mensaje, los más supusieron que en cualquier momento Reyes Escalera tiraría la toalla y se olvidaría de rectoría, cosa que no ha sucedido hasta el momento, puesto que ya le sacaron sus trapitos al sol y amenazan con ir otras cinco generaciones atrás…..MULTITUD.- Hasta esta mañana eran quince los aspirantes a rectoría, pero con posibilidades reales nada más tres, Manuel Murillo, Rubén Solis Ríos y Jorge Cisneros. García Carranza dependería de lo que concluya la gestión del grupo de notables ante el gobernador Aispuro. Y de los cuatro, el más preparado, con carnet de investigador nacional, el primero, Murillo, que en otras circunstancias habría sido considerado por “las bases” como la mejor opción, solo que en el ínter se han impuesto las intenciones del que salió para dejar sucesor que le cuide las espaldas, y los números, sobre lo que incluso coqueteó con otros de los aspirantes, pero se quedó en el intento. Algo que se está diluyendo, pues para otros ya no está en la pelea precisamente por ese compendio que le adjudican como su hoja de presentación…..FAMA.- Israel Solano, director de Protección Civil del Municipio, uno de los más eficientes funcionarios de la administración, se lució ayer en el rescate de seis jóvenes que quedaron atrapados en un islote en un punto cercano al poblado El Nayar, y hoy, aparecen nuevas denuncias en su contra. Todo parece “fuego amigo” en el que le están cobrando justamente el precio de la fama, pero…ya, que lo dejen trabajar, que no lo distraigan para que pueda responder con sus muchachos a la hora de una emergencia, y no se diga ahora que está medio mundo con el Jesús en la boca por las inundaciones de los poblados aguas abajo del río El Tunal…..RATERÍAS.- Rosario Robles no ha podido explicar dónde dejó muchos miles de millones de pesos extraídos de la SEDESOL y SEDATU de manera documentada bajo su mandato, y ahora le aparece un nuevo faltante de alrededor de 700 millones de pesos que retiraron de ambas dependencias en efectivo durante los años del 2014 al 2017. Y lo más lamentable, que ninguna entidad de las muchas que existen para vigilar los manejos de los dineros públicos se han dado por enteradas. Qué lamentable……..ÓRALE.- El Partido Acción Nacional emitió ayer su convocatoria para elegir al nuevo presidente y secretario del comité ejecutivo nacional, en la que subrayan como uno de los principales requisitos: “Un documento firmado en el que reconozcan no tener la menor liga con el crimen organizado, y quien lo tenga, que ni intente inscribirse”. O sea que…pues, este, algunos de los que aspiraban, tendrán que esperar para una nueva oportunidad….FUERA.- Patético que el Gobierno Federal se haya emperrado en liberar al priista Alejandro Gutiérrez, que agarró movido el gobierno de Chihuahua, y lo encontró responsable directo del movimiento de más de 250 millones de pesos que transfirió o “lavó” el Gobierno Federal vía Chihuahua o César Duarte para alivianar al Partido Revolucionario Institucional. O sea: Por donde lo agarres, espina el chayote. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, como ayer en la cobertura en tiempo real del rescate de seis jóvenes atrapados por la crecida del río El Tunal en la afueras de El Nayar y que por minutos mantuvo a la audiencia con la zozobra del riesgo en el rescate.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias