“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Buscan a culpables de accidentes entre choferes

Aunque los técnicos también tienen culpas

Libramiento de Nombre de Dios, el absurdo

Toma del Central puede afectar elección: Arroyo

No robé nada: Robles. Reforma ofrece pruebas

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Hoy van con traje y corbata saqueando estados y países…”

Henry Kissinger

Tratan de encontrar a los culpables del horrible encontronazo de ayer en las afueras de Nombre de Dios, y buscan entre los conductores, pero no entre los constructores que diseñaron y terminaron el libramiento…..HECHOS.- El libramiento de marras empieza en un punto en el que hay que cruzar hacia la izquierda la carretera Panamericana, lo que obliga a exponerse al terrible percance de ayer, pero…nadie, ni ingenieros ni autoridades, lo detectaron a tiempo para evitar la tragedia…..MEMORIA.- Hace un año, sobre la súper carretera a Mazatlán, a la altura del kilómetro 128, dos vehículos chocaron también de frente. Se acabó una familia, sobrevivió el padre y la madre, persiste desde entonces en condiciones por demás lamentables, además de otros tres muertos, algo parecido a lo que sucedió ayer, y en el camino al puerto persiste el mismo riesgo. Hay una parte en la que los choferes siguen confundiéndose, pues se juntan la libre y la de cuota, y se sigue creyendo que el motivo de aquella desgracia fue esa maldita confusión. Hoy, el padre de aquella familia, pone en redes un agradecimiento eterno a quienes le quedan de familiares por lo que han cuidado de él y de su esposa, pero…desde luego que pudo evitarse aquel encontronazo …..BOTONES.- Aquí cerca, a la entrada de la súper a Mazatlán, también hicieron una de las suyas los constructores, pues levantaron un monumento a la irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, pues también diseñaron un “distribuidor vial” que obliga a cruzar la carretera a la izquierda, pero acá completaron la sinrazón al colocar en el centro muros de concreto en donde murieron varias personas. Los acaban de retirar, pero ya tarde, pues ya habían muerto a pesar de que nosotros lo señalamos con la suficiente anticipación. Era cosa de proceder a un paso elevado, que quienes quieran ir a la izquierda primero se salgan a su derecha, suban al paso elevado y no se expongan a chocar como chocaron hace un año allá por El Salto, y ayer acá por Nombre de Dios. O sea, para no extender el drama, pudieron y debieron evitarse esos accidentes, pero no se hizo por la indolencia de alguien que ojalá y pueda conciliar el sueño y no recuerde esas terribles experiencias…..TÓMALA.- Rosario Robles, la extitular de SEDESOL y SEDATU está acusada no nada más de saquear las dos dependencias de manera formal, con facturas y autorizaciones como manda la norma. Ayer la entrevistaron los reporteros y respondió que “soy la favorita de los medios, porque saben que mi nombre vende, aunque los problemas que mencionó el Grupo REFORMA son cosa juzgada, son temas debidamente aclarados en los que se puntualiza que nada tengo de responsabilidad…”. Hoy, los diarios de Alejandro Junco de la Vega precisan cómo, cuándo y dónde se “desaparecieron” más de 700 millones de pesos en efectivo que fueron esfumando desde 2014 hasta 2016. Los reporteros han logrado una investigación sorprendente en la que han podido aclarar números, nombres, cifras, casas y un cúmulo de triquiñuelas formales e informales para expropiar los tales 700 millones de pesos, aunque se cree que la cantidad puede ser mucho mayor. Rosario aseguró ayer que nada tiene que ver, pero…ella era la responsable de esos y muchos otros dineros, de modo que tendrá que aclarar las verdades que con abundancia en detalles publica este día el Grupo REFORMA. No es gratuito que el líder del senado Ricardo Monreal, con el respaldo de varios senadores de Morena y otros partidos, sugirió ayer llamar a cuentas a la señora Robles para que explique qué sabe, y si no sabe nada lo aclare, porque si no fue ella, fueron sus más cercanos colaboradores, aunque al final la responsabilidad es la misma, chica le viene…..ÓRALE.- Édgar Alan Arroyo, rector interino de la Universidad Juárez del Estado de Durango aseguró ayer que la toma del Edificio Central podrá afectar el calendario para la realización de la elección del nuevo rector, aunque…la UJED puede operar desde otro edificio, y la designación puede hacerse en cualquier otro inmueble universitario. No me salgan con que, por falta del Central se cancela el proceso, no manchen. La elección tiene que seguir, como en el circo la función, llueva, truene o relampaguee. Es más, urge, la casa de estudios no puede seguir retrocediendo entre la informalidad. La UJED no puede ni debe seguir siendo una universidad patito, que ha perdido lo indecible en los últimos diez años de espuriato, y aunque parezca ocioso decirlo, tiene que volver a la legalidad. Hacer efectiva la Ley Orgánica y las demás normas que rigen a la casa de estudios…..ILUSIÓN.- Alguien propuso un día que para devolverle la autonomía a la casa de estudios era necesario hacer un borrón y cuenta nueva, pero borrón en quitar a todos los que se amafiaron con el espurio y se dieron el lujo de, sin capacidad, varios de ellos, firmar documentos como verdaderos catedráticos, como expertos en distintas materias. Incluía la propuesta desconocer los títulos y demás documentos autorizados por los contaminados del espuriato, pero…ya olvidemos eso, sería por demás engorroso y le haría perder a muchos estudiantes y profesionistas lo avanzado sin tener ninguna culpa, pero…entonces que se parta bien de ceros, con un rector libremente elegido, precisamente para que se escoja si no al mejor, a uno de los mejores que la buscan, y con menos cola para pisarle. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, como ayer en el terrible choque en las afueras de Nombre de Dios.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias